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Жизнь города / Можно ли делать пристройку к дому не имея разрешительных документов? Конфликт жильцов дома 29,а по пр.Трубников (фото, видео) (Вчера, 21:00)

Можно ли делать пристройку к дому не имея разрешительных документов? Конфликт жильцов дома 29,а по пр.Трубников (фото, видео)
Можно ли делать пристройку к дому не имея разрешительных документов? Конфликт жильцов дома 29,а по пр.Трубников (фото, видео)
Можно ли делать пристройку к дому не имея разрешительных документов? Конфликт жильцов дома 29,а по пр.Трубников (фото, видео)
Можно ли делать пристройку к дому не имея разрешительных документов? Конфликт жильцов дома 29,а по пр.Трубников (фото, видео)
Можно ли делать пристройку к дому не имея разрешительных документов? Конфликт жильцов дома 29,а по пр.Трубников (фото, видео)
Можно ли делать пристройку к дому не имея разрешительных документов? Конфликт жильцов дома 29,а по пр.Трубников (фото, видео)
Можно ли делать пристройку к дому не имея разрешительных документов? Конфликт жильцов дома 29,а по пр.Трубников (фото, видео)
Можно ли делать пристройку к дому не имея разрешительных документов? Конфликт жильцов дома 29,а по пр.Трубников (фото, видео)
Можно ли делать пристройку к дому не имея разрешительных документов? Конфликт жильцов дома 29,а по пр.Трубников (фото, видео)
Можно ли делать пристройку к дому не имея разрешительных документов? Конфликт жильцов дома 29,а по пр.Трубников (фото, видео)
Можно ли делать пристройку к дому не имея разрешительных документов? Конфликт жильцов дома 29,а по пр.Трубников (фото, видео)
Можно ли делать пристройку к дому не имея разрешительных документов? Конфликт жильцов дома 29,а по пр.Трубников (фото, видео)
Можно ли делать пристройку к дому не имея разрешительных документов? Конфликт жильцов дома 29,а по пр.Трубников (фото, видео) 

Можно ли делать пристройку к дому не имея разрешительных документов? Конфликт жильцов дома 29,а по пр.Трубников
 

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 1110 » Комментариев:1

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    Николаю Николаевичу шевцову распект-молодец

    Трубу вырезать никто не имеет права нет решения миськрады
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    • Русскоязычный бандеровец 03.07.2017
      Как горводоканал может придума ... (6)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Я бы не стал называть это хамьё мудаками, идиотами или др. неполноценными. Они неплохо соображают и отлично знают чего хотят. Все верно сказано. Они ищут дураков, которые еще мозгами остались в СССР и не посмеют возражатьЮ обжаловать в суде обжаловать их хотелки, а просто заплатят последние деньги. Законным путем тут нечего не поделаешь. Государство наше антинародное по своей сути и потому защищает не наши права - права граждан, а права вот этих хамов вроде Щучка или начальника Горгаза(не помню фамилию). Не хочется повторяться, но восстановить свои права и поквитаться с такими особями простые люди смогут только во время революции, как бы кто ее не боялся. И от простых людей зависит когда эта революция произойдет. Захотят - будут терпеть еще 2-3 года. Не захотят - решат все раньше. Пока терпят, А власть в лице таких вот Щучек уже открыто гадит на голову.
    • Довбуш 03.07.2017
      Можно ли делать пристройку к д ... (1)
      Довбуш-С„РѕС‚Рѕ
      Николаю Николаевичу шевцову распект-молодец

      Трубу вырезать никто не имеет права нет решения миськрады
    • Русскоязычный бандеровец 03.07.2017
      Как горводоканал может придума ... (6)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Цитата: Копчик С.
      Как вовремя статья...как раз сняли с должности директора Горводоканала. Как то вовремя статья подоспела :)

      Вернее, как мне обьяснили..Олег Щучко просто не захотел продлевать контракт. Наверное есть причины..

      Конечно есть. Как всегда - наворовался и в кусты.
    • Палыч 02.07.2017
      Как горводоканал может придума ... (6)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      А казалось бы, просто решается--ввести в городе разделение на купленых и некупленых ментов. Купленых пристроить охранять голову круглосуточно, а порядочных запускать в такие вот дела (да и в добровольцах недостатка не будет). Скажем, поступил сигнал, те поехали, скрутили руки(одну можно и поломать по дороге за зверское сопротивление, не убудет) у начальника горводоканала, заодно и у начальника горгаза, как подельника, поместили, в соответствии с законом об установлении личности, в обезьянник на трое суток без воды, еды и туалета, пусть почувствуют, как народ живет, затем с извинениями отпустили под подписку (чтобы всегда под рукой были). И все! И не надо огромные тыщи тратить на суды--пересуды, на подкуп неподкупных судей и депутатов, две такие процедуры провели--и забыли, потому как в городе--тишина! Только вдоль дороги покойники стоят и висят. Когда мы уже научимся адекватности при решении подобных проблем?!
    • Копчик С. 02.07.2017
      Как горводоканал может придума ... (6)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Как вовремя статья...как раз сняли с должности директора Горводоканала. Как то вовремя статья подоспела :)

      Вернее, как мне обьяснили..Олег Щучко просто не захотел продлевать контракт. Наверное есть причины..
    • Копчик С. 02.07.2017
      Как горводоканал может придума ... (6)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Как вовремя статья...как раз сняли с должности директора Горводоканала. Как то вовремя статья подоспела :)
    • Globator 02.07.2017
      Как горводоканал может придума ... (6)
      Globator-С„РѕС‚Рѕ
      Расширю список организаций с мудаками - горводоканал, Укртелеком и конечно же мой любимый горгаз :) действительно, там если и есть текучка, то мудаки просто курсируют по кругу, между этими организациями!
    • валерий 29.06.2017
      Садоводы заявили о попытке рей ... (1)
      валерий-С„РѕС‚Рѕ
      достала уже эта революция в разгар жары.а не могли бы вы г.Нина Мороз обсераться на собрании с/т.если по вашей милости не будет поливной воды,то почему должны страдать все садоводы?
    • Копчик С. 29.06.2017
      У Покрові відкрито меморіальні ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: " За ініціативи міської влади на СЗШ№4, 6, НВК№1, було урочисто відкрито меморіальні дошки Почесним громадянам Покрова, воїнам, що загинули, захищаючи незалежність нашої держави..."
      Хотів би прочитати такі строки в Нікополі : "по ініціативі міської влади", "почесним громадянам"... Все треба видавлювати у нас...яка там ініціатива.. Написали лист , щоб нашим загиблим нікопольцям дали звання почесний громадянин, так куча відписок і нуль ініціатив. І так на жаль по всьому.. А в Покрові можуть..Напевно совісті більше у владних кабінетах. Тому і дороги і парки у них краще!
    • Дед Мазай 29.06.2017
      Билецкий: Все идет к полному р ... (9)
      Дед Мазай-С„РѕС‚Рѕ
      [quote=guten Tag]НЗФ отгружает ферросплавы на Россию,какого Ху.??????????

      Чтоб они танки делали и нас же ими давили.Петухи

      Страна кохлов и уродов,пи...сы.Нет слов

      Витя сьезди на завод почему идёт отгрузка на Россию а руководство косит от мобилизаций[/

      А отгружают потому что наверное продукцию куда то нужно сбывать, это зарплата рабочих, без этого не проживут. Договора нужно выполнять, неустойка стОит дороже.
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