Главная Реклама Контакты
Регистрация RSS Правила

Главная Все новости Фоторепортаж Доска объявлений Реклама на сайте Моб.версия Связаться с редакцией

Жизнь города / Вот какие автомобили теперь в Никопольской полиции (фото, видео) (Сегодня, 14:02)

Вот какие автомобили теперь в Никопольской полиции

Вот какие автомобили теперь в Никопольской полиции (фото, видео)
Вот какие автомобили теперь в Никопольской полиции (фото, видео)
Вот какие автомобили теперь в Никопольской полиции (фото, видео)
Вот какие автомобили теперь в Никопольской полиции (фото, видео)
Вот какие автомобили теперь в Никопольской полиции (фото, видео)
Вот какие автомобили теперь в Никопольской полиции (фото, видео)
Вот какие автомобили теперь в Никопольской полиции (фото, видео)
Вот какие автомобили теперь в Никопольской полиции (фото, видео)
Вот какие автомобили теперь в Никопольской полиции (фото, видео)
Вот какие автомобили теперь в Никопольской полиции (фото, видео)
Вот какие автомобили теперь в Никопольской полиции (фото, видео)
Вот какие автомобили теперь в Никопольской полиции (фото, видео)
Вот какие автомобили теперь в Никопольской полиции (фото, видео)
Вот какие автомобили теперь в Никопольской полиции (фото, видео)
 

  • 100

twitterfacebookGoogle +livejournal  ц.укрКанал на youtube

 

Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 196 » Комментариев:0

Ключевые слова -
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Похожие статьи:
  • Нач. полиции, СБУ и прокурору города: Что делают посторонние на стратегическом объекте КП "Никопольводоканал"
  • Почему в Никополе так много полиции? (видео)
  • О том , как мы газ на ул. 50-лет НЗФ включили... в том числе и благодаря помощи .начальника Никопольской Полиции Кравцова Евгения Владимировича
  • Нужна ли нам такая полиция??? Пьяный участковый совершил ДТП. Трехлетний ребенок чудом не пострадал (фото, видео)
  • В смоле тонут автомобили или Автобан имени Токаря (фото)

    • Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    • Личный кабинет
    Имя: (регистрация?) Пароль (забыл?):
    • • Новости по разделам
  • Информация
  • Анонсы и предложения
  • События
  • Происшествия
  • Резонанс
  • Политика
  • Криминал
  • Финансы
  • Жизнь города
  • Аналитика
  • Лохотрон
  • Беспредел
  • На правах рекламы
  • Поиск людей
  • В Украине
  • В газету от читателей
  • В регионе
  • Орджоникидзе
  • Видео новости
  • Фоторепортаж
  • Другие СМИ пишут
  • Спорт
    • → все новости
    • Мы в соцсетях

    twitter

    facebook

    Google +

    livejournal 

     ц.укр

    Канал на youtube

     
    • Популярное
  • Предлагаем Вам услуги по доставке доочищенной питьевой воды ТМ «Жив-Здоров»
  • Мы рады приветствовать Вас на сайте компании "СТРОЙОПТТОРГ"
  • Как депутаты - коммерсанты своих несовершеннолетних работников увольняют (видео)
  • Будет ли выкошена трава в Никополе? Когда, и в чем проблема? - видео интервью с Алексеем Савченко
  • ВНИМАНИЕ , НИКОПОЛЬ ! ВНИМАНИЕ ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ ! ЛЬВОВСКИЕ МАШИНЫ С МУСОРОМ В ВИДЕ "ПОДАРКА ОТ "Самопомощи " УЖЕ В РАЙОНЕ ДНЕПРА
  • В Нiкополi на хабарі викрито голову райдержадміністрації та голову сільської ради
  • Ваше мнение: Какой городской голова Никополя любил наш город и развивал его?
  • Так кого полиция считает "активистами"? или Благодаря чему Никополь отметил 9-е мая без происшествий?
  • Никопольский горводоканал отличился пытаясь слить дерьмо в посадку (видео)
  • У Томаківському районі п'яний водій збив інспектора дорожнього руху (фото)
    • • Обзоры
    Нікопольська поліція обіцяє грошову винагороду за інформацію яка допоможе в розслідуванні подвійного вбивства в с.м.т. Червоногригорівка
    Нікопольська поліція оголошує про те, що готова платити грошову винагороду  за інформацію, яка приведе до розкриття або успіху розслідування подвійного вбивства в с.м.т.Червоногригорівка. Кошти для зазначених цілей є, і якщо у когось є така інформація, прохання звернутися до Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області або зателефонувати за номером 0505775824. Конфіденційність гарантуємо.
    → все обзоры
    Шаблоны для DLEторрентом
    Всего на сайте: 42
    Пользователей: 0
    Гостей: 42
    • Календарь
    «    Июнь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930 
    • Архив
    Июнь 2017 (20)
    Май 2017 (92)
    Апрель 2017 (75)
    Март 2017 (83)
    Февраль 2017 (80)
    Январь 2017 (78)
    На правах рекламмы Полезно
    Мы рады приветствовать Вас на сайте компании "СТРОЙОПТТОРГ"
    Наша компания имеет многолетний опыт оптовых и розничных продаж в области строительных материалов. В настоящее время мы ставим перед собой задачу максимально сократить издержки, минуя посредников и выстроив правильную логистику доставить товар конечному потребителю, т.е. Вам уважаемые покупатели, а самое главное с очень низкой ценой.
    подробнее
    → все в разделе
    ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Сообщения о ...

