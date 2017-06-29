В ході операції “Мак” нікопольські правоохоронці виявили 80 кущів конопель, 3 кг сухої трави та амфетамін (фото)

Провівши обшук в одному з приватних будинків по вулиці Архангельській нікопольські поліцейські виявили посів конопель на городі, замаскований в теплиці. Всього правоохоронці нарахували та вилучили 80 кущів конопель.

Рослини були доглянуті, политі, видно, що про них дбали.









Крім того, в будинку поліцейські виявили 4 сліп-пакета з кристалічною речовиною, ймовірно амфетаміном та мішок з сухою підготовленою до вживання, травою конопель, який заважив на 3 кг.

Власник домоволодіння — 36 - річний місцевий мешканець, неодноразово засуджений за наркотики, ніде не працюючий, пояснив правоохоронцям, що все це він зберігав та вирощував для власного вживання.

Наразі, слідчим даний факт внесено до ЄРДР за ч.1.ст.309, ч.1 ст.310 КК України

Хочемо нагадати громадянам, які вирощують наркомісткі рослини та сподіваються залишитися безкарними: незаконне культивування маку чи конопель (в тому числі збереження самосійних рослин) підпадають під статті Кримінального (стаття 310) та Адміністративного (стаття 106) кодексів, залежно від кількості виявлених рослин. Покарання передбачає від штрафу у розмірі 1360 грн до позбавлення волі від 3 до 7 років.

Поліція закликає жителів Нікополя та Нікопольського району: якщо вам відомо про місця, де ростуть наркомісткі рослини, або про осіб, які займаються їх культивацією, якщо ви володієте будь-якою інформацією про зберігання, продаж наркотиків, обов'язково повідомте про це за тел. 0993668502 . Анонімність гарантуємо.

Тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати наркотичне зло і цим врятувати багато людських життів.

Відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській області

за матеріалами Нікопольського ВП

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