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В Украине / Безпека суспільства-це найголовніша мета впровадження пробації в Україні (Вчера, 14:32)

Система покарань, не пов’язана із позбавленням волі, існувала в нашій країні й раніше. Є покарання пов’язані із забороною займати певні посади і займаються певною діяльністю, є покарання у виді громадських робіт, які полягають у відпрацюванні безоплатних робіт, на об’єктах, які визначені органами місцевого самоврядування.
 
Ці покарання були і до того, як була впроваджена пробація в Україні. Але в усьому світі був інший підхід до альтернативних покарань. Альтернативне покарання-це лише частина системи пробації. Людина не потрапляла в місця позбавлення волі, її дійсно залишали у соціумі та виносили їй вирок.
 
Відповідно до Закону України «Про пробацію» передбачено три види пробації:
 
Досудова пробація - забезпечення суду інформацією, що характеризує особу, яка обвинувачується у вчиненні правопорушення, з метою врахування обставин її життя для прийняття судом справедливого рішення  про міру її відповідальність ( складання досудової доповіді);
 
Наглядова пробація - здійснення наглядових та соціально-виховних заходів: надання психологічної, консультативної  та інших видів допомоги, сприяння працевлаштуванню, залучення до навчання, участь у виховних заходах та соціально - корисній діяльності, проведення індивідуально - профілактичної роботи відносно особи, до якої застосовується пробація;
 
Пенітенціарна пробація - це допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі у трудовому та побутовому влаштуванні за обраним нею місцем проживання, госпіталізація до закладів охорони  здоров’я та сприяння в адаптації до життя у суспільстві.
         
У нас в країні вже впроваджена досудова доповідь, яка відноситься до досудової пробації. Відтепер пробація починає діяти з моменту отримання судом матеріалів про злочин для розгляду. Досудова доповідь - це певний документ, який повинен складати працівник пробації у співпраці з обвинуваченими та подавати його в суд для винесення справедливого вироку.
 
Вона складається на підставі оцінки ризику вчинення повторного правопорушення особою. У всьому світі, де працює служба пробації  є науково - визначені сфери життєдіяльності, які мають  найбільший вплив на ймовірність вчинення повторного правопорушення. Тобто, це сфера життєдіяльності (освіта, місце проживання, відносини в сім’ї, відносини з друзями,і т.д.), сфера особистісних характеристик, сфера залежностей. Вчені визначили, що ці сфери можуть не мати прямого зв’язку із злочином, але якщо в цих сферах є проблеми, то є велика ймовірність того, що людина вчинить, з тих чи інших причин правопорушення. Працівник пробації робить оцінку цієї ситуації, визначає ці сфери, визначає  ризик, тобто ймовірність. Він бачить чи є в цих сферах проблеми  та визначає, які саме ці проблеми. 
 
Працівники пробації - це особлива категорія персоналу кримінальної юстиції. Вони можуть мати різну освіту, але  щоб було зрозуміло, у світі їх називають соціальними юристами. Вони не юристи лише за  освітою, а це юристи, які мають глибокі знання у сфері соціальної роботи. З іншого боку це не соціальні працівники, так, як вони повинні мати звання у сфері юриспруденції. 
 
Також, однією з ознак, про  яку часто згадують ,коли говорять про пробацію є пробаційні програми. Пробаційні програми - це спеціальні програми соціально - психологічного спрямування, які  зобов’язує пройти суд для того, щоб людина змінила свою поведінку, своє відношення до оточуючих, свій внутрішній світ. В інших країнах світу лікувальним підходом вже давно вважається не тільки обов’язкове проходження лікувальних програм, пов’язаних із залежностями від алкоголю та наркотиків, а й програм, спрямованих на зміну внутрішнього світу людини, що має суттєвий вплив на її поведінку. Дані програми почнуть діяти з 1 січня 2018 року після затвердження їх у визначеному законодавством порядку.
 