    Горячая линия
    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Николай 07.06.2017
      Почему опять начали "падать" ... (1)
      Николай-С„РѕС‚Рѕ
      Пожилые водители чудят похлеще велосипедистов,скутеристов,мотоциклистов вместе взятых.
    • Копчик С. 06.06.2017
      "Наследие". Охота на педофил ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Виталик Шерстюк
      Если за собой вины не чувствует-сядет и пройдёт.

      Он та как раз и понимает, что не сядет... У нас в этом отношении очень гуманное законодательство м довести вину в этом случаи практически не возможно.. Разве что, надо было связываться с полицией раньше.. И фиксировать его разговоры официально.. Тогда можно пришить развращение детей или что-то подобное.. Мальчика с прослушкой не подошлешь, иначе психика пацана пострадает от общения..
      Скучно этому Олежке работать в благотворительном фонде вот он и ищет "развлечений" Как минимум его надо выгнать из фонда...Что это вообще за фонд?
    • Виталик Шерстюк 06.06.2017
      Никопольский горводоканал отли ... (3)
      Виталик Шерстюк-С„РѕС‚Рѕ
      Нужно прийти и нагадить под входом в водоканал. А что? Им можно, а другим нельзя?
    • Виталик Шерстюк 06.06.2017
      "Наследие". Охота на педофил ... (4)
      Виталик Шерстюк-С„РѕС‚Рѕ
      Рехнуться можно... Это опид@расившееся чмо помогает детям. На полиграф его усадить и правду узнать. Если за собой вины не чувствует-сядет и пройдёт. Если нет-распять гниду и забыть. или к проктологу отвести на приём, принудительно, осмотр тоже многое покажет. А так пид@р-пид@ром. И манерность разговора, и одежда, и прическа... Где же родители не досмотрели...
    • Русскоязычный бандеровец 05.06.2017
      Никопольский горводоканал отли ... (3)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Здесь выход один, нецивилизованный, но эффективный: облить этим дерьмом директора водоканала. Тогда он на всю жизнь запомнит этот эпизод и, если не уволится то хоть наведет порядок во вверенной ему организации и заодно перестанет давать дебильные команды замам, а те своим подчиненным. Я не сторонник идеи плохих работников. Во всем виновато руководство.
    • Русскоязычный бандеровец 05.06.2017
      ВНИМАНИЕ , НИКОПОЛЬ ! ВНИМАНИЕ ... (5)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Так потому Общественный Наблюдательный совет и разогнали что в нашем городе власть как раз дружит с президентом. А Садового защищать не стоит. Он вор и бездарь, прикрывающийся своей "європейськістю", хотя значение этого слова он, видно, не вполне даже понимает. Превратил Львов в помойку и еще прется в президенты. Когда он в первый раз шел на выборы то обсерал Буняка, который не построил завод по переработке отходов и обещал, мол, уж я-то приду- порядок наведу. Прошло сколько лет уже и ничего не изменилось. Львовян не пойму. Зачем голосуют? Ну в 2010 проголосовали назло РЫГам, это ладно. А зачем после Майдана опять выбрали, непонятно. Он же задницей вилял до последнего, хотел и для зека и для народа хорошим быть, а проблемами города не занимался.
    • Копчик С. 05.06.2017
      Никопольский горводоканал отли ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Чем больше будет неравнодушных, которые не пройдут мимо, тем скорее будет порядок в городе. Думаю, что это придумка самих водителей, что бы слить, а потом левака заработать на выкачке..
      Что интересно, рядом где живут люди, не только пытались слить нечистоты, но уже есть мусорные свалки...и думаю не одна.. Кстати, где это?
      И куда должны сливать нечистоты ?
    • kam4ekoid 05.06.2017
      "Наследие". Охота на педофил ... (4)
      kam4ekoid-С„РѕС‚Рѕ
      не дай бог такое прицепится к ребенку, даже разговаривать не буду.
    • Копчик С. 05.06.2017
