Можно ли делать пристройку к дому не имея разрешительных документов? Конфликт жильцов дома 29,а по пр.Трубников (фото, видео) 

Я бы не стал называть это хамьё мудаками, идиотами или др. неполноценными. Они неплохо соображают и отлично знают чего хотят. Все верно сказано. Они ищут дураков, которые еще мозгами остались в СССР и не посмеют возражатьЮ обжаловать в суде обжаловать их хотелки, а просто заплатят последние деньги. Законным путем тут нечего не поделаешь. Государство наше антинародное по своей сути и потому защищает не наши права - права граждан, а права вот этих хамов вроде Щучка или начальника Горгаза(не помню фамилию). Не хочется повторяться, но восстановить свои права и поквитаться с такими особями простые люди смогут только во время революции, как бы кто ее не боялся. И от простых людей зависит когда эта революция произойдет. Захотят - будут терпеть еще 2-3 года. Не захотят - решат все раньше. Пока терпят, А власть в лице таких вот Щучек уже открыто гадит на голову.