Покровчани серед переможців «Червоної калини»

Цитата: volga

Да уж, от чумы, от тюрьмы и от бес предела не зарекайся. Был у нас в городе защитник- Тихон, не сберегли. Теперь воюем поодиночке. А существуют ли вообще какие-либо схемы защиты от несправедливости?

Цитата: Палыч

Скажем, поступил сигнал, те поехали, скрутили руки(одну можно и поломать по дороге за зверское сопротивление, не убудет) у начальника горводоканала, заодно и у начальника горгаза, как подельника, поместили, в соответствии с законом об установлении личности, в обезьянник на трое суток без воды, еды и туалета, пусть почувствуют, как народ живет, затем с извинениями отпустили под подписку (чтобы всегда под рукой были). И все! И не надо огромные тыщи тратить на суды--пересуды, на подкуп неподкупных судей и депутатов, две такие процедуры провели--и забыли, потому как в городе--тишина! Только вдоль дороги покойники стоят и висят. Когда мы уже научимся адекватности при решении подобных проблем?!

ага, ось тут