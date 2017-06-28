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Жизнь города / КП «Міськавтодор-1» розпочало роботи з встановлення нових дорожнiх знаків (відео) (Вчера, 13:09)

 КП «Міськавтодор-1» розпочало роботи з встановлення нових дорожнiх знаків (відео)
КП «Міськавтодор-1» розпочало роботи з встановлення нових дорожнiх знаків
 
Ранее (23 мая 2017 г.):
Кольцевая развязка р-н ЦУМа

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 511 » Комментариев:2

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    • Hаписал: Вчера, 15:01 kam4ekoid, Комментариев: 122, Новостей: 1 Пользователь offline
    знаки конечно хорошо . Но когда кольцо , некрасова-элметалургов, и дальше к автовокзалу сделают ? Подозреваю что ближе к зиме , чтоб "подольше" простояло.
    • 0

    Hаписал: Вчера, 22:27 Василий, Комментариев: 906, Новостей: 3 Пользователь offline
    сперли знак біля 9ї школи, встановіть будь-ласка на місце, бажано з дотриманням нормативів, бо попередній чимало водіїв відверто ігнорували.
    • 0

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    • Василий 28.06.2017
      КП «Міськавтодор-1» розпочало ... (2)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      сперли знак біля 9ї школи, встановіть будь-ласка на місце, бажано з дотриманням нормативів, бо попередній чимало водіїв відверто ігнорували.
    • kam4ekoid 28.06.2017
      КП «Міськавтодор-1» розпочало ... (2)
      kam4ekoid-С„РѕС‚Рѕ
      знаки конечно хорошо . Но когда кольцо , некрасова-элметалургов, и дальше к автовокзалу сделают ? Подозреваю что ближе к зиме , чтоб "подольше" простояло.
    • Копчик С. 26.06.2017
      Сергей Тыхенко: Очередной конф ... (6)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Benny Hill
      А зачем ЧП "УПЦ МП" забор на кладбище?

      1. Там у них свое кладбище для священников и родственников.
      2. Там же хозяйство с садом!
      Для справки:
      Участок выделяли для каплычки и совершения обрядов.. Раньше там был участок не кладбища, а из разряда исторических ( Курган)
      Потом участок под каплычку расширился..Кстати документов никто не видел..
      Дальше без какого либо разрешения на капитальное строительство, начал строится большой храм. И строится уже десять лет..
      Зачем там большой храм? А затем, что большая трапезная и кухня : там планировалось проводить все поминальные обеды. Хороший доход для прихода! Но зарабатывать не стыдно..церковь тоже должна зарабатывать, но не путем махинаций...
      Весь этот новый "поход" письма от Николая Марущака и.т.д только с одной целью : Шантаж с целью получить документы на капитальное строительство. Но всем известно, что с помощью шантажа, иногда достигается обратный эффект.
      Я лично, рушить строение под храм не хочу..Пусть будет.. Когда УПЦ КП окрепнет, как истинно украинская церковь, тогда встанет вопрос о передаче храма по Преображенской...ведь это собственность громады.. А через десять лет, всё будет УКРАИНА!
      Так что ждем и миросуществуем!
      Сегодня, должны были начать работы..На неделе съезжу
      , посмотрю..
    • Benny Hill 26.06.2017
      Сергей Тыхенко: Очередной конф ... (6)
      Benny Hill-С„РѕС‚Рѕ
      А зачем ЧП "УПЦ МП" забор на кладбище?
      Цитата: Василий
      але я думаю що церква будувалася раніше, і про всі заковики знали заздалегідь, але таки вирішили "подвинути" туалет.

      Вы правы, в 2009 году никто не мог предвидеть, что московия нападет на Украину, и к большому сожалению в Никополе понадобится Аллея почетных захоронений никопольчан, погибших в АТО...
    • Василий 24.06.2017
      Сергей Тыхенко: Очередной конф ... (6)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      устраивать тут религиозные войны между людьми -последнее дело. Время все рассудит и решит. Куда ходить и кому и на каком языке молиться пусть люди решат не кулаками , а ногами ( в смысле в какую церковь ходить ! И не нужно повторять " подвиги " большевиков в этом направлении.