Наступним етапом є наглядова пробація, яка передбачає  пробаційний нагляд та роботу із засудженими до покарань не пов’язаних із позбавленням волі, яка полягає в проведені оцінки та складенні плану виховної роботи. Це вже впроваджено і починає працювати. Наразі відпрацьовуються форми і методи моніторингу якості  виконання цих заходів.
 
Держава витрачає кошти для того, щоб утримувати за гратами людей, які на сьогоднішній не мають ніяких обов’язків. така людина може просто нічого не робити, а громадяни зі своїх податків будуть сплачувати з те, щоб його там утримували. Якщо  порівняти вартість утримування в установах виконання покарань і вартість утримування при застосуванні пробації, то в європейських країнах це 1 до 10, а в Україні це 1 до 20.Тобто якщо в нашій державі витрачається 1000 грн. у квартал на того, хто відбуває покарання, альтернативне позбавленню волі, то місцях позбавлення волі-20000 грн. у квартал, а  можливо вже й більше. Чи є сенс витрачати гроші для того, щоб не використати можливість виправити особу без цього. Пробація із засудженими йде поруч до того моменту, моменту, поки він не вирішить свої проблеми та поки не виправиться.
 
Окремим напрямком в пробації є система роботи з неповнолітніми. Вона йде  на крок вперед, тому що разом  з канадськими партнерами за сприяння  
 
Міністерства юстиції розпочато ще до реформи пенітенціарної системи впровадження пробації щодо неповнолітніх .Тому, по неповнолітнім на сьогоднішній день є фактично весь інструментарій, необхідний для роботи  та всі методики.
 
Окрім цього, розпочато створення центрів ювенальної прбації, в яких працівники пробації працюють з неповнолітніми. Тобто, крім інструментарію, що надали для працівників, навчальних програм, по яким вже 2 роки навчаються діти в конфлікті з законом, канадські партнери створили ще й умови, в яких ці інструменти працюють. 98% неповнолітніх пройшли програми на базі цих центрів та в подальшому не вчинили повторних злочинів. До 2% відносяться неповнолітні, які до моменту завершення  пробації не досягли позитивного результату в проходженні програм.
 
Основними завданнями Центрів є надання послуг комплексної допомоги(психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, інформаційних і юридичних послуг тощо), що сприятиме зниженню рівня рецидиву злочинів, та якнайшвидшому поверненню неповнолітніх до соціально - прийнятних умов життєдіяльності на  благо держави та громади надавши своєчасно комплексу фахову допомогу.
 
Отже, пробація - це не є абсолютно новим революційним шляхом, це більш цивілізований шлях, який довів свою ефективність в усьому світі саме з точки зору безпеки суспільства та попередження вчинення повторних правопорушень особами, які вже їх вчиняли. Забезпечується в такий спосіб безпека громади.
 
Південно-східне межрегіональне управління
з питань виконання криминальних покарань та пробації
Мінестерства Юстиції  України
Нікопольський міськрайонний відділ
Вергілес Э.Ю.
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В Украине » Просмотров: 157 » Комментариев:0

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    • Александр Рыбаков 09.06.2017
      Никопольский ГорГаз не прекращ ... (2)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Приехал проконтролировать как траву покосили , а тут звонок : Александр Михайлович , спасайте , у нас ГОРГАЗ ! . История обычная в Никополе : Вдруг в том подъезде и доме, где живет должник , появился запах газа, кто-то мимо проходил , учуял -позвонил, мгновенно прибыли террористы в лице дежурной бригады и отключили в очередной раз стояк в доме 2/5 , по ул.50 лет НЗФ.

