Во время призыва офицеров запаса из числа выпускников военных кафедр украинских вузов, который будет осуществляться по приказу Министра обороны Украины, граждане мужского и женского пола могут привлекаться к службе на равных условиях.
Об этом, сегодня, 30 мая, во время брифинга для СМИ сообщил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенант Артур Артеменко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
- Все - мужчины и женщины будут призываться на равных условиях. Хочу отметить, что женщины доказали свою способность выполнять задачи, в том числе в районах проведения АТО, не хуже мужчин. Мы гордимся такими женщинами. Поэтому женщины будут также привлекаться к службе в определенном порядке, - заметил он, отвечая на вопросы журналистов.
По данным Главного управления персонала ГШ ВС Украины, по состоянию на конец мая 2017 г. в Вооруженных Силах Украины проходят службу более 23 000 военнослужащих-женщин, в том числе 3,2 тысячи женщин-офицеров.
Следует отметить, что изменениями в приказ Министерства обороны Украины 27.05.2014 № 337 определен перечень ВОС и штатных должностей, на которые разрешается назначать военнослужащих-женщин: стрельцов, снайперов, разведчиков, пулеметчиков, гранатометчиков, механиков-водителей, инструкторов по тактической медицине, наводчиков, зенитчиков, техников, командиров отделений, командиров боевых машин и других специальностей.
Как сообщалось ранее, в начале года Генеральный штаб ВСУ анонсировал введение призыва офицеров запаса в возрасте до 43 лет, окончивших военные кафедры, на военную службу по призыву сроком на 18 месяцев. Районные и городские военные комиссариаты уже начали вызов офицеров запаса для прохождения медицинских комиссий и оформления документов.
На сьогодні, під час дії особливого періоду, граничний вік призову збільшується до 60 років - терміну перебування військовозобов'язаних у запасі (ст. 20, 28 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).
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ВНИМАНИЕ! ПО КРИВОМУ РОГУ ОБЪЯВЛЕН ПЛАН «СИРЕНА» По словам инспекторов патрульной полиции Кривого Рога, по городу объявлен план «Сирена».
Это связано с угоном транспортного средства NissanX-Trail.
Угон был совершен в Днепропетровской области (город Никополь), однако преступники могут направляться в Кривой Рог.
План «Сирена» был объявлен вечером 29 мая, о его прекращении и поимке преступников не сообщается.
В настоящий момент по основным дорожным развязкам Кривого Рога размещены экипажи патрульной полиции. Вместе с ними службу несут вооруженные автоматами сотрудники Криворожского отделения полиции. https://1kr.ua/news-33436.html
Возле "большого Варуса" ходит попрошайничает пацан лет 10 а всю "выручку" носит мужику который сидит на другой стороне дороги от маркета.Вот вам и резерв.А полицаи не видят,наверное не ходят сюда за покупками,или боятся остаться без заработка в будущем?
95 % раб-в, которые работают у фопов хотят быть оформленными. И не работники решают не оформлять, а работодатели. Вот почему у нас и поколение будет без пенсии, потому что ФОПы экономят свои деньги при най ме раб силы. Будь минималку хоть 1600 грн., как не оформлял так и не оформит.
Уговорили, такое не пройдет. Работодатель сам выбирает кого брать или не брать к себе на работу
Я не оправдываю Елену Каращук, но говорить, что она взяла семнадцатилетнюю девочку потому что её легче "кинуть" на деньги - это полный бред! Потому давайте не приписывать лишние.. Я много общаюсь с предпринимателями и вот, что Вам скажу! Ни один нормальный предприниматель не захочет связываться с малолетками?! Зачем?! Причины объяснять не буду, они и так очевидны: законы,кодексы, охрана труда и.т.д. Поэтому я и говорю, что её уговорили..
Цитата: Miodrag
А работы кстати нет почему? Да, рабочие места сокращаются и все такое... Но я 10 лет назад проходил практику от техникума на трубном заводе. И там работали люди, которым по 70-82 года в относительно большом количестве. Они не хотят уходить на пенсию и в свою очередь не дают те самые столь важные места для молодежи.
Вы не в библиотеке работали?! :) Если Вы считаете, что работающие пенсионеры - это основная причина безработицы, то даже спорить с Вами не буду..
Цитата: Виктор Артеменко
В моем притупленном понимании полицейский должен быть - полицейским, медик - медиком, журналист - журналистом и т.д
А всё начинается на Банковой и рядом: Кто у нас министр МВС? Кто прокурор? Потому что одна политика и интриги что в Киеве, что в нашем Горсовете!