      +++
      але я думаю що церква будувалася раніше, і про всі заковики знали заздалегідь, але таки вирішили "подвинути" туалет.
      На все воля Господа.
    • Копчик С. 24.06.2017
      Сергей Тыхенко: Очередной конф ... (6)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Никополь небольшой спокойный город и устраивать тут религиозные войны между людьми -последнее дело

      Сегодня была дискуссия по этому поводу.. Я сказал Николаю Марущаку : "все беды в том, что политику смешивают с религией. Политика должна быть отдельно, а религия отдельно..." Все вроде согласились..
      Но это теория, а на практике, увы... процесс слияния не прекращается..
    • Александр Рыбаков 23.06.2017
      Сергей Тыхенко: Очередной конф ... (6)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Нужно в любом случае находить компромиссы . Если действительно была договорённость о переносе , а я уверен что Сергей ВИТАЛЬЕВИЧ говорит так , как было , спокойно нужно перенести строение туалета и забор, а не воевать. На стройку, нужно получить все необходимые документы и разрешения , если они отсутствуют . Никополь небольшой спокойный город и устраивать тут религиозные войны между людьми -последнее дело. Время все рассудит и решит. Куда ходить и кому и на каком языке молиться пусть люди решат не кулаками , а ногами ( в смысле в какую церковь ходить ! И не нужно повторять " подвиги " большевиков в этом направлении.
    • Копчик С. 23.06.2017
      Сергей Тыхенко: Очередной конф ... (6)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Сегодня состоялось очередное выездное ( со счета сбился какое)собрание по поводу благоустройства Аллеи почетных захоронений воинов погибших в АТО. В этот раз был результат: Зам.по УЖКХ Сергей Тыхенко дал команду и с понедельника начинаются работы. Должен сказать, что процесс ускорился с включением в работу Сергея Тыхенко..
      Только в этом году, с погибшим нашим побратимом Николаем Гайдуком , мы были на кладбище по этому поводу не один раз.. И не раз по ещё более печальным поводам.. Теперь Коля и сам обрел последние пристанище на Аллеи погибших героев, а там так ничего и не изменилось.
      Надеюсь хоть сейчас все будет так, как должно было быть ещё в 2014 году!
      На этой сессии Горсовета должны быть приняты решения для скорейшего благоустройства почетных захоронений. Надеюсь, что депутаты проголосуют единогласно! И если Сергей Тыхенко будет так-же энергично курировать этот вопрос, то Аллея будет! Если мы не чтим наших погибших героев, то о какой морали и совести можна говорить??.. И какие портреты президентом будут висеть в кабинетах чиновников завтра?!.. И какие чиновники?!
    • Копчик С. 23.06.2017
      У Нікополі поліцейські викрили ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Палыч
      Согласен с Сергеем в принципе, "держать и не пущать" никогда результата не давало.

      Иронию воспринимаю :) Но пока мы иронизируем этот бизнес процветает не контролируемо и доходы получает не государство, а эти же лица в кабинетах.
      Игромания такая же психологическая зависимость как и алкогольная. Горбачов пытался запретить водку и вино... и к чему это привело? - Подпольные заводы и самогоноварение... Меньше стало людей с алкогольной зависимостью? Нет! Упала больше культура пития и доходы стали получать участковые!
      На деньги играли всегда! Это натура человека: страсть к нежданной халяве! МММ к тому подтверждение! Даже при СССР с сильной милицейской системой, не могла искоренить картежные казино на квартирах.
      Закройте сейчас все подпольные игровые казино : игроманы всё равно будут играть! Я знаю несколько людей с этой зависимостью: в Никополе есть и клубы на дому и они уйдут туда! Игроман с начало вынесет всё из квартиры, а потом пойдет воровать.. Их надо лечить... но этим особо никто не занимается..
      Надо делать контролируемые Лас-Вегасы в Украине.. Это и хорошие доходы в казну и контроль за возрастным цензом.. В самой игре, ничего плохого нет...как и в алкоголе.. Страшно злоупотребление, которое переходит в стойкую зависимость..
    • Русскоязычный бандеровец 23.06.2017
      Борис Кривчик: НАВАЖДЕНИЕ, ИЛИ ... (1)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Самое циничное что придумали олигархи в этом году - так это реклама земельной реформы: "ЗЕМЛІ - ВОЛЮ!(почти как Йуле-волю)". "Земля повинна працювати!" И, главное, в этой рекламе открытым текстом говорят, мол, чтобы не быть рабами люди должны продать землю. Это чтобы потом горбатится на на Вальцмана и Розенблата. Ну почти как Йуле-волю. Понаснимали промороликов с размахивающими руками продажными придурками вроде Мыколы Вересня и Валеры Харчишина, которые за доляры маму родную с потрохами продадут, не то что землю. И народ это жрет. А если бы не жрал то толпа в 500 тысяч сначала бы сожгла каналы, которые посмели взять в эфир такую рекламу, а потом порозбивали бы головы этим зарвавшимся барыгам. Но нет. тишина. Все некогда, все трудятся на земле, которую скоро все равно продадут потому что Валера Харчишин с "Другой ріки" сказал что так надо...чтобы не быть рабами.
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