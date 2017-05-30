Генштаб ВСУ о призыве офицеров запаса на военную службу: "Мужчины и женщины будут призываться на равных условиях"

Во время призыва офицеров запаса из числа выпускников военных кафедр украинских вузов, который будет осуществляться по приказу Министра обороны Украины, граждане мужского и женского пола могут привлекаться к службе на равных условиях. Во время призыва офицеров запаса из числа выпускников военных кафедр украинских вузов, который будет осуществляться по приказу Министра обороны Украины, граждане мужского и женского пола могут привлекаться к службе на равных условиях.





Об этом, сегодня, 30 мая, во время брифинга для СМИ сообщил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенант Артур Артеменко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.





- Все - мужчины и женщины будут призываться на равных условиях. Хочу отметить, что женщины доказали свою способность выполнять задачи, в том числе в районах проведения АТО, не хуже мужчин. Мы гордимся такими женщинами. Поэтому женщины будут также привлекаться к службе в определенном порядке, - заметил он, отвечая на вопросы журналистов.





По данным Главного управления персонала ГШ ВС Украины, по состоянию на конец мая 2017 г. в Вооруженных Силах Украины проходят службу более 23 000 военнослужащих-женщин, в том числе 3,2 тысячи женщин-офицеров.





Следует отметить, что изменениями в приказ Министерства обороны Украины 27.05.2014 № 337 определен перечень ВОС и штатных должностей, на которые разрешается назначать военнослужащих-женщин: стрельцов, снайперов, разведчиков, пулеметчиков, гранатометчиков, механиков-водителей, инструкторов по тактической медицине, наводчиков, зенитчиков, техников, командиров отделений, командиров боевых машин и других специальностей.





Как сообщалось ранее, в начале года Генеральный штаб ВСУ анонсировал введение призыва офицеров запаса в возрасте до 43 лет, окончивших военные кафедры, на военную службу по призыву сроком на 18 месяцев. Районные и городские военные комиссариаты уже начали вызов офицеров запаса для прохождения медицинских комиссий и оформления документов.





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