      Мой округ , телефон депутата там у всех на микрорайоне есть. Подъехал быстро , через пару минут , пообщались. Ребята в бригаде отключальщиков оказались взрослые , меня все в Горгазе знают в лицо , поэтому конечно поняли , что слегка с отключением погорячились. И ВИКТОР Артеменко оперативно следом за мной. Не первый раз мы с ним пересекаемся на подобных мероприятиях Но , не всегда получается сразу и рядом оказаться. По прежнему Горгаз занимается ерундой. Понятно, безопасность важна, но бороться с должниками нужно в судах, а не терроризировать людей, которые исправно платят. Как то так.
    • Виктор Артеменко 09.06.2017
      У Нікополі в першу добу чергув ... (1)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Чоловік визвав явний інтерес у правоохоронців, і інспектором групи реагування патрульної поліції Гордієнко Дарією, він був зупинений для встановлення особи та обставин.
      Большим дядям полицейским должно быть стыдно что за них работает маленькая, юная девушка Даша, хоть и тоже полицейский
    • 555 09.06.2017
      ВНИМАНИЕ , НИКОПОЛЬ ! ВНИМАНИЕ ... (6)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      Несколько лет назад предлагал западный инвестор построить завод ,но им вежливо отказали.
    • 555 09.06.2017
      Никопольский горводоканал отли ... (4)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      На Жучке к примеру(напротив"Сармата") регулярно сливаются машины говночистов в канализационный люк.
    • Globator 09.06.2017
      Никопольский ГорГаз не прекращ ... (2)
      Globator-С„РѕС‚Рѕ
      Скоро уже год как идёт фаза активной борьбы с Горгазовским беспределом. Вам Виктор и Александру там юбилейные медали не положено, как единственно активным фронтовика, в этой борьбе? :) А Фисаку смотрю и дела нет. Он ещё и обижается, что ему за дороги наши сходку поломали. Видно активно дорогами занят, на этот беспредел рук не хватило. Ждем-с шикарные автобаны в Никополе!
    • Николай 07.06.2017
      Почему опять начали "падать" ... (1)
      Николай-С„РѕС‚Рѕ
      Пожилые водители чудят похлеще велосипедистов,скутеристов,мотоциклистов вместе взятых.
    • Копчик С. 06.06.2017
      "Наследие". Охота на педофил ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Виталик Шерстюк
      Если за собой вины не чувствует-сядет и пройдёт.

      Он та как раз и понимает, что не сядет... У нас в этом отношении очень гуманное законодательство м довести вину в этом случаи практически не возможно.. Разве что, надо было связываться с полицией раньше.. И фиксировать его разговоры официально.. Тогда можно пришить развращение детей или что-то подобное.. Мальчика с прослушкой не подошлешь, иначе психика пацана пострадает от общения..
      Скучно этому Олежке работать в благотворительном фонде вот он и ищет "развлечений" Как минимум его надо выгнать из фонда...Что это вообще за фонд?
    • Виталик Шерстюк 06.06.2017
      Никопольский горводоканал отли ... (4)
      Виталик Шерстюк-С„РѕС‚Рѕ
      Нужно прийти и нагадить под входом в водоканал. А что? Им можно, а другим нельзя?
    • Виталик Шерстюк 06.06.2017
      "Наследие". Охота на педофил ... (4)
      Виталик Шерстюк-С„РѕС‚Рѕ
      Рехнуться можно... Это опид@расившееся чмо помогает детям. На полиграф его усадить и правду узнать. Если за собой вины не чувствует-сядет и пройдёт. Если нет-распять гниду и забыть. или к проктологу отвести на приём, принудительно, осмотр тоже многое покажет. А так пид@р-пид@ром. И манерность разговора, и одежда, и прическа... Где же родители не досмотрели...
    • Русскоязычный бандеровец 05.06.2017
      Никопольский горводоканал отли ... (4)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Здесь выход один, нецивилизованный, но эффективный: облить этим дерьмом директора водоканала. Тогда он на всю жизнь запомнит этот эпизод и, если не уволится то хоть наведет порядок во вверенной ему организации и заодно перестанет давать дебильные команды замам, а те своим подчиненным. Я не сторонник идеи плохих работников. Во всем виновато руководство.
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