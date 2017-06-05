Вот такие вот щенки у амбулей Канзаса и Дастины (фото, видео) 

Наша компания имеет многолетний опыт оптовых и розничных продаж в области строительных материалов. В настоящее время мы ставим перед собой задачу максимально сократить издержки, минуя посредников и выстроив правильную логистику доставить товар конечному потребителю, т.е. Вам уважаемые покупатели, а самое главное с очень низкой ценой.
Мне кажется, что ажиотаж вокруг львовского мусора только в политической плоскости. Случилась трагедия на Львовском полигоне и после этого им не куда было вывозить мусор. Премьер министр и президент, через губернаторов мог временно разгрузить Львов от мусора дав разнарядки на все области.. Но как в самой Львовской области так и в других областях, вдруг выросло полное сопротивление. Как то не вяжется с лозунгом " Україна - єдина країна" Мы так любим ездить в Львов, восхищаться красотой: а как беда у них, то каждый за себя. И при этом мусорные полигоны частные, подписывали договора на прием львовского мусора, но потом их заставляли расторгать договора.. Принцип остался один: дружишь с президентом, решаем проблемы, нет "потопим". В нашем городе, тот же принцип! И сейчас наши городские депутаты очень озабочены тем, что полигон может принять львовский мусор. А свалки в Никополе вы не замечаете?. На берегах водохранилища, да в самом центре: в 1 Горбольнице высыпают самосвалами, а потом закапывают.. А "Ромашка"?! И никого не волнует! Только Общественный Наблюдательный совет поднимал эту тему, да и тот разогнали! Так что в чужом соринку замечаем, а в своем бревно не видим!
Необходимо , чтобы городская власть , совместно с руководством района профильной постоянной депутатской комиссией и общественниками , СОЗДАЛА РАБОЧУЮ ГРУППУ, подключили полицию и взяли этот вопрос на КОНТРОЛЬ. Когда львовский мусор попадёт на полигоны , на " Ромашку" или более вероятно просто в поле будет поздно пить " Боржоми".
Немножко не так. Если хочешь выжить то сначала стреляй на поражение, а потом уже предупредительный. Ну, это если достал ствол. А доставать его нужно только при явной угрозе жизни. И как бы не выписали этот закон - все равно полиция перевернет все так что виноватым окажется стрелявший даже если у него на глазах гоп-компания убивала человека или охотилась на него самого. И народ это жрет потому что менталитет у нас такой. Но все эти разговоры бессмысленны т.к. эта власть никогда не допустит принятия подобного закона. Ходить/ездить со стволами у нас по улицам будут только пашинские. А это все пиар перед возможными осенними перевыборами.
Тоже за. Страшилки о том, что будут перестрелки в очередях за хлебом вызывают только смех. Вон на Молдову посмотрите. Экономика там на уровне нашей (если не хуже), пьют больше. Короткоствол разрешен, но реки крови не льются. А вот мнимой самообороны (как в примере Виктора с пьяной толпой) как раз опасаться стоит. Многие получат ложное чувство защищенности, и в ситуациях, когда конфликта можно было б избежать - будет стрельба. На мой взгляд надо постепенно это все делать. Например разрешить травматику всем категориям населения (а не как сейчас). С проверками, обязательными занятиями и т.п. И с отбиранием разрешения за различные залеты (когда на время, когда и навсегда). А имеешь скажем три года беспорочного владения травматом - получи разрешение на короткоствол. Как-то так. Ну и как всегда экономический вопрос - цены на травматику космос, помпа дешевле. А короткоствол подороже будет.
Цитата :" Нагадаємо, що спеціалісти Управління ЖКГ перевірило стан усіх доріг міста, які ремонтувалися протягом останніх років та підпадають під умови гарантійних термінів, та за результатами обстеження направили Акти перевірки підрядникам. Усі підрядні організації, котрі виконували капітальний та поточний ремонт доріг у Нікополі погодилися на проведення гарантійного ремонту за власний рахунок..." Так пр.Трубників та вул.Шевченко теж попадають під гарантійний ремонт. Цитата: " Зокрема, дорожнє покриття по вулицях Довгалівській та Електрометалургів почнуть ремонтувати за обласні кошти. Ці дороги капітально не ремонтувались вже більше 15 років..." Довгалівська не ремонтувалася 15 років?! А що тоді капітально ремонтував Токарь : я пам'ятаю цю казку про дорогу з "двойним бронированием" !?
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