      "Наследие". Охота на педофил ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Интересный тип.. По манерам, конечно, судить нельзя...но очень смахивает :)
      Хочешь секса - твое право..иди ищи такого же и занимайтесь чем угодно, лишь бы в интернет не выбрасывали..Это его личное дело!Но им детей подавай! А тут уже нарушение и морали и закона. Хотя закон, действительно не совершенен..
      Сам это Олег приплел и Фомину и Каращук и Фисака.. И всех следователей и прокуроров он знает :)) Как это он ещё и Порошенко не вспомнил :)
      Странная личность и странный фонд.. Кому этот фонд помогает и где, хотелось бы узнать.. А то смотрю, мальчик не напряжен работой, ездит на авто, всех типа знает, имеет штат сотрудников.. Так что же за фонд такой хороший?!
      И психолог он никакой: его смски это и есть издевательство над психикой ребенка.. Развели Олега, а этот Олег пытался развести Наследие..
    • Копчик С. 05.06.2017
      ВНИМАНИЕ , НИКОПОЛЬ ! ВНИМАНИЕ ... (5)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Мне кажется, что ажиотаж вокруг львовского мусора только в политической плоскости. Случилась трагедия на Львовском полигоне и после этого им не куда было вывозить мусор. Премьер министр и президент, через губернаторов мог временно разгрузить Львов от мусора дав разнарядки на все области.. Но как в самой Львовской области так и в других областях, вдруг выросло полное сопротивление. Как то не вяжется с лозунгом " Україна - єдина країна"
      Мы так любим ездить в Львов, восхищаться красотой: а как беда у них, то каждый за себя. И при этом мусорные полигоны частные, подписывали договора на прием львовского мусора, но потом их заставляли расторгать договора..
      Принцип остался один: дружишь с президентом, решаем проблемы, нет "потопим". В нашем городе, тот же принцип!
      И сейчас наши городские депутаты очень озабочены тем, что полигон может принять львовский мусор. А свалки в Никополе вы не замечаете?. На берегах водохранилища, да в самом центре: в 1 Горбольнице высыпают самосвалами, а потом закапывают.. А "Ромашка"?! И никого не волнует! Только Общественный Наблюдательный совет поднимал эту тему, да и тот разогнали!
      Так что в чужом соринку замечаем, а в своем бревно не видим!
    Copyright © WEBoss.Net & Delphi
    → все происшествия
    События Все события в городе и не только
    Шановні наші колеги журналісти!
    Щиро вітаємо вас з професійним святом — Днем журналіста.
    День журналіста - це не тільки професійне свято працівників засобів масової інформації. Це свято загальнонародне, тому що важко уявити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі, без професійного погляду на події та факти нашого життя.
    подробнее
    → все фоторепортажи
    Спорт Живая лента всего мира
    СТАРТУЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ- "ВЭЙК -ДОСТУПНЫЙ СПОРТ"!!!
    Дорогие друзья, с целью привлечения юношей и девушек к здоровому образу жизни, и популяризации воднолыжного спорта -Вэйкбординга, мы открываем наш новый проект!
    подробнее
    → все происшествия
    Ассоциация, асторский, АТО, беспредел, вірш, вірші, война, Выборы, газета, Город Никополь, Гражданский Актив, дерибан, закон, исполком, лірика, Марганец, Михаил Поперечнюк, Михайло Поперечнюк, мэр, нікополь, НЗФ, Никополь, Никополь Вечерний, никопольский, никопольчане, ОСМД, поезія, Польша, помощь, работа, реклама, референдум, реформа, рпл, савченко, Самопоміч, самопоміч нікополь, Тихон, украина, Янукович

    Показать все теги
    Главная | Все новости | Реклама на сайте | Мобильная версия | Контакты
    На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.dp.ua,
    собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
    адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305