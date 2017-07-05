Ну, а если бы я пьяный вот ехал бы (видео с регистратора) 

У зв’язку з проведенням капітальних та поточних ремонтів в приміщеннях загальноосвітніх шкіл №№12,14,16,17,18,19,21 та в приміщенні клубу «Славутич», тимчасово призупинено проведення особистого прийому посадовими особами міської ради громадян за місцем їх роботи та проживання на період виконання зазначених робіт до 01 вересня 2017 року (розпорядження міського голови від 30.06.2017р. № 144-р).
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Да уж, от чумы, от тюрьмы и от бес предела не зарекайся. Был у нас в городе защитник- Тихон, не сберегли. Теперь воюем поодиночке. А существуют ли вообще какие-либо схемы защиты от несправедливости?
ага, ось тут
Цитата: Палыч
Скажем, поступил сигнал, те поехали, скрутили руки(одну можно и поломать по дороге за зверское сопротивление, не убудет) у начальника горводоканала, заодно и у начальника горгаза, как подельника, поместили, в соответствии с законом об установлении личности, в обезьянник на трое суток без воды, еды и туалета, пусть почувствуют, как народ живет, затем с извинениями отпустили под подписку (чтобы всегда под рукой были). И все! И не надо огромные тыщи тратить на суды--пересуды, на подкуп неподкупных судей и депутатов, две такие процедуры провели--и забыли, потому как в городе--тишина! Только вдоль дороги покойники стоят и висят. Когда мы уже научимся адекватности при решении подобных проблем?!
дозвіл відділу архітектури має бути!!!, будь-які зміни в забудові (перепланування, добудова, вирізання віконниці під двері або лоджію) мають бути обов'язково погоджені з архітектором!!! бо як впаде ще кілька будинків...
Что народ мелет? Какое разрешение от городского головы? Какое разрешение громады? Это ОСББ. На сколько я знаю 12м от дома земля принадлежит ОСББ, кроме разрешения жильцов ( на общем собрании) ничего разрешительного больше не нужно. Каким боком городские власти, не вложившие в кооператив ни копейки, имеют отношение к этому дому? Точно выше написали, зависть и жлобство, соседей к застройщику. Сначала пропустили собрание, где человек поднял вопрос, теперь мутят воду. Не нужно щелкать лицом. Председатели всегда развешивают предупреждение о сборах, ходите и решайте.
Конечно такие вопросы надо было изначально решить с Председателем ОСББ и жильцами.. Не было бы , сегодня, этого кипиша.. Тем, кто против, пообещать лавочку у подьезда сделать :).. Все таки дом общий и приходится решать общим собранием, хоть и сложный путь.. Казалось бы , человек себе лоджию пристраивает и должен иметь кучу разрешений. С Горгазом сложнее и лавочкой не отделаешься.. Что интересно: На Жуковского есть дома, где ввод газопровода сделали с другой стороны, а не по проекту. Газовые трубы идут по потолку квартир и Горгаз в этом случаи молчит...так ещё и не разрешал людям потолок зашивать, что бы спрятать это уродство! Но трубу перекрыть ему не дадут..Потому, мне кажется, выход один: углубить лоджию на пол метра в землю, что бы она была ниже газовой трубы. С жильцами договорится по дружески и получить разрешение общего собрания. Я, понимаю, что он новый жилец и близкого контакта с соседями у него нет.. Но надо находить компромисс. А все остальные мифические и надуманные разрешения от чиновников - даже не заворачиваться.. Дом совладельцев - им и решать.Но это не легко! :)
Відділ з питань спорту управління з гуманітарних питань НМР, спільно з КЗ «НМФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного Олімпійського комітету запрошують на урочисте відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня в Нікополі!
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