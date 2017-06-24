Обласний вишкіл та злагодженя підрозділів ПС на Нікопольщині (фото, відео) 

Цитата: Палыч

Согласен с Сергеем в принципе, "держать и не пущать" никогда результата не давало.

Иронию воспринимаю :) Но пока мы иронизируем этот бизнес процветает не контролируемо и доходы получает не государство, а эти же лица в кабинетах.Игромания такая же психологическая зависимость как и алкогольная. Горбачов пытался запретить водку и вино... и к чему это привело? - Подпольные заводы и самогоноварение... Меньше стало людей с алкогольной зависимостью? Нет! Упала больше культура пития и доходы стали получать участковые!На деньги играли всегда! Это натура человека: страсть к нежданной халяве! МММ к тому подтверждение! Даже при СССР с сильной милицейской системой, не могла искоренить картежные казино на квартирах.Закройте сейчас все подпольные игровые казино : игроманы всё равно будут играть! Я знаю несколько людей с этой зависимостью: в Никополе есть и клубы на дому и они уйдут туда! Игроман с начало вынесет всё из квартиры, а потом пойдет воровать.. Их надо лечить... но этим особо никто не занимается..Надо делать контролируемые Лас-Вегасы в Украине.. Это и хорошие доходы в казну и контроль за возрастным цензом.. В самой игре, ничего плохого нет...как и в алкоголе.. Страшно злоупотребление, которое переходит в стойкую зависимость..