Пройшли заходи з вшанування героїв

Мне кажется, что ажиотаж вокруг львовского мусора только в политической плоскости. Случилась трагедия на Львовском полигоне и после этого им не куда было вывозить мусор. Премьер министр и президент, через губернаторов мог временно разгрузить Львов от мусора дав разнарядки на все области.. Но как в самой Львовской области так и в других областях, вдруг выросло полное сопротивление. Как то не вяжется с лозунгом " Україна - єдина країна"

Мы так любим ездить в Львов, восхищаться красотой: а как беда у них, то каждый за себя. И при этом мусорные полигоны частные, подписывали договора на прием львовского мусора, но потом их заставляли расторгать договора..

Принцип остался один: дружишь с президентом, решаем проблемы, нет "потопим". В нашем городе, тот же принцип!

И сейчас наши городские депутаты очень озабочены тем, что полигон может принять львовский мусор. А свалки в Никополе вы не замечаете?. На берегах водохранилища, да в самом центре: в 1 Горбольнице высыпают самосвалами, а потом закапывают.. А "Ромашка"?! И никого не волнует! Только Общественный Наблюдательный совет поднимал эту тему, да и тот разогнали!

Так что в чужом соринку замечаем, а в своем бревно не видим!