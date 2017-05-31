Главная Реклама Контакты
Регистрация RSS Правила

Главная Все новости Фоторепортаж Доска объявлений Реклама на сайте Моб.версия Связаться с редакцией

В Украине / В Україні можуть ввести кримінальну відповідальність за неякісний ремонт доріг (Сегодня, 13:19)

Перший аудит якості виявив порушення на третині відремонтованих у 2016 році автомобiльних дорiг, і після другого аудиту уряд вимагатиме від правоохоронців відкриття кримінальних проваджень за заподіяння збитків державі.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Зараз важливий, в тому числі контроль якості, тому нова служба якості, яку робить Славомир Новак в "Укравтодорі” – це абсолютно новий підхід до контролю якості. Більше того, все те, що було зроблено в минулому році – піддано аудиту, в тому числі і лабораторним перевіркам, і ми знайшли там дефекти, десь в третині об’єктів”, – сказав він на брифінгу в ході інспекції ремонту дороги Львів-Тернопіль у вівторок у Львівській області.

Прем’єр зазначив, що компанії, які виконували будівельні роботи, згідно з контрактом зобов’язані безкоштовно усунути виявлені в ході перевірок дефекти.

"У першій половині червня буде ще один аудит служби з контролю за якістю доріг – фактично зробимо висновки, якщо хтось нас не зрозумів – ми відразу будемо ставити питання, що завдано збитків державі і будемо вимагати відкриття кримінальних справ та реальних заходів від правоохоронної системи”, – підкреслив прем’єр.

Джерело: news.finance.ua
  • 0

twitterfacebookGoogle +livejournal  ц.укрКанал на youtube

 

Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В Украине » Просмотров: 68 » Комментариев:1

Ключевые слова -
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Похожие статьи:
  • ЗАПРОШУЄМО НА СЛУЖБУ В ПОЛІЦІЇ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ
  • ВИЯВЛЕНІ ПІСЛЯ РЕМОНТУ ДОРІГ НЕДОЛІКИ ЛІКВІДОВУЮТЬСЯ
  • Влада закликає активних громадян контролювати якість ремонту доріг
  • Путінські маріонетки в Криму заблокували рахунки українських військових
  • Где то это уже было?
    • Hаписал: Сегодня, 13:37 Виктор Артеменко, Комментариев: 1667, Новостей: 4729 Пользователь offline
    Улыбнуло. Что то мне подсказывает что если и пойдет кто на посадку то это будет публично - показательно. Прям с трактора снимут негодяя и посадят


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
    • 0

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    • Личный кабинет
    Имя: (регистрация?) Пароль (забыл?):
    • • Новости по разделам
  • Информация
  • Анонсы и предложения
  • События
  • Происшествия
  • Резонанс
  • Политика
  • Криминал
  • Финансы
  • Жизнь города
  • Аналитика
  • Лохотрон
  • Беспредел
  • На правах рекламы
  • Поиск людей
  • В Украине
  • В газету от читателей
  • В регионе
  • Орджоникидзе
  • Видео новости
  • Фоторепортаж
  • Другие СМИ пишут
  • Спорт
    • → все новости
    • Мы в соцсетях

    twitter

    facebook

    Google +

    livejournal 

     ц.укр

    Канал на youtube

     
    • Популярное
  • Предлагаем Вам услуги по доставке доочищенной питьевой воды ТМ «Жив-Здоров»
  • Как депутаты - коммерсанты своих несовершеннолетних работников увольняют (видео)
  • Будет ли выкошена трава в Никополе? Когда, и в чем проблема? - видео интервью с Алексеем Савченко
  • Квартиры Чернобыльцам: Красиво, трогательно - но чистый фальшь (видео 18+)
  • В Нiкополi на хабарі викрито голову райдержадміністрації та голову сільської ради
  • Ваше мнение: Какой городской голова Никополя любил наш город и развивал его?
  • Так кого полиция считает "активистами"? или Благодаря чему Никополь отметил 9-е мая без происшествий?
  • У Томаківському районі п'яний водій збив інспектора дорожнього руху (фото)
  • Наш амбуль "Канзас" стал папой
  • Внимание! КП «Нікопольводоканал» будут проводиться ремонтные работы
    • • Обзоры
    ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ!
    На сьогодні, під час дії особливого періоду, граничний вік призову збільшується до 60 років - терміну перебування військовозобов'язаних у запасі (ст. 20, 28 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).
    Для оформлення контракту або за довідками звертайтеся до Нікопольського об’єднаного міського військового комісаріату за адресою: вул. І. Сірка 39, тел. 5-13-21
    → все обзоры
    Шаблоны для DLEторрентом
    Всего на сайте: 49
    Пользователей: 1
    Гостей: 48
    Слесарь
    • Календарь
    «    Май 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 
    • Архив
    Май 2017 (90)
    Апрель 2017 (75)
    Март 2017 (83)
    Февраль 2017 (80)
    Январь 2017 (78)
    Декабрь 2016 (105)
    На правах рекламмы Полезно
    Предлагаем Вам услуги по доставке доочищенной питьевой воды ТМ «Жив-Здоров»
    Предлагаем Вам услуги по доставке доочищенной питьевой воды ТМ «Жив-Здоров»
    Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями. 
    подробнее
    → все в разделе
    ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Сообщения о ...

