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Криминал / Никопольский ГорГаз не прекращает беспредельничать (видео) (Вчера, 13:40)

Никопольский ГорГаз не прекращает беспредельничать (видео) 
Никопольский ГорГаз не прекращает беспредельничать

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 1265 » Комментариев:2

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    • Hаписал: Вчера, 15:22 Globator, Комментариев: 34, Новостей: 1 Пользователь offline
    Скоро уже год как идёт фаза активной борьбы с Горгазовским беспределом. Вам Виктор и Александру там юбилейные медали не положено, как единственно активным фронтовика, в этой борьбе? :) А Фисаку смотрю и дела нет. Он ещё и обижается, что ему за дороги наши сходку поломали. Видно активно дорогами занят, на этот беспредел рук не хватило. Ждем-с шикарные автобаны в Никополе!


    --------------------
    http://dveri-nikopol.blogspot.com
    • +1

    Hаписал: Вчера, 20:07 Александр Рыбаков, Комментариев: 2235, Новостей: 97 Пользователь offline
    Приехал проконтролировать как траву покосили , а тут звонок : Александр Михайлович , спасайте , у нас ГОРГАЗ ! . История обычная в Никополе : Вдруг в том подъезде и доме, где живет должник , появился запах газа, кто-то мимо проходил , учуял -позвонил, мгновенно прибыли террористы в лице дежурной бригады и отключили в очередной раз стояк в доме 2/5 , по ул.50 лет НЗФ.

    Мой округ , телефон депутата там у всех на микрорайоне есть. Подъехал быстро , через пару минут , пообщались. Ребята в бригаде отключальщиков оказались взрослые , меня все в Горгазе знают в лицо , поэтому конечно поняли , что слегка с отключением погорячились. И ВИКТОР Артеменко оперативно следом за мной. Не первый раз мы с ним пересекаемся на подобных мероприятиях Но , не всегда получается сразу и рядом оказаться. По прежнему Горгаз занимается ерундой. Понятно, безопасность важна, но бороться с должниками нужно в судах, а не терроризировать людей, которые исправно платят. Как то так.
    • +2

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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Александр Рыбаков 09.06.2017
      Никопольский ГорГаз не прекращ ... (2)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Приехал проконтролировать как траву покосили , а тут звонок : Александр Михайлович , спасайте , у нас ГОРГАЗ ! . История обычная в Никополе : Вдруг в том подъезде и доме, где живет должник , появился запах газа, кто-то мимо проходил , учуял -позвонил, мгновенно прибыли террористы в лице дежурной бригады и отключили в очередной раз стояк в доме 2/5 , по ул.50 лет НЗФ.

      Мой округ , телефон депутата там у всех на микрорайоне есть. Подъехал быстро , через пару минут , пообщались. Ребята в бригаде отключальщиков оказались взрослые , меня все в Горгазе знают в лицо , поэтому конечно поняли , что слегка с отключением погорячились. И ВИКТОР Артеменко оперативно следом за мной. Не первый раз мы с ним пересекаемся на подобных мероприятиях Но , не всегда получается сразу и рядом оказаться. По прежнему Горгаз занимается ерундой. Понятно, безопасность важна, но бороться с должниками нужно в судах, а не терроризировать людей, которые исправно платят. Как то так.
    • Виктор Артеменко 09.06.2017
      У Нікополі в першу добу чергув ... (1)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Чоловік визвав явний інтерес у правоохоронців, і інспектором групи реагування патрульної поліції Гордієнко Дарією, він був зупинений для встановлення особи та обставин.
      Большим дядям полицейским должно быть стыдно что за них работает маленькая, юная девушка Даша, хоть и тоже полицейский
    • 555 09.06.2017
      ВНИМАНИЕ , НИКОПОЛЬ ! ВНИМАНИЕ ... (6)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      Несколько лет назад предлагал западный инвестор построить завод ,но им вежливо отказали.
    • 555 09.06.2017
      Никопольский горводоканал отли ... (4)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      На Жучке к примеру(напротив"Сармата") регулярно сливаются машины говночистов в канализационный люк.
    • Globator 09.06.2017
      Никопольский ГорГаз не прекращ ... (2)
      Globator-С„РѕС‚Рѕ
      Скоро уже год как идёт фаза активной борьбы с Горгазовским беспределом. Вам Виктор и Александру там юбилейные медали не положено, как единственно активным фронтовика, в этой борьбе? :) А Фисаку смотрю и дела нет. Он ещё и обижается, что ему за дороги наши сходку поломали. Видно активно дорогами занят, на этот беспредел рук не хватило. Ждем-с шикарные автобаны в Никополе!
    • Николай 07.06.2017
      Почему опять начали "падать" ... (1)
      Николай-С„РѕС‚Рѕ
      Пожилые водители чудят похлеще велосипедистов,скутеристов,мотоциклистов вместе взятых.
    • Копчик С. 06.06.2017
      "Наследие". Охота на педофил ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Виталик Шерстюк
      Если за собой вины не чувствует-сядет и пройдёт.

      Он та как раз и понимает, что не сядет... У нас в этом отношении очень гуманное законодательство м довести вину в этом случаи практически не возможно.. Разве что, надо было связываться с полицией раньше.. И фиксировать его разговоры официально.. Тогда можно пришить развращение детей или что-то подобное.. Мальчика с прослушкой не подошлешь, иначе психика пацана пострадает от общения..
      Скучно этому Олежке работать в благотворительном фонде вот он и ищет "развлечений" Как минимум его надо выгнать из фонда...Что это вообще за фонд?
    • Виталик Шерстюк 06.06.2017
      Никопольский горводоканал отли ... (4)
      Виталик Шерстюк-С„РѕС‚Рѕ
      Нужно прийти и нагадить под входом в водоканал. А что? Им можно, а другим нельзя?
    • Виталик Шерстюк 06.06.2017
      "Наследие". Охота на педофил ... (4)
      Виталик Шерстюк-С„РѕС‚Рѕ
      Рехнуться можно... Это опид@расившееся чмо помогает детям. На полиграф его усадить и правду узнать. Если за собой вины не чувствует-сядет и пройдёт. Если нет-распять гниду и забыть. или к проктологу отвести на приём, принудительно, осмотр тоже многое покажет. А так пид@р-пид@ром. И манерность разговора, и одежда, и прическа... Где же родители не досмотрели...
    • Русскоязычный бандеровец 05.06.2017
      Никопольский горводоканал отли ... (4)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Здесь выход один, нецивилизованный, но эффективный: облить этим дерьмом директора водоканала. Тогда он на всю жизнь запомнит этот эпизод и, если не уволится то хоть наведет порядок во вверенной ему организации и заодно перестанет давать дебильные команды замам, а те своим подчиненным. Я не сторонник идеи плохих работников. Во всем виновато руководство.
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