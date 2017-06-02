СТАРТУЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ- "ВЭЙК -ДОСТУПНЫЙ СПОРТ"!!!

Дорогие друзья, с целью привлечения юношей и девушек к здоровому образу жизни, и популяризации воднолыжного спорта -Вэйкбординга, мы открываем наш новый проект!
Концепция проекта состоит в том, что для того чтобы научиться вэйкбордингу, юношам и девушекам необходимо будет всего лишь желание! Никакой финансовой нагрузки для занятий этим прекрасным видом спорта молодёжь от 14 до 18 лет НЕСТИ НЕ БУДЕТ! Все необходимое оборудование СТАНЦИЯ предоставит БЕСПЛАТНО!!!
Достаточно будет прийти в установленное время, самому или со своими друзьями, заполнить небольшую анкету, и под руководством инструктора БЕСПЛАТНО НАУЧИТСЯ ВЭЙКБОРДИНГУ!
ВНИМАНИЕ : ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРОЕКТА- Июнь, с понедельника по пятницу с 12.00 до 14.00
Бери хорошее настроение, друзей и приходи заниматься воднолыжным спортом БЕСПЛАТНО!!!
P.S. Для участия в проекте необходимо один раз предьявить любой документ подтверждающий возраст, и заполнить анкету.
На сьогодні, під час дії особливого періоду, граничний вік призову збільшується до 60 років - терміну перебування військовозобов'язаних у запасі (ст. 20, 28 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).
Для оформлення контракту або за довідками звертайтеся до Нікопольського об’єднаного міського військового комісаріату за адресою: вул. І. Сірка 39, тел. 5-13-21
Наша компания имеет многолетний опыт оптовых и розничных продаж в области строительных материалов. В настоящее время мы ставим перед собой задачу максимально сократить издержки, минуя посредников и выстроив правильную логистику доставить товар конечному потребителю, т.е. Вам уважаемые покупатели, а самое главное с очень низкой ценой.
Этот мэр НИЧЕГО уже делать не будет. Вот вспомните потом. Тем более по технологиям. Т.к. он и не собирался. Хоть ори на него, хоть молись на него. Это как Ющенко. Чего приходил так никто и не понял. Вроде сам и не наворовался особо, зато балоги, мартыненки, порошенки вынесли все что плохо лежало. Так же и у нас. Еще во время прошлой кампании, где потом победил Токарь он в предвыборных роликах давал понять что мол, не сказочник и обещать ничего не будет. А зачем тогда идти в мэры чтобы ничего не обещать и, следовательно, не делать? Популист Токарь потому и стал мэром что один надоел, а другой ничего не обещал. Вообще, избирателям пора понять что мэр, который берет в команду Донца ничего хорошего делать для города не собирается т.к. это несовместимые понятия. Нужно с кандидатов брать письменные(как это не смешно) обещания что этого "незаменимого" в их команде точно не будет ни в каком качестве. Чтобы потом после выборов напомнить когда память отшибет. А откажутся кандидат писать - делать выводы и голосовать за другого. А как еще бороться с этим явлением?
Никогда не введут. Как не введут и визовый режим со страной агрессором т.к. это поставит крест на бизнесе Порошенко в России. Это ж не социальные сети. Это ему там не простят. А если криминальную ответственность ввести ответственность за некачественный ремонт дорог то, получается, одним из первых нужно сажать на нары губернатора донецкой области Жебривского и начальника облавтодора за то то они засыпали каким-то гравием дорогу жизни, по которой возят раненых бойцов с передовой. Еще и бабло на этом мусоре отмыли. Видно, это чтобы поменьше живыми до больницы довозили. Ну, а с никопольским автодором и так все ясно. Чего повторяться.
Лично мое мнение: Все слова (отмазки) городского головы звучать вообще не должны. Просто должны быть сделаны дороги, в крайнем случае в начале марта. Сделаны строго по технологиям и на несколько лет (согласно договорам и гарантийным обязательствам), а в первой неделе марта просто и быстро (не переваренной вторичкой) подремонтированы.
Касаемо активистов одно слово - балаган (визг, базар и т.п.). С трудом досмотрю до конца
Касаемо меня - тормоз (пох#ист, лентяй и т.п.). Вчера был в исполкоме и никто не сказал что сегодня сессия, а я и не спросил. Активисты тоже присылают постфактум. Что то я делаю не так...
Что это за глупости: "уговорили", "кидать не хотела"... Кто там знает чего она хотела. Депутата(тем более прошедшую от правящей пока партии) оправдывать и жалеть не нужно. Депутаты тоже не должны нарушать закон. И еще мне понравилась фраза что ни один нормальный предприниматель не захочет связываться с малолетками. А значит, уговорили. А может другой вариант - предприниматель просто не нормальный, а хитросракий, извините как и все партия начиная с их однотурового лидера? Уговорить можно подружку в кино пойти в 5 классе. А на работу нужно принимать не из жалости, а с учетом профессиональных и человеческих качеств. И оформлять как положено, а не выгадывать.
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