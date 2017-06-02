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В газету от читателей / Борис Кривчик: СТРАШНАЯ БИТВА НА БУМАЖНЫХ МЕЧАХ (Сегодня, 12:11)

Эта история начиналась с мечты, мечты о приличном городе. В котором жить хочется, в котором берегут зелень,  люки колодцев и парковые ограды и нет руин, в котором при намеке на дождик улицы города не превращаются в бурные потоки, где не воруют километры труб ради наживы, оставляя зеленые зоны без орошения, а людей целого города—без горячей воды, где дороги вызывают не только мат, но и ассоциации поприличней, где жители покупают на своих базарах свой хлеб, свое мясо и макароны, пьют свое молоко и пиво, т.е. поддерживают своего производителя, а не пашут на дядю откуда-то, создают рабочие места для своих людей и оставляют свои деньги в своем городе, а варяги типа горгаза и горэнерго знают свое место и стоят по стойке «смирно» перед хозяевами города.

 Борис Кривчик: СТРАШНАЯ БИТВА НА БУМАЖНЫХ МЕЧАХ
 
Конечно же, мечта тем и отличается от реальности, что реальность и в Африке реальность, а мечта зачастую оказывается мыльным пузырем, но время сейчас  такое, что жить человеку в Украине без радости, да еще и без мечты—волком завоешь. Потому люди так тянутся за мечтой, пытаясь сделать ее явью, вот только никак в толк не возьмут, с какого конца за дело взяться, тычутся по углам как слепые кутята, и в результате все не в коня корм получается.
 
Скажем, вот что необычного в мечте о прилично пожить в приличном городе? Нормальное человеческое желание, живут же прилично люди в Лозанне, или там в Париже, а никопольчане что—не люди? Так что им мешает засучить рукава и «сказку сделать былью»? Но бойцы за приличную жизнь исключительно для себя, родимых (за счет всех), само собой, тут же нагребут на мусорнике кучу контраргументов, мол, и энергомощностей нет для этого, и инфраструктура не готова, и битума нет, и производственных площадей и строительных площадок нет, и финансирования нет, и жилья и денег на зарплату нет, и человеческих ресурсов нет, и подходящих законов нет, и пятого-десятого-двадцатого нет, живем, мол, в сплошной пустыне Сахаре, а не то бы мы—ого-го как! Ну что за бред собачий!
 
Отшибло придуркам память, что все это уже БЫЛО! Выше крыши было, ешь—не хочу! И заводы-гиганты были, и предприятия местного значения были, и строительство было, и десятки тысяч рабочих мест были, и Дома культуры с детскими кружками были, и даже лекарства и еда в больницах были. Потом грянула эра безвластия (что в стране, что на местах), и все, что копилось годами, в момент пошло под топор и под резак, и перспективный город в момент превратился в забытую Богом провинцию. А как же иначе? Народная мудрость («Без хозяина—дом сирота») безотказно действует—когда из дома уходят хозяева, туда приходят мародеры. Так может, перечень того, чего у нас сейчас нет, начинать надо с того, что ХОЗЯИНА у нас нет, без которого копи—не копи, все равно растащат?!
   
Только вот желающих похозяйничать развелось: и президент считает себя хозяином, и городской (сельский) голова, и каждый партийный главарь, и депутат на округе, и каждый глава администрации, об олигархах и говорить нечего, а незримые хозяева жизни (из числа нарко-питейно-металло-бордельно-игрово-коррупционной и т.п. мафии) только хихикают в кулачок над теми, кто публично считают себя таковыми. И тут годится народная мудрость о семи никудышних няньках (судя по результатам), по причине убогости мышления, чьи интересы ограничены кругом типа руда—газ—доллары—шоколад, а интересы народа в этот круг явно не вписываются.
 
 Не-а, нам по душе и по закону подходит больше золотыми буквами прописанный в ст.5-ой Конституции хозяин—Народ.  Казалось бы, прописан--ну так пусть и правит, как непосредственно, так и через своих ставленников. Но! Оказалось, что Народ править не обучен, ведь его извечно натаскивали на умении ковать и пахать, а уметь управлять—надо было еще поучиться.
 
Вот тогда на все руководящие и депутатские посты власти и стали пролазить казачки, у которых ножки с подходом, ручки с подносом, голова с поклоном, язык с приговором.  Они элементарно подменили действия во всех сферах сплошной бумажной лавиной, способной удушить любое нужное дело государственной важности, и все только для того, чтобы не мешать коррупционерам не спеша доить  деньги государства, и в этом достигли совершенства. А для подстраховки каждый олигарх купил себе по печатному, а то и эфирному СМИ. И не надо прикидываться, что это не так, как бы ни были талантливы служивые журналисты СМИ, все равно в нужный момент они исполнят команду «фас», жизнь и не таких ломает. Эх, нет народной власти, значит, нет и народной газеты, не считать же за таковую официальный огрызок СМИ! 
   
Как-то решила громада Никополя заявить о себе, т.е. заиметь свой Устав, может, и не дающий городу Магдебургского права, но четко определяющий отношения  между народом Никополя и властью. Казалось бы, делов на неделю, и законы подходящие есть, и в желании никопольчан можно не сомневаться (можно проверить), просто запиши, что власть избирается тогда-то и контролируется так-то, хотя бы просто перепиши положения древнего «Народного контроля», и все. Тут главное—понимать, что самая распрекрасная власть без контроля народа или на нары садится, или диктатуру устанавливает. Хотя при таком раскладе какой дурак от власти позволит себя контролировать?! Не для того к ней рвались, тут зевать не положено, только стоит на минутку ослабить  контроль—и Януковичи с Насировыми половину бюджета Украины унесут в чемоданах. И только недоросль поверит, что украденное когда-то вернут народу. 
   
