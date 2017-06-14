Про підготовку місць масового відпочинку нікопольців на водних об’єктах міста керівники відповідних управлінь та підприємств звітували під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Очолював засідання заступник міського голови Андрія Фісака – Юрій Сокол. Комісія затвердила перелік місць для відпочинку на воді: міський пляж(від провулка Таврійський до провулка Береговий), база відпочинку «Феросплавник» (вул. Курортна, 8) та оздоровчий центр водної реабілітації та фізкультури (вул. Ширшова, 52). Про підготовку місць масового відпочинку нікопольців на водних об’єктах міста керівники відповідних управлінь та підприємств звітували під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Очолював засідання заступник міського голови Андрія Фісака – Юрій Сокол. Комісія затвердила перелік місць для відпочинку на воді: міський пляж(від провулка Таврійський до провулка Береговий), база відпочинку «Феросплавник» (вул. Курортна, 8) та оздоровчий центр водної реабілітації та фізкультури (вул. Ширшова, 52).

Днями завершилася перевірка місць масового відпочинку нікопольців на воді та Нікопольської аварійно-рятувальної служби спеціалістами Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області. Виконуючий обов’язки начальника Нікопольського міськрайонного відділу ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області Костянтин Сегедій зазначив, що повністю облаштований для комфортного та безпечного відпочинку лише Міський пляж, який офіційно відкритий з 1 червня. Про підготовку до купального сезону на міському пляжі розповів директор Нікопольської міської комунальної аварійно-рятувальної служби Олег Омелянчук. За його словами, перед відкриттям пляжу для відпочиваючих було проведено очищення дна акваторії та благоустрій його території. Завезли на пляж і новий пісок.

З початком купального сезону рятувальники також нагадують про правила відвідування міського пляжу і поведінку на воді. Забороняється:

- запливати за межу купання в акваторії, позначену буями;

- підпливати до маломірних/малих суден;

- вилізати на технічні та попереджувальні знаки, буї та інші предмети;

- використовувати рятувальні засоби не за призначенням;

- стрибати у воду зі споруд, не пристосованих для цього, і в місцях з невизначеними глибиною та станом дна;

- розпивати спиртні напої і купатися в стані алкогольного сп’яніння;

- організовувати у воді ігри, пов’язані з пірнанням та захватом тих, хто купається;

- забруднювати і засмічувати водні об’єкти та територію пляжів;

- подавати фальшиві сигнали тривоги;

- залишати без нагляду малолітніх дітей;

- використовувати для плавання автомобільні камери, плоти, лежаки, дошки;

- використовувати маломірні/малі судна, водні велосипеди, швидкісні моторні плавзасоби, водні мотоцикли в зонах пляжів, у громадських місцях купання за відсутності буйкового огородження пляжної зони і в межах цієї зони.





Прес-служба міської ради





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