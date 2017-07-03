Можно ли делать пристройку к дому не имея разрешительных документов? Конфликт жильцов дома 29,а по пр.Трубников (фото, видео) 

Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Я бы не стал называть это хамьё мудаками, идиотами или др. неполноценными. Они неплохо соображают и отлично знают чего хотят. Все верно сказано. Они ищут дураков, которые еще мозгами остались в СССР и не посмеют возражатьЮ обжаловать в суде обжаловать их хотелки, а просто заплатят последние деньги. Законным путем тут нечего не поделаешь. Государство наше антинародное по своей сути и потому защищает не наши права - права граждан, а права вот этих хамов вроде Щучка или начальника Горгаза(не помню фамилию). Не хочется повторяться, но восстановить свои права и поквитаться с такими особями простые люди смогут только во время революции, как бы кто ее не боялся. И от простых людей зависит когда эта революция произойдет. Захотят - будут терпеть еще 2-3 года. Не захотят - решат все раньше. Пока терпят, А власть в лице таких вот Щучек уже открыто гадит на голову.
А казалось бы, просто решается--ввести в городе разделение на купленых и некупленых ментов. Купленых пристроить охранять голову круглосуточно, а порядочных запускать в такие вот дела (да и в добровольцах недостатка не будет). Скажем, поступил сигнал, те поехали, скрутили руки(одну можно и поломать по дороге за зверское сопротивление, не убудет) у начальника горводоканала, заодно и у начальника горгаза, как подельника, поместили, в соответствии с законом об установлении личности, в обезьянник на трое суток без воды, еды и туалета, пусть почувствуют, как народ живет, затем с извинениями отпустили под подписку (чтобы всегда под рукой были). И все! И не надо огромные тыщи тратить на суды--пересуды, на подкуп неподкупных судей и депутатов, две такие процедуры провели--и забыли, потому как в городе--тишина! Только вдоль дороги покойники стоят и висят. Когда мы уже научимся адекватности при решении подобных проблем?!
Расширю список организаций с мудаками - горводоканал, Укртелеком и конечно же мой любимый горгаз :) действительно, там если и есть текучка, то мудаки просто курсируют по кругу, между этими организациями!
Цитата: " За ініціативи міської влади на СЗШ№4, 6, НВК№1, було урочисто відкрито меморіальні дошки Почесним громадянам Покрова, воїнам, що загинули, захищаючи незалежність нашої держави..." Хотів би прочитати такі строки в Нікополі : "по ініціативі міської влади", "почесним громадянам"... Все треба видавлювати у нас...яка там ініціатива.. Написали лист , щоб нашим загиблим нікопольцям дали звання почесний громадянин, так куча відписок і нуль ініціатив. І так на жаль по всьому.. А в Покрові можуть..Напевно совісті більше у владних кабінетах. Тому і дороги і парки у них краще!
Відділ з питань спорту управління з гуманітарних питань НМР, спільно з КЗ «НМФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного Олімпійського комітету запрошують на урочисте відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня в Нікополі!
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