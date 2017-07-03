В последнее время, можно сказать с момента доукомплектации нашей полиции новыми автомобилями мы все видим их в городе, в работе на центральных улицах. С этим трудно поспорить.
Но особенно радует что патрульные не оставляют без внимания и маленькие улочки, такие как И.Сирка. Как минимум я наблюдаю их практически каждый день, и не раз в день, в разное время, раньше видел только когда что то случится.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Что народ мелет? Какое разрешение от городского головы? Какое разрешение громады? Это ОСББ. На сколько я знаю 12м от дома земля принадлежит ОСББ, кроме разрешения жильцов ( на общем собрании) ничего разрешительного больше не нужно. Каким боком городские власти, не вложившие в кооператив ни копейки, имеют отношение к этому дому? Точно выше написали, зависть и жлобство, соседей к застройщику. Сначала пропустили собрание, где человек поднял вопрос, теперь мутят воду. Не нужно щелкать лицом. Председатели всегда развешивают предупреждение о сборах, ходите и решайте.
Конечно такие вопросы надо было изначально решить с Председателем ОСББ и жильцами.. Не было бы , сегодня, этого кипиша.. Тем, кто против, пообещать лавочку у подьезда сделать :).. Все таки дом общий и приходится решать общим собранием, хоть и сложный путь.. Казалось бы , человек себе лоджию пристраивает и должен иметь кучу разрешений. С Горгазом сложнее и лавочкой не отделаешься.. Что интересно: На Жуковского есть дома, где ввод газопровода сделали с другой стороны, а не по проекту. Газовые трубы идут по потолку квартир и Горгаз в этом случаи молчит...так ещё и не разрешал людям потолок зашивать, что бы спрятать это уродство! Но трубу перекрыть ему не дадут..Потому, мне кажется, выход один: углубить лоджию на пол метра в землю, что бы она была ниже газовой трубы. С жильцами договорится по дружески и получить разрешение общего собрания. Я, понимаю, что он новый жилец и близкого контакта с соседями у него нет.. Но надо находить компромисс. А все остальные мифические и надуманные разрешения от чиновников - даже не заворачиваться.. Дом совладельцев - им и решать.Но это не легко! :)
Я бы не стал называть это хамьё мудаками, идиотами или др. неполноценными. Они неплохо соображают и отлично знают чего хотят. Все верно сказано. Они ищут дураков, которые еще мозгами остались в СССР и не посмеют возражатьЮ обжаловать в суде обжаловать их хотелки, а просто заплатят последние деньги. Законным путем тут нечего не поделаешь. Государство наше антинародное по своей сути и потому защищает не наши права - права граждан, а права вот этих хамов вроде Щучка или начальника Горгаза(не помню фамилию). Не хочется повторяться, но восстановить свои права и поквитаться с такими особями простые люди смогут только во время революции, как бы кто ее не боялся. И от простых людей зависит когда эта революция произойдет. Захотят - будут терпеть еще 2-3 года. Не захотят - решат все раньше. Пока терпят, А власть в лице таких вот Щучек уже открыто гадит на голову.
А казалось бы, просто решается--ввести в городе разделение на купленых и некупленых ментов. Купленых пристроить охранять голову круглосуточно, а порядочных запускать в такие вот дела (да и в добровольцах недостатка не будет). Скажем, поступил сигнал, те поехали, скрутили руки(одну можно и поломать по дороге за зверское сопротивление, не убудет) у начальника горводоканала, заодно и у начальника горгаза, как подельника, поместили, в соответствии с законом об установлении личности, в обезьянник на трое суток без воды, еды и туалета, пусть почувствуют, как народ живет, затем с извинениями отпустили под подписку (чтобы всегда под рукой были). И все! И не надо огромные тыщи тратить на суды--пересуды, на подкуп неподкупных судей и депутатов, две такие процедуры провели--и забыли, потому как в городе--тишина! Только вдоль дороги покойники стоят и висят. Когда мы уже научимся адекватности при решении подобных проблем?!
Відділ з питань спорту управління з гуманітарних питань НМР, спільно з КЗ «НМФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного Олімпійського комітету запрошують на урочисте відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня в Нікополі!
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