    Горячая линия
    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Виктор Артеменко 31.05.2017
      Визит общественности к МЭРу г. ... (1)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Лично мое мнение:
      Все слова (отмазки) городского головы звучать вообще не должны. Просто должны быть сделаны дороги, в крайнем случае в начале марта. Сделаны строго по технологиям и на несколько лет (согласно договорам и гарантийным обязательствам), а в первой неделе марта просто и быстро (не переваренной вторичкой) подремонтированы.

      Касаемо активистов одно слово - балаган (визг, базар и т.п.). С трудом досмотрю до конца

      Касаемо меня - тормоз (пох#ист, лентяй и т.п.).
      Вчера был в исполкоме и никто не сказал что сегодня сессия, а я и не спросил. Активисты тоже присылают постфактум. Что то я делаю не так...
    • Виктор Артеменко 31.05.2017
      В Україні можуть ввести кримін ... (1)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Улыбнуло. Что то мне подсказывает что если и пойдет кто на посадку то это будет публично - показательно. Прям с трактора снимут негодяя и посадят
    • Русскоязычный бандеровец 31.05.2017
      Как депутаты - коммерсанты св ... (8)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Что это за глупости: "уговорили", "кидать не хотела"... Кто там знает чего она хотела. Депутата(тем более прошедшую от правящей пока партии) оправдывать и жалеть не нужно. Депутаты тоже не должны нарушать закон.
      И еще мне понравилась фраза что ни один нормальный предприниматель не захочет связываться с малолетками. А значит, уговорили. А может другой вариант - предприниматель просто не нормальный, а хитросракий, извините как и все партия начиная с их однотурового лидера? Уговорить можно подружку в кино пойти в 5 классе. А на работу нужно принимать не из жалости, а с учетом профессиональных и человеческих качеств. И оформлять как положено, а не выгадывать.
    • Vail 30.05.2017
      Подвійне вбивство в с.м.т Черв ... (2)
      Vail-С„РѕС‚Рѕ
      Вечером обьявили план "Сирена", а ночью произошло убийство и угон. Должно же быть наоборот.
    • Виктор Артеменко 30.05.2017
      Подвійне вбивство в с.м.т Черв ... (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      ВНИМАНИЕ! ПО КРИВОМУ РОГУ ОБЪЯВЛЕН ПЛАН «СИРЕНА»
      По словам инспекторов патрульной полиции Кривого Рога, по городу объявлен план «Сирена».

      Это связано с угоном транспортного средства NissanX-Trail.

      Угон был совершен в Днепропетровской области (город Никополь), однако преступники могут направляться в Кривой Рог.

      План «Сирена» был объявлен вечером 29 мая, о его прекращении и поимке преступников не сообщается.


      В настоящий момент по основным дорожным развязкам Кривого Рога размещены экипажи патрульной полиции. Вместе с ними службу несут вооруженные автоматами сотрудники Криворожского отделения полиции.
      https://1kr.ua/news-33436.html
    • AG55 29.05.2017
      Злочинність серед неповнолітні ... (1)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      Возле "большого Варуса" ходит попрошайничает пацан лет 10 а всю "выручку" носит мужику который сидит на другой стороне дороги от маркета.Вот вам и резерв.А полицаи не видят,наверное не ходят сюда за покупками,или боятся остаться без заработка в будущем?
    • Василий 27.05.2017
      Внимание! КП «Нікопольводокан ... (2)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Вот только о подвозе воды никак не побеспокоились?
    • Vail 27.05.2017
      Как депутаты - коммерсанты св ... (8)
      Vail-С„РѕС‚Рѕ
      95 % раб-в, которые работают у фопов хотят быть оформленными. И не работники решают не оформлять, а работодатели. Вот почему у нас и поколение будет без пенсии, потому что ФОПы экономят свои деньги при най
      ме раб силы. Будь минималку хоть 1600 грн., как не оформлял так и не оформит.
    • Копчик С. 26.05.2017
      Как депутаты - коммерсанты св ... (8)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Miodrag
      Уговорили, такое не пройдет. Работодатель сам выбирает кого брать или не брать к себе на работу

