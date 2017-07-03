Управлінням праці та соціального захисту населення отримано інформацію про доходи за 2016-2017рр. та виконано перерахунок субсидії з 1 травня 2017 року на новий термін для 26 тисяч громадян нашого міста.
Отримувати повідомлення про розмір призначеної субсидії наші громадяни почнуть найближчими днями.
Більше 9 тисячам громадян субсидію на неопалювальний сезон не призначено. В таких випадках повідомлення надсилатись не будуть.
Субсидію автоматично не перераховано громадянам, в складі сімей яких відбулись зміни, але вони не повідомили про це, та громадянам, субсидію яким припинено через несплату послуг.
Нагадуємо, що повторно подавати заяву на оформлення субсидії необхідно буде лише тим, хто орендує житло, у кого відбулися зміни у складі сім’ї та тим, хто отримував субсидію на тверде паливо.
З початком опалювального сезону субсидію буде перераховано з врахуванням плати за послугу «опалення».
Управління праці та соціального захисту населення Нікопольської міської ради
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Что народ мелет? Какое разрешение от городского головы? Какое разрешение громады? Это ОСББ. На сколько я знаю 12м от дома земля принадлежит ОСББ, кроме разрешения жильцов ( на общем собрании) ничего разрешительного больше не нужно. Каким боком городские власти, не вложившие в кооператив ни копейки, имеют отношение к этому дому? Точно выше написали, зависть и жлобство, соседей к застройщику. Сначала пропустили собрание, где человек поднял вопрос, теперь мутят воду. Не нужно щелкать лицом. Председатели всегда развешивают предупреждение о сборах, ходите и решайте.
Конечно такие вопросы надо было изначально решить с Председателем ОСББ и жильцами.. Не было бы , сегодня, этого кипиша.. Тем, кто против, пообещать лавочку у подьезда сделать :).. Все таки дом общий и приходится решать общим собранием, хоть и сложный путь.. Казалось бы , человек себе лоджию пристраивает и должен иметь кучу разрешений. С Горгазом сложнее и лавочкой не отделаешься.. Что интересно: На Жуковского есть дома, где ввод газопровода сделали с другой стороны, а не по проекту. Газовые трубы идут по потолку квартир и Горгаз в этом случаи молчит...так ещё и не разрешал людям потолок зашивать, что бы спрятать это уродство! Но трубу перекрыть ему не дадут..Потому, мне кажется, выход один: углубить лоджию на пол метра в землю, что бы она была ниже газовой трубы. С жильцами договорится по дружески и получить разрешение общего собрания. Я, понимаю, что он новый жилец и близкого контакта с соседями у него нет.. Но надо находить компромисс. А все остальные мифические и надуманные разрешения от чиновников - даже не заворачиваться.. Дом совладельцев - им и решать.Но это не легко! :)
Я бы не стал называть это хамьё мудаками, идиотами или др. неполноценными. Они неплохо соображают и отлично знают чего хотят. Все верно сказано. Они ищут дураков, которые еще мозгами остались в СССР и не посмеют возражатьЮ обжаловать в суде обжаловать их хотелки, а просто заплатят последние деньги. Законным путем тут нечего не поделаешь. Государство наше антинародное по своей сути и потому защищает не наши права - права граждан, а права вот этих хамов вроде Щучка или начальника Горгаза(не помню фамилию). Не хочется повторяться, но восстановить свои права и поквитаться с такими особями простые люди смогут только во время революции, как бы кто ее не боялся. И от простых людей зависит когда эта революция произойдет. Захотят - будут терпеть еще 2-3 года. Не захотят - решат все раньше. Пока терпят, А власть в лице таких вот Щучек уже открыто гадит на голову.
А казалось бы, просто решается--ввести в городе разделение на купленых и некупленых ментов. Купленых пристроить охранять голову круглосуточно, а порядочных запускать в такие вот дела (да и в добровольцах недостатка не будет). Скажем, поступил сигнал, те поехали, скрутили руки(одну можно и поломать по дороге за зверское сопротивление, не убудет) у начальника горводоканала, заодно и у начальника горгаза, как подельника, поместили, в соответствии с законом об установлении личности, в обезьянник на трое суток без воды, еды и туалета, пусть почувствуют, как народ живет, затем с извинениями отпустили под подписку (чтобы всегда под рукой были). И все! И не надо огромные тыщи тратить на суды--пересуды, на подкуп неподкупных судей и депутатов, две такие процедуры провели--и забыли, потому как в городе--тишина! Только вдоль дороги покойники стоят и висят. Когда мы уже научимся адекватности при решении подобных проблем?!
Відділ з питань спорту управління з гуманітарних питань НМР, спільно з КЗ «НМФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного Олімпійського комітету запрошують на урочисте відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня в Нікополі!
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