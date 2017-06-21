У Нікополі поліцейські викрили підпільний зал ігрових автоматів, замаскований під суші-бару

Організатори вдало замаскували зал ігрових автоматів у будівлі суші-бару: з парадного входу заклад прикрашала яскрава вивіска суші-бару, а з чорного входу всі любителі гри могли зайти та спробувати вдачу.









Поліцейські задокументували діяльність клубу, склали три адміністративні протоколи стосовно гравців, які на той час грали на автоматах за ст.181 КупАП за участь в організованих без дозволу азартних іграх на гроші.





Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3-х до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального приладдя, а також грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою у грі.





Крім того, даний факт слідчим спільними діями з місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР за ч. 1 ст.203-2 КК України (заняття гральним бізнесом).





Санкція статті передбачає покарання штрафом від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.

Відділ комунікації поліції в Дніпропетровській області за матеріалами Нікопольського ВП

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