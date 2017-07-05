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город Покров / Покровчани серед переможців «Червоної калини» (Сегодня, 08:55)

Вже третій рік поспіль один з найвідоміших та найчисельніших за учасниками та глядачами фестивалів збирає прихильників рідного, українського у Кривому Розі. Цього року Покров на VII Всеукраїнському творчому форумі представляли хор ветеранів, ансамбль «Любавичі» та акордеоніст Віталій Амірханов.

Покровчани серед переможців «Червоної калини»
Покровчани серед переможців «Червоної калини»
Покровчани серед переможців «Червоної калини»
Покровчани серед переможців «Червоної калини»
Покровчани серед переможців «Червоної калини»

«Червона калина» не потребує зайвих презентацій. За час свого існування фестиваль набув славу мистецького руху з відкриття справжніх перлин народної творчості.

Сотні колективів, тисячі артистів з усіх куточків України щоразу відкривають усе безмежжя нашої землі у співочо-музичній спадщині.
2017 – го до Кривого Рогу приїхали виконавці з понад 13 областей країни, більше тисячі самобутніх артистів. Про те, що українська культура переживає підйом, говорила член журі, одна із засновників фестивалю, заслужена артистка України, співачка і телеведуча Оксана Пекун.
 
Кожен колектив вражав і надихав рівнем виконання, сценічним образом – майстерністю. Стоячи вітало журі наш хор ветеранів «Вікторія», керівник Почесний громадянин міста Павло Філін-Юрков, концертмейстери Світлана Данченко, Артем Олексієнко. Прославлений колектив виступав серед 17 хорів, зайнявши друге почесне місце.
 
Лауреатом першої премії серед інструменталістів визнано нашого неперевершеного акордеоніста, учня Павла Філіна-Юркова, вихованця Дитячої музичної школи Віталія Амірханова.
 
Дипломом учасника нагороджено ансамбль «Любавичі» КРЦ ПАТ «ОГЗК», керівник Людмила Кабернюк.
Покров став справжнім відкриттям, про що зазначали члени журі, підкреслюючи, високий рівень виконання, вибір музичного матеріалу свідчать про серйозну роботу з підтримки й розвитку творчих починань, виявлення справжніх талантів.
 
«Червона калина» надихнула наших артистів, які планують вже наступного разу розширити репертуар, збільшивши коло учасників.
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Материал разместил(а) - пресс-служба г.Покров
» Категория: город Покров » Просмотров: 205 » Комментариев:0

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    • kam4ekoid 05.07.2017
      Ну, а если бы я пьяный вот еха ... (1)
      kam4ekoid-С„РѕС‚Рѕ
      пол города таких мудаков
    • Александр Рыбаков 05.07.2017
      Можно ли делать пристройку к д ... (7)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Знатокам понимающим право по своему : Разрешение от Архитектуры нужно в любом случае . Независимо от того чей дом. Согласие жильцов , конечно также нужно.
    • Василий 04.07.2017
      Как горводоканал может придума ... (9)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: volga
      Да уж, от чумы, от тюрьмы и от бес предела не зарекайся. Был у нас в городе защитник- Тихон, не сберегли. Теперь воюем поодиночке. А существуют ли вообще какие-либо схемы защиты от несправедливости?

      ага, ось тут
      Цитата: Палыч
      Скажем, поступил сигнал, те поехали, скрутили руки(одну можно и поломать по дороге за зверское сопротивление, не убудет) у начальника горводоканала, заодно и у начальника горгаза, как подельника, поместили, в соответствии с законом об установлении личности, в обезьянник на трое суток без воды, еды и туалета, пусть почувствуют, как народ живет, затем с извинениями отпустили под подписку (чтобы всегда под рукой были). И все! И не надо огромные тыщи тратить на суды--пересуды, на подкуп неподкупных судей и депутатов, две такие процедуры провели--и забыли, потому как в городе--тишина! Только вдоль дороги покойники стоят и висят. Когда мы уже научимся адекватности при решении подобных проблем?!
    • Василий 04.07.2017
      Можно ли делать пристройку к д ... (7)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      дозвіл відділу архітектури має бути!!!, будь-які зміни в забудові (перепланування, добудова, вирізання віконниці під двері або лоджію) мають бути обов'язково погоджені з архітектором!!! бо як впаде ще кілька будинків...
    • volga 03.07.2017
      Как горводоканал может придума ... (9)
      volga-С„РѕС‚Рѕ
      Да уж, от чумы, от тюрьмы и от бес предела не зарекайся. Был у нас в городе защитник- Тихон, не сберегли. Теперь воюем поодиночке. А существуют ли вообще какие-либо схемы защиты от несправедливости?
    • Иван Скиф 03.07.2017
      Как горводоканал может придума ... (9)
      Иван Скиф-С„РѕС‚Рѕ
      Кулинича и Петикяна нет а их схемы работают,браво Олег Владимирович.
    • Globator 03.07.2017
      Можно ли делать пристройку к д ... (7)
      Globator-С„РѕС‚Рѕ
      Что народ мелет? Какое разрешение от городского головы? Какое разрешение громады? Это ОСББ. На сколько я знаю 12м от дома земля принадлежит ОСББ, кроме разрешения жильцов ( на общем собрании) ничего разрешительного больше не нужно. Каким боком городские власти, не вложившие в кооператив ни копейки, имеют отношение к этому дому? Точно выше написали, зависть и жлобство, соседей к застройщику. Сначала пропустили собрание, где человек поднял вопрос, теперь мутят воду. Не нужно щелкать лицом. Председатели всегда развешивают предупреждение о сборах, ходите и решайте.
    • Копчик С. 03.07.2017
      Ушел из жизни на 54 году Серге ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Соболезнование родным и близким. 54 года, так рано ушел.. :(
    • kam4ekoid 03.07.2017
      Можно ли делать пристройку к д ... (7)
      kam4ekoid-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Петрович
      Напоказ людская зависть и жлобство

      жлобство наплевательски относится к людям, а так методы известны , построим и плевать на всех.
    • Копчик С. 03.07.2017
      Можно ли делать пристройку к д ... (7)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Конечно такие вопросы надо было изначально решить с Председателем ОСББ и жильцами.. Не было бы , сегодня, этого кипиша.. Тем, кто против, пообещать лавочку у подьезда сделать :).. Все таки дом общий и приходится решать общим собранием, хоть и сложный путь.. Казалось бы , человек себе лоджию пристраивает и должен иметь кучу разрешений.
      С Горгазом сложнее и лавочкой не отделаешься.. Что интересно: На Жуковского есть дома, где ввод газопровода сделали с другой стороны, а не по проекту. Газовые трубы идут по потолку квартир и Горгаз в этом случаи молчит...так ещё и не разрешал людям потолок зашивать, что бы спрятать это уродство!
      Но трубу перекрыть ему не дадут..Потому, мне кажется, выход один: углубить лоджию на пол метра в землю, что бы она была ниже газовой трубы.
      С жильцами договорится по дружески и получить разрешение общего собрания. Я, понимаю, что он новый жилец и близкого контакта с соседями у него нет.. Но надо находить компромисс. А все остальные мифические и надуманные разрешения от чиновников - даже не заворачиваться.. Дом совладельцев - им и решать.Но это не легко! :)
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