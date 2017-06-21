Покровом пронесли Факел миру

Разом з українською марафонською командою всесвітній Біг заради гармонії підтримали вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста та пересічні покровчани, які подолали понад 13 кілометрів факельної естафети.









Тридцята, ювілейна міжнародна естафета знову у нашому місті. Вперше про Біг миру містяни почули на початку 90-х, коли Факел злагоди запалав у руках наших земляків. З того часу минуло три десятиріччя, а заснований у 1987 році громадським діячем Шрі Чінмоєм рух миру, толерантності і дружби, крокує світом. Українці долучилися до марафону у 91-му, кожного року доводячи прагнення до миру та взаєморозуміння. Наші співвітчизники подолали 52тис.км всіма регіонами України. Прихильниками Бігу миру стали і покров чани, підтримуючи на усіх етапах існування і 2017-го теж .





Ще один крок до гармонійного співіснування було зроблено підтримкою ідеалів дружби та толерантності. Юні покровчани пронесли факел миру до кордону міста, побажавши бігунам щасливого шляху. Разом зі спортсменами 13 кілометровий марафон подолали ветеран Збройних Сил Іван Бойко, тренер з легкої атлетики КДЮСШ «Манганіт» Віктор Шинкаренко, стрибків у воду – Влада Хмара, працівник гірничо-збагачувального комбінату Олег Онікієнко, прихильниці бігу Надія Ломакіна, Оксана Синиця.

Український же етап естафети триватиме ще близько 10 днів. Марафонці фінішуватимуть у Сумах в День Конституції, 28 червня, подолавши 900 кілометрів шляху.

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18 червня українська команда стартувала у Запоріжжі. А вже 19 червня Факел миру передали спортсменам КДЮСШ «Манганіт», ДЮСШ управління освіти, які приєдналися до дистанції при в’їзді до Покрова та пробігли до центральної площі ім.І.Сірка. Саме тут було зроблено зупинку, аби розповісти про сьогоднішній день вогню миру. Учасників міжнародної естафети вітав секретар міськради Анатолій Пастух, показові виступи продемонстрували чемпіони-гирьовики, юні дзюдоїсти, подарувавши на згадку сувеніри. У свою чергу віце-президент проекту «Біг заради миру» Євген Фурс вручив подяки колективам, які підтримали ідею всесвітнього бігу.