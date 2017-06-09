Никопольский ГорГаз не прекращает беспредельничать (видео) 

Нікопольська поліція оголошує про те, що готова платити грошову винагороду за інформацію, яка приведе до розкриття або успіху розслідування подвійного вбивства в с.м.т.Червоногригорівка. Кошти для зазначених цілей є, і якщо у когось є така інформація, прохання звернутися до Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області або зателефонувати за номером 0505775824. Конфіденційність гарантуємо.
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Приехал проконтролировать как траву покосили , а тут звонок : Александр Михайлович , спасайте , у нас ГОРГАЗ ! . История обычная в Никополе : Вдруг в том подъезде и доме, где живет должник , появился запах газа, кто-то мимо проходил , учуял -позвонил, мгновенно прибыли террористы в лице дежурной бригады и отключили в очередной раз стояк в доме 2/5 , по ул.50 лет НЗФ.
Мой округ , телефон депутата там у всех на микрорайоне есть. Подъехал быстро , через пару минут , пообщались. Ребята в бригаде отключальщиков оказались взрослые , меня все в Горгазе знают в лицо , поэтому конечно поняли , что слегка с отключением погорячились. И ВИКТОР Артеменко оперативно следом за мной. Не первый раз мы с ним пересекаемся на подобных мероприятиях Но , не всегда получается сразу и рядом оказаться. По прежнему Горгаз занимается ерундой. Понятно, безопасность важна, но бороться с должниками нужно в судах, а не терроризировать людей, которые исправно платят. Как то так.
Скоро уже год как идёт фаза активной борьбы с Горгазовским беспределом. Вам Виктор и Александру там юбилейные медали не положено, как единственно активным фронтовика, в этой борьбе? :) А Фисаку смотрю и дела нет. Он ещё и обижается, что ему за дороги наши сходку поломали. Видно активно дорогами занят, на этот беспредел рук не хватило. Ждем-с шикарные автобаны в Никополе!
Он та как раз и понимает, что не сядет... У нас в этом отношении очень гуманное законодательство м довести вину в этом случаи практически не возможно.. Разве что, надо было связываться с полицией раньше.. И фиксировать его разговоры официально.. Тогда можно пришить развращение детей или что-то подобное.. Мальчика с прослушкой не подошлешь, иначе психика пацана пострадает от общения.. Скучно этому Олежке работать в благотворительном фонде вот он и ищет "развлечений" Как минимум его надо выгнать из фонда...Что это вообще за фонд?
Рехнуться можно... Это опид@расившееся чмо помогает детям. На полиграф его усадить и правду узнать. Если за собой вины не чувствует-сядет и пройдёт. Если нет-распять гниду и забыть. или к проктологу отвести на приём, принудительно, осмотр тоже многое покажет. А так пид@р-пид@ром. И манерность разговора, и одежда, и прическа... Где же родители не досмотрели...
Здесь выход один, нецивилизованный, но эффективный: облить этим дерьмом директора водоканала. Тогда он на всю жизнь запомнит этот эпизод и, если не уволится то хоть наведет порядок во вверенной ему организации и заодно перестанет давать дебильные команды замам, а те своим подчиненным. Я не сторонник идеи плохих работников. Во всем виновато руководство.
Щиро вітаємо вас з професійним святом — Днем журналіста.
День журналіста - це не тільки професійне свято працівників засобів масової інформації. Це свято загальнонародне, тому що важко уявити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі, без професійного погляду на події та факти нашого життя.
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