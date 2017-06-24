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В области / Обласний вишкіл та злагодженя підрозділів ПС на Нікопольщині (фото, відео) (Вчера, 22:23)

Обласний вишкіл та злагодженя підрозділів ПС на Нікопольщині (фото, відео)
Обласний вишкіл та злагодженя підрозділів ПС на Нікопольщині (фото, відео)
Обласний вишкіл та злагодженя підрозділів ПС на Нікопольщині (фото, відео)
Обласний вишкіл та злагодженя підрозділів ПС на Нікопольщині (фото, відео)
Обласний вишкіл та злагодженя підрозділів ПС на Нікопольщині (фото, відео) 

Обласний вишкіл та злагодженя підрозділів ПС на Нікопольщині (фото, відео)
 

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В области » Просмотров: 434 » Комментариев:0

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    • Василий 24.06.2017
      Сергей Тыхенко: Очередной конф ... (4)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      устраивать тут религиозные войны между людьми -последнее дело. Время все рассудит и решит. Куда ходить и кому и на каком языке молиться пусть люди решат не кулаками , а ногами ( в смысле в какую церковь ходить ! И не нужно повторять " подвиги " большевиков в этом направлении.

      +++
      але я думаю що церква будувалася раніше, і про всі заковики знали заздалегідь, але таки вирішили "подвинути" туалет.
      На все воля Господа.
    • Копчик С. 24.06.2017
      Сергей Тыхенко: Очередной конф ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Никополь небольшой спокойный город и устраивать тут религиозные войны между людьми -последнее дело

      Сегодня была дискуссия по этому поводу.. Я сказал Николаю Марущаку : "все беды в том, что политику смешивают с религией. Политика должна быть отдельно, а религия отдельно..." Все вроде согласились..
      Но это теория, а на практике, увы... процесс слияния не прекращается..
    • Александр Рыбаков 23.06.2017
      Сергей Тыхенко: Очередной конф ... (4)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Нужно в любом случае находить компромиссы . Если действительно была договорённость о переносе , а я уверен что Сергей ВИТАЛЬЕВИЧ говорит так , как было , спокойно нужно перенести строение туалета и забор, а не воевать. На стройку, нужно получить все необходимые документы и разрешения , если они отсутствуют . Никополь небольшой спокойный город и устраивать тут религиозные войны между людьми -последнее дело. Время все рассудит и решит. Куда ходить и кому и на каком языке молиться пусть люди решат не кулаками , а ногами ( в смысле в какую церковь ходить ! И не нужно повторять " подвиги " большевиков в этом направлении.
    • Копчик С. 23.06.2017
      Сергей Тыхенко: Очередной конф ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Сегодня состоялось очередное выездное ( со счета сбился какое)собрание по поводу благоустройства Аллеи почетных захоронений воинов погибших в АТО. В этот раз был результат: Зам.по УЖКХ Сергей Тыхенко дал команду и с понедельника начинаются работы. Должен сказать, что процесс ускорился с включением в работу Сергея Тыхенко..
      Только в этом году, с погибшим нашим побратимом Николаем Гайдуком , мы были на кладбище по этому поводу не один раз.. И не раз по ещё более печальным поводам.. Теперь Коля и сам обрел последние пристанище на Аллеи погибших героев, а там так ничего и не изменилось.
      Надеюсь хоть сейчас все будет так, как должно было быть ещё в 2014 году!
      На этой сессии Горсовета должны быть приняты решения для скорейшего благоустройства почетных захоронений. Надеюсь, что депутаты проголосуют единогласно! И если Сергей Тыхенко будет так-же энергично курировать этот вопрос, то Аллея будет! Если мы не чтим наших погибших героев, то о какой морали и совести можна говорить??.. И какие портреты президентом будут висеть в кабинетах чиновников завтра?!.. И какие чиновники?!
    • Копчик С. 23.06.2017
      У Нікополі поліцейські викрили ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Палыч
      Согласен с Сергеем в принципе, "держать и не пущать" никогда результата не давало.

