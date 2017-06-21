Покровом пронесли Факел миру

Разом з українською марафонською командою всесвітній Біг заради гармонії підтримали вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста та пересічні покровчани, які подолали понад 13 кілометрів факельної естафети.
Тридцята, ювілейна міжнародна естафета знову у нашому місті. Вперше про Біг миру містяни почули на початку 90-х, коли Факел злагоди запалав у руках наших земляків. З того часу минуло три десятиріччя, а заснований у 1987 році громадським діячем Шрі Чінмоєм рух миру, толерантності і дружби, крокує світом. Українці долучилися до марафону у 91-му, кожного року доводячи прагнення до миру та взаєморозуміння. Наші співвітчизники подолали 52тис.км всіма регіонами України. Прихильниками Бігу миру стали і покров чани, підтримуючи на усіх етапах існування і 2017-го теж .
18 червня українська команда стартувала у Запоріжжі. А вже 19 червня Факел миру передали спортсменам КДЮСШ «Манганіт», ДЮСШ управління освіти, які приєдналися до дистанції при в’їзді до Покрова та пробігли до центральної площі ім.І.Сірка. Саме тут було зроблено зупинку, аби розповісти про сьогоднішній день вогню миру. Учасників міжнародної естафети вітав секретар міськради Анатолій Пастух, показові виступи продемонстрували чемпіони-гирьовики, юні дзюдоїсти, подарувавши на згадку сувеніри. У свою чергу віце-президент проекту «Біг заради миру» Євген Фурс вручив подяки колективам, які підтримали ідею всесвітнього бігу.
Ще один крок до гармонійного співіснування було зроблено підтримкою ідеалів дружби та толерантності. Юні покровчани пронесли факел миру до кордону міста, побажавши бігунам щасливого шляху. Разом зі спортсменами 13 кілометровий марафон подолали ветеран Збройних Сил Іван Бойко, тренер з легкої атлетики КДЮСШ «Манганіт» Віктор Шинкаренко, стрибків у воду – Влада Хмара, працівник гірничо-збагачувального комбінату Олег Онікієнко, прихильниці бігу Надія Ломакіна, Оксана Синиця.
Український же етап естафети триватиме ще близько 10 днів. Марафонці фінішуватимуть у Сумах в День Конституції, 28 червня, подолавши 900 кілометрів шляху.
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А я бы узаконил этот вид бизнеса и люди платили бы налоги , а не кому-то в карман.. Только не так как раньше, на каждом углу а в определенных местах с видеонаблюдением и запретом входа несовершеннолетних. А людей с с зависимостью игромания надо лечить.. они всё равно найдут где поиграть в подпольных залах..
"Когда я читаю, что народ мрет от ботулизма, а сыворотки нет, меня просто бешенство охватывает. Но надо держать себя в руках – от бешенства сыворотки тоже нет. Как и от столбняка, и от яда тарантула, и от всего, чем богата наша земля, включая дифтерию и коклюш." http://versii.com/news/365554/
Ночь и день прошел с информацией, что Коли больше нет, а мозги отказываются понимать.. Ещё вчера с ним созванивался, все было хорошо: были планы на будущее. И вдруг слова " Коля погиб".. Больно смотреть на слезы Оксаны, слезы мамы..на слезы сослуживцев и друзей... Это был не только принципиальный и открытый человек. Коля был патриотом Украины, патриотом города и очень любил свою семью. Коля был Головой ГС " Ассоциации участников боевых действий Никопольщины". Коля был волонтером. Коля помогал становлению украинской церкви. Коля был хорошим и ответственный другом. Но теперь я слышу "был..был..был".. В моей памяти Коля останется веселым , радующимся жизни человеком который очень любит свою страну! Вечная память!!!!!
горгаз чудить, от дивіться, виписка х особистого кабінету
Ваші прилади
Лічильник відсутнійПлита - 1шт.Колонка - 1шт.Опалювальний прилад - 1шт. Перевірте, чи відповідають прилади, які ви бачите в особистому кабінеті, тим, що ви використовуєте Новини партнерів
На жаль, жодного лічильника не знайдено
і тут саме цікаве!!! лічильник вдома стоїть як і має йому бути. Телефоную на "гарячу лінію"
Газорозподільна компанія
ПАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"
Контакт-центр: 056 78 70 104
додзонююсь на другий день, і милий голос сповіщає мені що ЛІЧИЛЬНИК ЗНЯТО НА ПОВІРКУ такого-то числа!!!!))))))) Кажу, -Вибачте, але лічильик стоїть! хто б його без відома господарів знімав!? Відповідь, -Нічого незнаю, акти про зняття є, номери актів є, вони підписані.
Це ж тепер вони віртуально за шість місяців по середньому влуплять за новою ціною.....
Приехал проконтролировать как траву покосили , а тут звонок : Александр Михайлович , спасайте , у нас ГОРГАЗ ! . История обычная в Никополе : Вдруг в том подъезде и доме, где живет должник , появился запах газа, кто-то мимо проходил , учуял -позвонил, мгновенно прибыли террористы в лице дежурной бригады и отключили в очередной раз стояк в доме 2/5 , по ул.50 лет НЗФ.
Мой округ , телефон депутата там у всех на микрорайоне есть. Подъехал быстро , через пару минут , пообщались. Ребята в бригаде отключальщиков оказались взрослые , меня все в Горгазе знают в лицо , поэтому конечно поняли , что слегка с отключением погорячились. И ВИКТОР Артеменко оперативно следом за мной. Не первый раз мы с ним пересекаемся на подобных мероприятиях Но , не всегда получается сразу и рядом оказаться. По прежнему Горгаз занимается ерундой. Понятно, безопасность важна, но бороться с должниками нужно в судах, а не терроризировать людей, которые исправно платят. Как то так.
Щиро вітаємо вас з професійним святом — Днем журналіста.
День журналіста - це не тільки професійне свято працівників засобів масової інформації. Це свято загальнонародне, тому що важко уявити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі, без професійного погляду на події та факти нашого життя.
Відділ з питань спорту управління з гуманітарних питань НМР, спільно з КЗ «НМФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного Олімпійського комітету запрошують на урочисте відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня в Нікополі!
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