      Я не оправдываю Елену Каращук, но говорить, что она взяла семнадцатилетнюю девочку потому что её легче "кинуть" на деньги - это полный бред! Потому давайте не приписывать лишние..
      Я много общаюсь с предпринимателями и вот, что Вам скажу!
      Ни один нормальный предприниматель не захочет связываться с малолетками?! Зачем?! Причины объяснять не буду, они и так очевидны: законы,кодексы, охрана труда и.т.д. Поэтому я и говорю, что её уговорили..
      Цитата: Miodrag
      А работы кстати нет почему? Да, рабочие места сокращаются и все такое... Но я 10 лет назад проходил практику от техникума на трубном заводе. И там работали люди, которым по 70-82 года в относительно большом количестве. Они не хотят уходить на пенсию и в свою очередь не дают те самые столь важные места для молодежи.

      Вы не в библиотеке работали?! :) Если Вы считаете, что работающие пенсионеры - это основная причина безработицы, то даже спорить с Вами не буду..
      Цитата: Виктор Артеменко
      В моем притупленном понимании полицейский должен быть - полицейским, медик - медиком, журналист - журналистом и т.д

      А всё начинается на Банковой и рядом: Кто у нас министр МВС? Кто прокурор? Потому что одна политика и интриги что в Киеве, что в нашем Горсовете!
    • Виктор Артеменко 26.05.2017
      Как депутаты - коммерсанты св ... (8)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      В моем притупленном понимании полицейский должен быть - полицейским, медик - медиком, журналист - журналистом и т.д. И я с Вами согласен что в ситуации где депутат горсовета, он(а) же преподаватель в школе (или директор) имеет свой бизнес в виде летнего кафе (разливайки, генделя или т.п.), понятно что не хватает времени рассчитать (толи по нерадивости, толи по другим причинам) несовершеннолетнего, неоформленного работника.

      Тут же необходима высшая математика и минимум неделя времени. (Только в моем понимании преподаватель сидит ночами над тетрадками а не над серенькой бухгалтерией).

      Так вот, ужасен не только сам случай, а то что некоторые слои нашего общества воспринимают это как НОРМАЛЬНОЕ явление. Но я уверен что депутатский корпус не весь такой и вызовет депутата-педагога-коммерсанта-кидалу на деп комиссию по этике и предложит определиться - или учитель и тетрадки учеников по ночам, или "бизнесмен" и тоже тетрадки только другие.

      - На видео не все. Прежде чем публиковать я убедился что данное деяние действительно имело место.

      На счет комментариев другой стороны: - Вы видите что я пытался получить их сразу и предложил через личку в ФБ потом. И сейчас готов заснять пояснения, только извините но придется ответить и на мои вопросы: - Как можно совмещать несовместимое? Школа - летнее кафе? Подводный космос получается. Но это мое мнение, как сразу сказал - притупленное.
    Copyright © WEBoss.Net & Delphi
    → все происшествия
    События Все события в городе и не только
    Сегодня особенный День Рождения у заместителя редактора газеты «Город Никополь» Оксаны Зеленяк

    С Днем Рождения!

     
    В этом году ее возраст говорит еще и о времени, посвящённом становлению и развитию нашего издания – 10 лет вместе!
    Спасибо огромное, Ксюша, за  преданность и самоотдачу, за человечность и понимание. Ты – опора и поддержка, родной и близкий человечек!
    подробнее
    → все фоторепортажи
    Спорт Живая лента всего мира
    Футбол Live ФК "Никополь" - ФК "Энергия" (видео)
    Футбол Live ФК "Никополь" - ФК "Энергия" ПФЛ вторая лига
    подробнее
    → все происшествия
    Ассоциация, АТО, беспредел, вірш, вірші, война, Выборы, газета, Город Никополь, Гражданский Актив, дерибан, закон, исполком, лірика, Марганец, МВД, Михаил Поперечнюк, Михайло Поперечнюк, мысли в слух, мэр, нікополь, НЗФ, Никополь, Никополь Вечерний, никопольский, никопольчане, ОСМД, поезія, Польша, помощь, работа, референдум, реформа, савченко, Самопоміч, самопоміч нікополь, Тихон, УВБ, украина, Янукович

    Показать все теги
    Главная | Все новости | Реклама на сайте | Мобильная версия | Контакты
    На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.dp.ua,
    собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
    адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305