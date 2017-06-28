 КП «Міськавтодор-1» розпочало роботи з встановлення нових дорожнiх знаків (відео)

Сегодня состоялось очередное выездное ( со счета сбился какое)собрание по поводу благоустройства Аллеи почетных захоронений воинов погибших в АТО. В этот раз был результат: Зам.по УЖКХ Сергей Тыхенко дал команду и с понедельника начинаются работы. Должен сказать, что процесс ускорился с включением в работу Сергея Тыхенко..

Только в этом году, с погибшим нашим побратимом Николаем Гайдуком , мы были на кладбище по этому поводу не один раз.. И не раз по ещё более печальным поводам.. Теперь Коля и сам обрел последние пристанище на Аллеи погибших героев, а там так ничего и не изменилось.

Надеюсь хоть сейчас все будет так, как должно было быть ещё в 2014 году!

На этой сессии Горсовета должны быть приняты решения для скорейшего благоустройства почетных захоронений. Надеюсь, что депутаты проголосуют единогласно! И если Сергей Тыхенко будет так-же энергично курировать этот вопрос, то Аллея будет! Если мы не чтим наших погибших героев, то о какой морали и совести можна говорить??.. И какие портреты президентом будут висеть в кабинетах чиновников завтра?!.. И какие чиновники?!