      Иронию воспринимаю :) Но пока мы иронизируем этот бизнес процветает не контролируемо и доходы получает не государство, а эти же лица в кабинетах.
      Игромания такая же психологическая зависимость как и алкогольная. Горбачов пытался запретить водку и вино... и к чему это привело? - Подпольные заводы и самогоноварение... Меньше стало людей с алкогольной зависимостью? Нет! Упала больше культура пития и доходы стали получать участковые!
      На деньги играли всегда! Это натура человека: страсть к нежданной халяве! МММ к тому подтверждение! Даже при СССР с сильной милицейской системой, не могла искоренить картежные казино на квартирах.
      Закройте сейчас все подпольные игровые казино : игроманы всё равно будут играть! Я знаю несколько людей с этой зависимостью: в Никополе есть и клубы на дому и они уйдут туда! Игроман с начало вынесет всё из квартиры, а потом пойдет воровать.. Их надо лечить... но этим особо никто не занимается..
      Надо делать контролируемые Лас-Вегасы в Украине.. Это и хорошие доходы в казну и контроль за возрастным цензом.. В самой игре, ничего плохого нет...как и в алкоголе.. Страшно злоупотребление, которое переходит в стойкую зависимость..
    • Русскоязычный бандеровец 23.06.2017
      Борис Кривчик: НАВАЖДЕНИЕ, ИЛИ ... (1)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Самое циничное что придумали олигархи в этом году - так это реклама земельной реформы: "ЗЕМЛІ - ВОЛЮ!(почти как Йуле-волю)". "Земля повинна працювати!" И, главное, в этой рекламе открытым текстом говорят, мол, чтобы не быть рабами люди должны продать землю. Это чтобы потом горбатится на на Вальцмана и Розенблата. Ну почти как Йуле-волю. Понаснимали промороликов с размахивающими руками продажными придурками вроде Мыколы Вересня и Валеры Харчишина, которые за доляры маму родную с потрохами продадут, не то что землю. И народ это жрет. А если бы не жрал то толпа в 500 тысяч сначала бы сожгла каналы, которые посмели взять в эфир такую рекламу, а потом порозбивали бы головы этим зарвавшимся барыгам. Но нет. тишина. Все некогда, все трудятся на земле, которую скоро все равно продадут потому что Валера Харчишин с "Другой ріки" сказал что так надо...чтобы не быть рабами.
    • Палыч 22.06.2017
      У Нікополі поліцейські викрили ... (3)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Согласен с Сергеем в принципе, "держать и не пущать" никогда результата не давало. Древние люди не дурнее нас были, в восточных единоборствах и в самбо извечно применяли принцип использования силы противника против него же, что нашло отражение в поговорке "бить татарина татарином". А чо? Представьте картину маслом:--Музей выселяется (в более пригодное для музея здание), на здание цепляется видная из мэрского окна вывеска "ИГРОВОЙ ЗАЛ, ВЭЛКАМ!" с фото хозяина, вход только для тех, у кого на груди и спине шевроны "ИГРОМАН", клиент подходит, опускает в ящик сотню за вход, проходит в будочку с психотерапевтом, где после беседы опускает еще сотню и идет отводить душу за столами и со стриптизом под телекамеры (за отдельную плату), где-т так. Глядишь, двойная польза была бы--и город знал бы, кто есть ху,и денег на дороги хватило бы.
    • Копчик С. 21.06.2017
      У Нікополі поліцейські викрили ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      А я бы узаконил этот вид бизнеса и люди платили бы налоги , а не кому-то в карман.. Только не так как раньше, на каждом углу а в определенных местах с видеонаблюдением и запретом входа несовершеннолетних. А людей с с зависимостью игромания надо лечить.. они всё равно найдут где поиграть в подпольных залах..
    • Emelya 16.06.2017
      Будьте обережні! Ботулізм! (1)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      "Когда я читаю, что народ мрет от ботулизма, а сыворотки нет, меня просто бешенство охватывает. Но надо держать себя в руках – от бешенства сыворотки тоже нет. Как и от столбняка, и от яда тарантула, и от всего, чем богата наша земля, включая дифтерию и коклюш." http://versii.com/news/365554/
    • serik048 16.06.2017
      Почему опять начали "падать" ... (2)
      serik048-С„РѕС‚Рѕ
      на дорогах беспредел водители на авто ездят как хотят Когда наконец -то будет порядок на дорогах Где ГАИ ДАИ Полиция
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