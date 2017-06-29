Здравствуйте уважаемые читатели газеты "Город Никополь". Здравствуйте уважаемые читатели газеты "Город Никополь".

Хочу поделиться информацией об очередном разводе горводоканала - как горводоканал может придумать вам несуществующий долг, а потом нагло пытаться его с вас получить.





Более 6-ти лет назад купили квартиру. Предыдущие хозяева оплатили все долги, выписались и благополучно уехали (все справки об отсутствии долгов и выписки предоставили). В купленной квартире был прописан один человек, счетчика нет, поэтому оплата насчитывалась и насчитывается по текущим установленным тарифам горводоканала - фиксированная цена за 1 человека. Оплата происходила исправно из года в год за все месяцы пользования водой - никаких нареканий со стороны горводоканала не было. Об этом свидетельствуют квитанции с отсутствием долгов, которые присылал горводоканал.





Прошло более 6-ти лет и вот в один прекрасный момент приходит квитанция с долгом более 2000 грн. (в предыдущей квитанции долга не было). Пришлось идти в горводоканал и тогда-то на личном приеме у зама выяснились очень интересные детали.





Оказалось, что сотрудники горводоканала не только с какой-то стати вписал прошлых жильцов квартиры (даже тех, кто давно умер), но и в одностороннем порядке, без какого либо уведомления пересчитали сумму потребления и выставили задним числом счет ЗА ВСЕ ЭТИ 6 ЛЕТ НА 4 ЧЕЛОВЕКА, которых вписали опять же задним числом в свою базу данных. Поясню все эти 6 лет в квартире был прописан только ОДИН ЧЕЛОВЕК и бумажка об этом была давным-давно предоставлена (даже оригинал сохранился).





Можно было подумать произошла ошибка, всякое бывает и достаточно все прояснить, чтобы уладить ситуацию, однако руководство горводоканала и не думало ничего прояснять. На конкретные письменные запросы (их уже набралось более 5-ти штук) откуда взялся долг, за какой период он начислен и фамилии людей за которые начитан долг - полный игнор. В ответ каждый раз одно - "платите долг". Просьба навести порядок в базе данных - снова игнор. Свои действия горводоканал комментировать отказывается. При этом в личной беседе, так сказать тет-а-тет, зам. начальника признал их ошибку, но исправлять ситуацию отказался. Для решения вопроса предложил, чтобы вы думали? - правильно - "оплатить долг"!)))





Вот уже год идет смешная переписка с этими шутами - руководством горводоканала и их главным мудаком по имени Щучко О.В. Я им "какого хрена вы творите", а они мне "не твоего ума дела, плати долг".

Вначале пыталась с ними вести культурный диалог и решать вопрос цивилизованно, но с этой конторой цивилизованно решать вопросы у вас не получится. Эта контора понимает другой язык. Этому языку даже название придумала ЯЗЫК ТРЕХ БУКВ.





Вначале горводоканал пытался угрожать судом и был посланы на три буквы. Видимо поняли, что этот вариант не проходит и заткнулись. В суд почему-то не обратились (а хорошо бы) и угрожать судом перестали. Вместо этого чуть позже стали угрожать отрезать воду и сновы были посланы на три буквы и надо же, снова перестали угрожать. Вот этот язык (имеется ввиду ЯЗЫК ТРЕХ БУКВ) Горводоканал хорошо понимает. Предлагаю вам выучить этот язык и использовать его в общении с коммунальными структурами и органами власти))).





Из всего этого сложилось стойкое убеждение, что кто-то в руководстве горводоканала специально "химичит" с базой данных потребителей, вписывая несуществующие мертвые души, чтобы "придумать" долг и попытаться его сбить с потребителя. Они видимо полагают, что таким образом смогут вымогать дополнительные деньги у потребителя. Придумают долг, "обоснуют" его на бумажке, поугрожают судом - все буратинки испугаются и побегут платить. У большинства населения почему-то сложилось стойкое убеждение (видимо еще со времен совка), что эти коммунальные мудаки на самом деле не мудаки, а чуть ли не боги или полубоги, которых нужно почему-то боятся и выполнять все их дебильные требования. На самом деле этими предприятиями-монополистами руководят обычные мудаки и относится к ним нужно как обычным мудакам. А как нужно относится к мудакам мы все с вами прекрасно знаем!))))





Удовиченко О.П.

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