Нікопольська поліція оголошує про те, що готова платити грошову винагороду за інформацію, яка приведе до розкриття або успіху розслідування подвійного вбивства в с.м.т.Червоногригорівка. Кошти для зазначених цілей є, і якщо у когось є така інформація, прохання звернутися до Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області або зателефонувати за номером 0505775824. Конфіденційність гарантуємо.
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Он та как раз и понимает, что не сядет... У нас в этом отношении очень гуманное законодательство м довести вину в этом случаи практически не возможно.. Разве что, надо было связываться с полицией раньше.. И фиксировать его разговоры официально.. Тогда можно пришить развращение детей или что-то подобное.. Мальчика с прослушкой не подошлешь, иначе психика пацана пострадает от общения.. Скучно этому Олежке работать в благотворительном фонде вот он и ищет "развлечений" Как минимум его надо выгнать из фонда...Что это вообще за фонд?
Рехнуться можно... Это опид@расившееся чмо помогает детям. На полиграф его усадить и правду узнать. Если за собой вины не чувствует-сядет и пройдёт. Если нет-распять гниду и забыть. или к проктологу отвести на приём, принудительно, осмотр тоже многое покажет. А так пид@р-пид@ром. И манерность разговора, и одежда, и прическа... Где же родители не досмотрели...
Здесь выход один, нецивилизованный, но эффективный: облить этим дерьмом директора водоканала. Тогда он на всю жизнь запомнит этот эпизод и, если не уволится то хоть наведет порядок во вверенной ему организации и заодно перестанет давать дебильные команды замам, а те своим подчиненным. Я не сторонник идеи плохих работников. Во всем виновато руководство.
Так потому Общественный Наблюдательный совет и разогнали что в нашем городе власть как раз дружит с президентом. А Садового защищать не стоит. Он вор и бездарь, прикрывающийся своей "європейськістю", хотя значение этого слова он, видно, не вполне даже понимает. Превратил Львов в помойку и еще прется в президенты. Когда он в первый раз шел на выборы то обсерал Буняка, который не построил завод по переработке отходов и обещал, мол, уж я-то приду- порядок наведу. Прошло сколько лет уже и ничего не изменилось. Львовян не пойму. Зачем голосуют? Ну в 2010 проголосовали назло РЫГам, это ладно. А зачем после Майдана опять выбрали, непонятно. Он же задницей вилял до последнего, хотел и для зека и для народа хорошим быть, а проблемами города не занимался.
Чем больше будет неравнодушных, которые не пройдут мимо, тем скорее будет порядок в городе. Думаю, что это придумка самих водителей, что бы слить, а потом левака заработать на выкачке.. Что интересно, рядом где живут люди, не только пытались слить нечистоты, но уже есть мусорные свалки...и думаю не одна.. Кстати, где это? И куда должны сливать нечистоты ?
Интересный тип.. По манерам, конечно, судить нельзя...но очень смахивает :) Хочешь секса - твое право..иди ищи такого же и занимайтесь чем угодно, лишь бы в интернет не выбрасывали..Это его личное дело!Но им детей подавай! А тут уже нарушение и морали и закона. Хотя закон, действительно не совершенен.. Сам это Олег приплел и Фомину и Каращук и Фисака.. И всех следователей и прокуроров он знает :)) Как это он ещё и Порошенко не вспомнил :) Странная личность и странный фонд.. Кому этот фонд помогает и где, хотелось бы узнать.. А то смотрю, мальчик не напряжен работой, ездит на авто, всех типа знает, имеет штат сотрудников.. Так что же за фонд такой хороший?! И психолог он никакой: его смски это и есть издевательство над психикой ребенка.. Развели Олега, а этот Олег пытался развести Наследие..
Мне кажется, что ажиотаж вокруг львовского мусора только в политической плоскости. Случилась трагедия на Львовском полигоне и после этого им не куда было вывозить мусор. Премьер министр и президент, через губернаторов мог временно разгрузить Львов от мусора дав разнарядки на все области.. Но как в самой Львовской области так и в других областях, вдруг выросло полное сопротивление. Как то не вяжется с лозунгом " Україна - єдина країна" Мы так любим ездить в Львов, восхищаться красотой: а как беда у них, то каждый за себя. И при этом мусорные полигоны частные, подписывали договора на прием львовского мусора, но потом их заставляли расторгать договора.. Принцип остался один: дружишь с президентом, решаем проблемы, нет "потопим". В нашем городе, тот же принцип! И сейчас наши городские депутаты очень озабочены тем, что полигон может принять львовский мусор. А свалки в Никополе вы не замечаете?. На берегах водохранилища, да в самом центре: в 1 Горбольнице высыпают самосвалами, а потом закапывают.. А "Ромашка"?! И никого не волнует! Только Общественный Наблюдательный совет поднимал эту тему, да и тот разогнали! Так что в чужом соринку замечаем, а в своем бревно не видим!
Щиро вітаємо вас з професійним святом — Днем журналіста.
День журналіста - це не тільки професійне свято працівників засобів масової інформації. Це свято загальнонародне, тому що важко уявити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі, без професійного погляду на події та факти нашого життя.
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