"Наследие". Охота на педофилов в Никополе: Юрист Психолог Коп Волонтёр и просто голубь - Олег. Читайте скрины, смотрите видео, делайте выводы сами (фото, видео 18+)

02.06.2017 общественной организацией "Наследие Никополь" была проведена встреча с Черноусько-Вересовым Олегом Владимировичем. Пришел на встречу к мальчику 14и лет, предварительно прибалтывая его в переписке на минуэт и другую самодеятельность.
Утверждал, дескать являясь психологом и общественником и внучатым племянником директора мира решил отлавливать детей и перевоспитывать. Ну вы поняли, перевоспитывать. Также голубец проявлял желание сотрудничать с нами, однако получил отказ так как молоко ещё на губах не обсохло.
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Чем больше будет неравнодушных, которые не пройдут мимо, тем скорее будет порядок в городе. Думаю, что это придумка самих водителей, что бы слить, а потом левака заработать на выкачке.. Что интересно, рядом где живут люди, не только пытались слить нечистоты, но уже есть мусорные свалки...и думаю не одна.. Кстати, где это? И куда должны сливать нечистоты ?
Интересный тип.. По манерам, конечно, судить нельзя...но очень смахивает :) Хочешь секса - твое право..иди ищи такого же и занимайтесь чем угодно, лишь бы в интернет не выбрасывали..Это его личное дело!Но им детей подавай! А тут уже нарушение и морали и закона. Хотя закон, действительно не совершенен.. Сам это Олег приплел и Фомину и Каращук и Фисака.. И всех следователей и прокуроров он знает :)) Как это он ещё и Порошенко не вспомнил :) Странная личность и странный фонд.. Кому этот фонд помогает и где, хотелось бы узнать.. А то смотрю, мальчик не напряжен работой, ездит на авто, всех типа знает, имеет штат сотрудников.. Так что же за фонд такой хороший?! И психолог он никакой: его смски это и есть издевательство над психикой ребенка.. Развели Олега, а этот Олег пытался развести Наследие..
Мне кажется, что ажиотаж вокруг львовского мусора только в политической плоскости. Случилась трагедия на Львовском полигоне и после этого им не куда было вывозить мусор. Премьер министр и президент, через губернаторов мог временно разгрузить Львов от мусора дав разнарядки на все области.. Но как в самой Львовской области так и в других областях, вдруг выросло полное сопротивление. Как то не вяжется с лозунгом " Україна - єдина країна" Мы так любим ездить в Львов, восхищаться красотой: а как беда у них, то каждый за себя. И при этом мусорные полигоны частные, подписывали договора на прием львовского мусора, но потом их заставляли расторгать договора.. Принцип остался один: дружишь с президентом, решаем проблемы, нет "потопим". В нашем городе, тот же принцип! И сейчас наши городские депутаты очень озабочены тем, что полигон может принять львовский мусор. А свалки в Никополе вы не замечаете?. На берегах водохранилища, да в самом центре: в 1 Горбольнице высыпают самосвалами, а потом закапывают.. А "Ромашка"?! И никого не волнует! Только Общественный Наблюдательный совет поднимал эту тему, да и тот разогнали! Так что в чужом соринку замечаем, а в своем бревно не видим!
Если сжигать то вонь какая будет! Оно надо потом нюхать? Лучше вломить 3.14зды и отправить обратно на Львов. Пускай под ратушей выгружают. Я только не пойму, почему львовяне не соберутся и не организуют своему мэру мусорную люстрацию? Чего ждут? Пока настанет нормальное лето(а не то что сейчас)и Львов не завоняется? И еще не пойму, для чего вся Самопомощь хочет следом за этим недотепой на дно идти. Собрались бы на съезд, выгнали этого "лидера", выбрали бы того же Соболева и порядок. По сути здесь его личный косяк, а партия вылетит в трубу вместе с ним потому что ни разу не осудила своего бездарного лидера. который еще и имеет президентские амбиции(!)А так порохоботы уже придумали им погоняло: "Партія львівського сміття". Оно ж это чмо садовое еще и нагло заявляет что это не их мусор по Украине возят. Что это все происки политических конкурентов, которые львовские чеки подбрасывают. 10 лет уже мэр, но так усердно воровал, что некогда было выполнить главное предвыборное обещание - решить проблему с заводом по переработке мусора.
Необходимо , чтобы городская власть , совместно с руководством района профильной постоянной депутатской комиссией и общественниками , СОЗДАЛА РАБОЧУЮ ГРУППУ, подключили полицию и взяли этот вопрос на КОНТРОЛЬ. Когда львовский мусор попадёт на полигоны , на " Ромашку" или более вероятно просто в поле будет поздно пить " Боржоми".
Немножко не так. Если хочешь выжить то сначала стреляй на поражение, а потом уже предупредительный. Ну, это если достал ствол. А доставать его нужно только при явной угрозе жизни. И как бы не выписали этот закон - все равно полиция перевернет все так что виноватым окажется стрелявший даже если у него на глазах гоп-компания убивала человека или охотилась на него самого. И народ это жрет потому что менталитет у нас такой. Но все эти разговоры бессмысленны т.к. эта власть никогда не допустит принятия подобного закона. Ходить/ездить со стволами у нас по улицам будут только пашинские. А это все пиар перед возможными осенними перевыборами.
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