В моем притупленном понимании полицейский должен быть - полицейским, медик - медиком, журналист - журналистом и т.д. И я с Вами согласен что в ситуации где депутат горсовета, он(а) же преподаватель в школе (или директор) имеет свой бизнес в виде летнего кафе (разливайки, генделя или т.п.), понятно что не хватает времени рассчитать (толи по нерадивости, толи по другим причинам) несовершеннолетнего, неоформленного работника.
Тут же необходима высшая математика и минимум неделя времени. (Только в моем понимании преподаватель сидит ночами над тетрадками а не над серенькой бухгалтерией).
Так вот, ужасен не только сам случай, а то что некоторые слои нашего общества воспринимают это как НОРМАЛЬНОЕ явление. Но я уверен что депутатский корпус не весь такой и вызовет депутата-педагога-коммерсанта-кидалу на деп комиссию по этике и предложит определиться - или учитель и тетрадки учеников по ночам, или "бизнесмен" и тоже тетрадки только другие.
- На видео не все. Прежде чем публиковать я убедился что данное деяние действительно имело место.
На счет комментариев другой стороны: - Вы видите что я пытался получить их сразу и предложил через личку в ФБ потом. И сейчас готов заснять пояснения, только извините но придется ответить и на мои вопросы: - Как можно совмещать несовместимое? Школа - летнее кафе? Подводный космос получается. Но это мое мнение, как сразу сказал - притупленное.
Копчик С., вот вы совершенно не правы. Уговорили, такое не пройдет. Работодатель сам выбирает кого брать или не брать к себе на работу и простыми уговорами тут тяжело будет отделаться. Я сам уже весьма длительное время в Никополе не проживаю и у меня такое ощущение что закон еще в Никополь не добрался. В Киеве сейчас работодатели пытаются хоть чем-то прикрыть свой зад. Как минимум какие-то договора о бесплатной стажировке подписывают, но в целом работают по "серому" и официально платят минималку. А работы кстати нет почему? Да, рабочие места сокращаются и все такое... Но я 10 лет назад проходил практику от техникума на трубном заводе. И там работали люди, которым по 70-82 года в относительно большом количестве. Они не хотят уходить на пенсию и в свою очередь не дают те самые столь важные места для молодежи. Предприятия же дают им работать из великого уважения и почтения из-за того, что они работают на данном предприятии уже 30+ лет. А идти им некуда. Зачем предприятию такая головная боль? Вот придет молодой человек, обучится всему, а потом бац и в Польшу уехал. А им снова искать и обучать кадров.
Сергей, я с Вами полностью согласен. Но ведь полно нарушений, на которые наличие (отсутствие) дорожных знаков и разметки никак не влияет. Банальное не включение "поворотников" только чего стОит! А как Вам изобилие "говноксенона" (да простит меня редактор) в фарах не предназначенных для него, и которые освещают небо, а не дорогу, и попутно выжигают глаза водителям встречки? Или противотуманки яркостью как прожектор локомотива, и установленные над бампером, напротив радиатора? Супер! И таких клоунов все больше и больше! Многие по ходу не догадываются, что фары у машин регулируются, предпочитая впихнуть лампы помощнее. Яркий пример: еду по Херсонской в правом ряду, мне на встречу так же в правом ряду едет 2109. Между нами получается две полосы по ширине. Так вот его ПРАВАЯ фара слепит меня просто нереально! Это нормально вообще?! Вот и выходит, что проблемы начинаются с мелочей, и мы не хотим начинать с себя самих...
Оформляют, но...многие нет и не всех.. Это психология - если можно не платить лишние налоги, то предприниматель не будет его платить..Тем более, что иногда то и платить нечем в наш период "развитой экономики". Будет накапливаться пенсия или нет - это в первую очередь должно волновать работника! Тем более, что страховой стаж будет 35 лет! Плюс с постоянными законодательными изменениями, надо тогда иметь и бухгалтера в штате..Иначе штрафы будут сумасшедшие.. Я всегда оформлял работников как ФОП на первую группу: и бухгалтерию вести не надо и законно и человек имеет официальный статус. Но как первую группу ФОП закроют, то будет труднее..
Цитата: Vail
Несовершеннолетних проще кидать.
Я не оправдываю Елену Каращук, но мотив принятия на работу 17 летней, явно не этот! Мама девочки сама сказала, что уговорили.. А вот персонаж мамы мне тоже интересен! Мама уговаривает взять свою семнадцатилетнюю дочь в кафе официанткой, где много пьяных мужчин, матов и.т.д....Прямо раздолье для деятельности организации "Наследие". В 17 лет мировоззрение ещё формируется и кабак не лучшее место работы для ребёнка! Кстати, мне кажется, что Закон не запрещает работать несовершеннолетним, конечно не полный рабочий день и не на всех работах. Беда в том, что работы нет... Будет нормальный рынок, труда тогда люди будут сами требовать официального трудоустройства!
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