Так что мечта никопольчан о приличной жизни споткнулась о контроль над властью, да так крепко, что не то что недели,  двух десятков лет не хватило на ведение бумажной войны за свои законные права. В результате «тщательнейшего» мусоления каждой буковки и запятой в Уставе только и удосужились за долгие-долгие годы, что присвоить подозрительное название якобы контролирующему органу—«Спостережна Рада». Почему подозрительное? А вы соберите с десяток академиков и с их помощью попробуйте растоловать слово «спостережна»--«смотрящая» (в блатном смысле), «присматривающая», «подсматривающая», или «наблюдающая»? Скажем, «наблюдательная» для банка, или концерна--нормально, там пацаны присматривают, чтобы младшие пацаны не шалили и, если что, всем им--под зад.
 
А  в нашем случае словами «контролирующая», или «указывающая» и не пахнет, люди вроде зрителей в зале—видеть спектакль видят, но даже просуфлировать не могут, не то что повлиять. Да еще понапихали в Раду своих, которые сами себя и должны контролировать (дикость очередная). Но, как говорится, как корабль назовешь… Короче, приплыли, недавно депутаты прикинули, а на кой хрен им бесполезный аппендицит в виде Рады? И сделали ловкий ход— сперва хором вышли из состава Рады, чтобы лишить ее кворума и всяческих полномочий, а потом и вовсе ликвидировали ее, как класс, простым поднятием рук. Сработала ментовская логика—«нету тела—нету дела», или по простонародному «баба с воза—и волки сыты».
   
Город, может быть, и не заметил бы события (видали и не такое), но нашелся принципиальный человек, член Рады, который усмотрел в этом ущемление своих прав. Он не с улицы пришел и сел, его в Раду делегировала организация ветеранов МВД с целью воплощения в жизнь хрустальной мечты никопольчан о приличном житье в приличном городе. Только он приготовился честно приступать к делу, и тут—бац! Обидно, конечно, вот и решил В.Журавлев опротестовать непонятное решение депутатов  в суде (имеет право!), но и тут не обошлось без казусов.
 
Сперва назначенная судья заявляет самоотвод, ссылаясь на то, что депутат, активно хлопотавший о ликвидации Рады—ее муж. Прямо-таки сращивание судейской власти с представительской на практике. Ну, раз такое уж случилось, так можно и дела государственные на кухне решать, судье достаточно было просто ткнуть  мужа в закон, защищающий народовластие, и суда никакого не надо. Затем дело передали судье Багровой, которая стала яростно от него отбиваться, мол, предыдущая судья—ей кумой доводится и по этой причине ей никак не удержаться от желания подтасовать закон. Поразительная наивность для судьи, нашла чем удивить, как будто Анжелика Генадиевна не знает нашей системы, не имея в которой свата-брата-кума-дядю, пробиться к судейской колядочной кормушке практически невозможно. Короче, судью уговорили. 
   
В суде ощущалась атмосфера некоторой растерянности, вроде и с депутатами и головой ругаться как-то не с руки (авось пригодятся), а с другой стороны факта наезда на народовластие не скроешь. Потому временами бумажная битва уходила в стороне от сути, скажем, долго трепали вопрос—какие акты считать регуляторными, а какие нет, как будто это изменит смысл Констуции. А для нормального человека кажется странным—как вообще такое дело могло попасть в суд? Просмотрели? И это при таком обилии юристов (говорят, их только в исполкоме цельных 14 штук, да и среди депутатов еще какие зубры попадаются!). Тогда возникает резонный вопрос, за что это войско деньги налогоплательщика получает—за защиту его интересов, или за помощь в его угнетении? Ответ даст время.
   
Решение суда было вполне прогнозируемым—половинчатым (типа «и нашим, и вашим»), т.е. решение депутатов отменили, а поругать городского голову воздержались. Вроде бы должно устраивать обе стороны, но тут и ловушка выглядывает, уже не одна, а обе стороны получили право обжаловать решение суда, а при нашей системе это может растянуться не на одно поколение. А воз народной власти так и будет стоять над обрывом, ведь котел народного терпения уже на пределе, глупо этого не замечать. Если мы дотянем до выборов, это будет удачей, вот только к тому времени не мешало бы людям научиться быть хозяевами своей жизни.
Борис Кривчик
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Материал разместил(а) - Палыч
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 0 » Комментариев:0

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      Все слова (отмазки) городского головы звучать вообще не должны. Просто должны быть сделаны дороги, в крайнем случае в начале марта. Сделаны строго по технологиям и на несколько лет (согласно договорам и гарантийным обязательствам), а в первой неделе марта просто и быстро (не переваренной вторичкой) подремонтированы.

      Касаемо активистов одно слово - балаган (визг, базар и т.п.). С трудом досмотрю до конца

      Касаемо меня - тормоз (пох#ист, лентяй и т.п.).
      Вчера был в исполкоме и никто не сказал что сегодня сессия, а я и не спросил. Активисты тоже присылают постфактум. Что то я делаю не так...
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