Олімпійський день в Нікополі

Відділ з питань спорту управління з гуманітарних питань НМР, спільно з КЗ «НМФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного Олімпійського комітету запрошують на урочисте відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня в Нікополі!
В програмі:
- зустріч Міжнародної факельної естафети «Всесвітній біг миру заради гармонії»,
- загальноміський забіг «Біг заради здоров’я»,
- показові виступи спортсменів БК «Кайман», СК «Шафран карате», «Федерація Тайкан карате», Федерації дзюдо Нікополя, Федерації хортингу, ДЮСШ «Електрометалург», клубу «Атлет»;
- змагання з міні-футболу, настільного тенісу, бадмінтону, шахів, шашок, городків, метання списа, штовхання ядра;
- майстер-класи з футболу, баскетболу, волейболу, карате, дзюдо, хортингу та ін.
Запрошуємо всіх бажаючих! При собі ОБОВ’ЯЗКОВО мати гарний настрій!
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"Когда я читаю, что народ мрет от ботулизма, а сыворотки нет, меня просто бешенство охватывает. Но надо держать себя в руках – от бешенства сыворотки тоже нет. Как и от столбняка, и от яда тарантула, и от всего, чем богата наша земля, включая дифтерию и коклюш." http://versii.com/news/365554/
Ночь и день прошел с информацией, что Коли больше нет, а мозги отказываются понимать.. Ещё вчера с ним созванивался, все было хорошо: были планы на будущее. И вдруг слова " Коля погиб".. Больно смотреть на слезы Оксаны, слезы мамы..на слезы сослуживцев и друзей... Это был не только принципиальный и открытый человек. Коля был патриотом Украины, патриотом города и очень любил свою семью. Коля был Головой ГС " Ассоциации участников боевых действий Никопольщины". Коля был волонтером. Коля помогал становлению украинской церкви. Коля был хорошим и ответственный другом. Но теперь я слышу "был..был..был".. В моей памяти Коля останется веселым , радующимся жизни человеком который очень любит свою страну! Вечная память!!!!!
горгаз чудить, от дивіться, виписка х особистого кабінету
Ваші прилади
Лічильник відсутнійПлита - 1шт.Колонка - 1шт.Опалювальний прилад - 1шт. Перевірте, чи відповідають прилади, які ви бачите в особистому кабінеті, тим, що ви використовуєте Новини партнерів
На жаль, жодного лічильника не знайдено
і тут саме цікаве!!! лічильник вдома стоїть як і має йому бути. Телефоную на "гарячу лінію"
Газорозподільна компанія
ПАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"
Контакт-центр: 056 78 70 104
додзонююсь на другий день, і милий голос сповіщає мені що ЛІЧИЛЬНИК ЗНЯТО НА ПОВІРКУ такого-то числа!!!!))))))) Кажу, -Вибачте, але лічильик стоїть! хто б його без відома господарів знімав!? Відповідь, -Нічого незнаю, акти про зняття є, номери актів є, вони підписані.
Це ж тепер вони віртуально за шість місяців по середньому влуплять за новою ціною.....
Приехал проконтролировать как траву покосили , а тут звонок : Александр Михайлович , спасайте , у нас ГОРГАЗ ! . История обычная в Никополе : Вдруг в том подъезде и доме, где живет должник , появился запах газа, кто-то мимо проходил , учуял -позвонил, мгновенно прибыли террористы в лице дежурной бригады и отключили в очередной раз стояк в доме 2/5 , по ул.50 лет НЗФ.
Мой округ , телефон депутата там у всех на микрорайоне есть. Подъехал быстро , через пару минут , пообщались. Ребята в бригаде отключальщиков оказались взрослые , меня все в Горгазе знают в лицо , поэтому конечно поняли , что слегка с отключением погорячились. И ВИКТОР Артеменко оперативно следом за мной. Не первый раз мы с ним пересекаемся на подобных мероприятиях Но , не всегда получается сразу и рядом оказаться. По прежнему Горгаз занимается ерундой. Понятно, безопасность важна, но бороться с должниками нужно в судах, а не терроризировать людей, которые исправно платят. Как то так.
Щиро вітаємо вас з професійним святом — Днем журналіста.
День журналіста - це не тільки професійне свято працівників засобів масової інформації. Це свято загальнонародне, тому що важко уявити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі, без професійного погляду на події та факти нашого життя.
Відділ з питань спорту управління з гуманітарних питань НМР, спільно з КЗ «НМФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного Олімпійського комітету запрошують на урочисте відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня в Нікополі!
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