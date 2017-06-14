Про підготовку місць масового відпочинку нікопольців на водних об’єктах міста керівники відповідних управлінь та підприємств звітували під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Очолював засідання заступник міського голови Андрія Фісака – Юрій Сокол. Комісія затвердила перелік місць для відпочинку на воді: міський пляж(від провулка Таврійський до провулка Береговий), база відпочинку «Феросплавник» (вул. Курортна, 8) та оздоровчий центр водної реабілітації та фізкультури (вул. Ширшова, 52).
Днями завершилася перевірка місць масового відпочинку нікопольців на воді та Нікопольської аварійно-рятувальної служби спеціалістами Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області. Виконуючий обов’язки начальника Нікопольського міськрайонного відділу ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області Костянтин Сегедій зазначив, що повністю облаштований для комфортного та безпечного відпочинку лише Міський пляж, який офіційно відкритий з 1 червня. Про підготовку до купального сезону на міському пляжі розповів директор Нікопольської міської комунальної аварійно-рятувальної служби Олег Омелянчук. За його словами, перед відкриттям пляжу для відпочиваючих було проведено очищення дна акваторії та благоустрій його території. Завезли на пляж і новий пісок.
З початком купального сезону рятувальники також нагадують про правила відвідування міського пляжу і поведінку на воді. Забороняється:
- запливати за межу купання в акваторії, позначену буями;
- підпливати до маломірних/малих суден;
- вилізати на технічні та попереджувальні знаки, буї та інші предмети;
- використовувати рятувальні засоби не за призначенням;
- стрибати у воду зі споруд, не пристосованих для цього, і в місцях з невизначеними глибиною та станом дна;
- розпивати спиртні напої і купатися в стані алкогольного сп’яніння;
- організовувати у воді ігри, пов’язані з пірнанням та захватом тих, хто купається;
- забруднювати і засмічувати водні об’єкти та територію пляжів;
- подавати фальшиві сигнали тривоги;
- залишати без нагляду малолітніх дітей;
- використовувати для плавання автомобільні камери, плоти, лежаки, дошки;
- використовувати маломірні/малі судна, водні велосипеди, швидкісні моторні плавзасоби, водні мотоцикли в зонах пляжів, у громадських місцях купання за відсутності буйкового огородження пляжної зони і в межах цієї зони.
Вчора, 13 червня, близько 23 години15 хвилин, внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Луганське, Донецької області загинув нікопольський воїн – старший солдат Микола Миколайович Гайдук.
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Ночь и день прошел с информацией, что Коли больше нет, а мозги отказываются понимать.. Ещё вчера с ним созванивался, все было хорошо: были планы на будущее. И вдруг слова " Коля погиб".. Больно смотреть на слезы Оксаны, слезы мамы..на слезы сослуживцев и друзей... Это был не только принципиальный и открытый человек. Коля был патриотом Украины, патриотом города и очень любил свою семью. Коля был Головой ГС " Ассоциации участников боевых действий Никопольщины". Коля был волонтером. Коля помогал становлению украинской церкви. Коля был хорошим и ответственный другом. Но теперь я слышу "был..был..был".. В моей памяти Коля останется веселым , радующимся жизни человеком который очень любит свою страну! Вечная память!!!!!
горгаз чудить, от дивіться, виписка х особистого кабінету
Ваші прилади
Лічильник відсутнійПлита - 1шт.Колонка - 1шт.Опалювальний прилад - 1шт. Перевірте, чи відповідають прилади, які ви бачите в особистому кабінеті, тим, що ви використовуєте Новини партнерів
На жаль, жодного лічильника не знайдено
і тут саме цікаве!!! лічильник вдома стоїть як і має йому бути. Телефоную на "гарячу лінію"
Газорозподільна компанія
ПАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"
Контакт-центр: 056 78 70 104
додзонююсь на другий день, і милий голос сповіщає мені що ЛІЧИЛЬНИК ЗНЯТО НА ПОВІРКУ такого-то числа!!!!))))))) Кажу, -Вибачте, але лічильик стоїть! хто б його без відома господарів знімав!? Відповідь, -Нічого незнаю, акти про зняття є, номери актів є, вони підписані.
Це ж тепер вони віртуально за шість місяців по середньому влуплять за новою ціною.....
Приехал проконтролировать как траву покосили , а тут звонок : Александр Михайлович , спасайте , у нас ГОРГАЗ ! . История обычная в Никополе : Вдруг в том подъезде и доме, где живет должник , появился запах газа, кто-то мимо проходил , учуял -позвонил, мгновенно прибыли террористы в лице дежурной бригады и отключили в очередной раз стояк в доме 2/5 , по ул.50 лет НЗФ.
Мой округ , телефон депутата там у всех на микрорайоне есть. Подъехал быстро , через пару минут , пообщались. Ребята в бригаде отключальщиков оказались взрослые , меня все в Горгазе знают в лицо , поэтому конечно поняли , что слегка с отключением погорячились. И ВИКТОР Артеменко оперативно следом за мной. Не первый раз мы с ним пересекаемся на подобных мероприятиях Но , не всегда получается сразу и рядом оказаться. По прежнему Горгаз занимается ерундой. Понятно, безопасность важна, но бороться с должниками нужно в судах, а не терроризировать людей, которые исправно платят. Как то так.
Скоро уже год как идёт фаза активной борьбы с Горгазовским беспределом. Вам Виктор и Александру там юбилейные медали не положено, как единственно активным фронтовика, в этой борьбе? :) А Фисаку смотрю и дела нет. Он ещё и обижается, что ему за дороги наши сходку поломали. Видно активно дорогами занят, на этот беспредел рук не хватило. Ждем-с шикарные автобаны в Никополе!
Он та как раз и понимает, что не сядет... У нас в этом отношении очень гуманное законодательство м довести вину в этом случаи практически не возможно.. Разве что, надо было связываться с полицией раньше.. И фиксировать его разговоры официально.. Тогда можно пришить развращение детей или что-то подобное.. Мальчика с прослушкой не подошлешь, иначе психика пацана пострадает от общения.. Скучно этому Олежке работать в благотворительном фонде вот он и ищет "развлечений" Как минимум его надо выгнать из фонда...Что это вообще за фонд?
Щиро вітаємо вас з професійним святом — Днем журналіста.
День журналіста - це не тільки професійне свято працівників засобів масової інформації. Це свято загальнонародне, тому що важко уявити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі, без професійного погляду на події та факти нашого життя.
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