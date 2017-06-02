СТАРТУЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ- "ВЭЙК -ДОСТУПНЫЙ СПОРТ"!!!

Дорогие друзья, с целью привлечения юношей и девушек к здоровому образу жизни, и популяризации воднолыжного спорта -Вэйкбординга, мы открываем наш новый проект!









Концепция проекта состоит в том, что для того чтобы научиться вэйкбордингу, юношам и девушекам необходимо будет всего лишь желание! Никакой финансовой нагрузки для занятий этим прекрасным видом спорта молодёжь от 14 до 18 лет НЕСТИ НЕ БУДЕТ! Все необходимое оборудование СТАНЦИЯ предоставит БЕСПЛАТНО!!!

Достаточно будет прийти в установленное время, самому или со своими друзьями, заполнить небольшую анкету, и под руководством инструктора БЕСПЛАТНО НАУЧИТСЯ ВЭЙКБОРДИНГУ!

ВНИМАНИЕ : ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРОЕКТА- Июнь, с понедельника по пятницу с 12.00 до 14.00

Бери хорошее настроение, друзей и приходи заниматься воднолыжным спортом БЕСПЛАТНО!!!

P.S. Для участия в проекте необходимо один раз предьявить любой документ подтверждающий возраст, и заполнить анкету.

МЫ ЖДЁМ ВАС НА НАШЕЙ СТАНЦИИ ВЭЙКБОРДИНГА!!!

Никополь, Ширшова 52 Позвонить 095 777 0476



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