У Покрові відбувся турнір на Кубок міського голови

Пропаганда здорового способу життя, спорту великих досягнень, фізкультури – це, насамперед, створення умов для самореалізації дітей та юні. Саме з такою метою в місті започатковано міські змагання з гімнастики спортивної серед дівчат молодших вікових груп на Кубок міського голови, присвячені «Дню захисту дітей».
Про те, що така ініціатива своєчасна та необхідна, зазначив колектив Дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти. За словами директора, Ірини Бакієвої, це сприятиме розвитку гімнастики спортивної, комплектації збірної для участі у Всеукраїнських та обласних змаганнях, набуттю досвіду командної боротьби. Сьогодні це як ніколи актуально, адже Покров є одним з тих міст, де цьому виду приділено значну увагу. Кубок голови стане можливістю до спортивного самовираження як спортсменів – розрядників, так і початківців. На цьому наголошувала і команда Марганця, що взяла участь у першому турнірі.
Близько ста учасників, батьки, тренери зібралися у гімнастичній залі на змагання, що стали справжнім святом спорту. З такою подією юних гімнасток вітала начальник відділу молоді та спорту міськвиконкому Аліна Клокова, директор ДЮСШ Ірина Бакієва. Спортсменки демонстрували рівень підготовки, дивуючи вболівальників високою майстерністю. Але турнір визначав найсильніших.
Серед покровчан перше місце здобули - Вікторія Безрук, Дарія Панченко, Софія Потайчук, Софія Мельник, Софія Боднарська, Вероніка Сисолятіна, Поліна Шолохова, Сніжана Бережна, Дарія Кожанова, Анастасія Сливенко, Ірина Осіння.
Друге - Валерія Ткаченко, Софія Руденко, Єлизавета Подстяжонок, Олександра Козуб, Евеліна Сокол, Світлана Дектерева, Наталія Лозенко.
Третє - Вікторія Майстренко, Анна Біднюк, Поліна Ірза, Єлизавета Нечай, Альбіна Головатюк, Ксенія Євсеєва, Софія Абросімова, Валерія Корсун. Такі результати вихованок Ніни Колпакової, Ірини Смирної, Оксани Клобукової, Галини Смородової , вивели наших гімнасток у переможці. Кубок міського голови виборола команда Покрова.
Одним з перших команду привітав Олександр Шаповал, підкресливши, що такі високі досягнення вкотре засвідчили відмінну підготовку наших спортсменів, рівень школи.
Не приховували гордості і юні чемпіони, зізнаючись, наскільки важливо для кожного було завершити перемогою перший міський турнір. Він закінчився не лише із золотом медалей, а й дружньою підтримкою, особливою атмосферою. Гості змагань, команда Марганця, ділилася враженнями, відзначаючи відмінну спортивну базу, підготовку та проведення змагань.
На сьогодні, під час дії особливого періоду, граничний вік призову збільшується до 60 років - терміну перебування військовозобов'язаних у запасі (ст. 20, 28 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).
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ВНИМАНИЕ! ПО КРИВОМУ РОГУ ОБЪЯВЛЕН ПЛАН «СИРЕНА» По словам инспекторов патрульной полиции Кривого Рога, по городу объявлен план «Сирена».
Это связано с угоном транспортного средства NissanX-Trail.
Угон был совершен в Днепропетровской области (город Никополь), однако преступники могут направляться в Кривой Рог.
План «Сирена» был объявлен вечером 29 мая, о его прекращении и поимке преступников не сообщается.
В настоящий момент по основным дорожным развязкам Кривого Рога размещены экипажи патрульной полиции. Вместе с ними службу несут вооруженные автоматами сотрудники Криворожского отделения полиции. https://1kr.ua/news-33436.html
Возле "большого Варуса" ходит попрошайничает пацан лет 10 а всю "выручку" носит мужику который сидит на другой стороне дороги от маркета.Вот вам и резерв.А полицаи не видят,наверное не ходят сюда за покупками,или боятся остаться без заработка в будущем?
95 % раб-в, которые работают у фопов хотят быть оформленными. И не работники решают не оформлять, а работодатели. Вот почему у нас и поколение будет без пенсии, потому что ФОПы экономят свои деньги при най ме раб силы. Будь минималку хоть 1600 грн., как не оформлял так и не оформит.
Уговорили, такое не пройдет. Работодатель сам выбирает кого брать или не брать к себе на работу
Я не оправдываю Елену Каращук, но говорить, что она взяла семнадцатилетнюю девочку потому что её легче "кинуть" на деньги - это полный бред! Потому давайте не приписывать лишние.. Я много общаюсь с предпринимателями и вот, что Вам скажу! Ни один нормальный предприниматель не захочет связываться с малолетками?! Зачем?! Причины объяснять не буду, они и так очевидны: законы,кодексы, охрана труда и.т.д. Поэтому я и говорю, что её уговорили..
Цитата: Miodrag
А работы кстати нет почему? Да, рабочие места сокращаются и все такое... Но я 10 лет назад проходил практику от техникума на трубном заводе. И там работали люди, которым по 70-82 года в относительно большом количестве. Они не хотят уходить на пенсию и в свою очередь не дают те самые столь важные места для молодежи.
Вы не в библиотеке работали?! :) Если Вы считаете, что работающие пенсионеры - это основная причина безработицы, то даже спорить с Вами не буду..
Цитата: Виктор Артеменко
В моем притупленном понимании полицейский должен быть - полицейским, медик - медиком, журналист - журналистом и т.д
А всё начинается на Банковой и рядом: Кто у нас министр МВС? Кто прокурор? Потому что одна политика и интриги что в Киеве, что в нашем Горсовете!
В моем притупленном понимании полицейский должен быть - полицейским, медик - медиком, журналист - журналистом и т.д. И я с Вами согласен что в ситуации где депутат горсовета, он(а) же преподаватель в школе (или директор) имеет свой бизнес в виде летнего кафе (разливайки, генделя или т.п.), понятно что не хватает времени рассчитать (толи по нерадивости, толи по другим причинам) несовершеннолетнего, неоформленного работника.
Тут же необходима высшая математика и минимум неделя времени. (Только в моем понимании преподаватель сидит ночами над тетрадками а не над серенькой бухгалтерией).
Так вот, ужасен не только сам случай, а то что некоторые слои нашего общества воспринимают это как НОРМАЛЬНОЕ явление. Но я уверен что депутатский корпус не весь такой и вызовет депутата-педагога-коммерсанта-кидалу на деп комиссию по этике и предложит определиться - или учитель и тетрадки учеников по ночам, или "бизнесмен" и тоже тетрадки только другие.
- На видео не все. Прежде чем публиковать я убедился что данное деяние действительно имело место.
На счет комментариев другой стороны: - Вы видите что я пытался получить их сразу и предложил через личку в ФБ потом. И сейчас готов заснять пояснения, только извините но придется ответить и на мои вопросы: - Как можно совмещать несовместимое? Школа - летнее кафе? Подводный космос получается. Но это мое мнение, как сразу сказал - притупленное.
Копчик С., вот вы совершенно не правы. Уговорили, такое не пройдет. Работодатель сам выбирает кого брать или не брать к себе на работу и простыми уговорами тут тяжело будет отделаться. Я сам уже весьма длительное время в Никополе не проживаю и у меня такое ощущение что закон еще в Никополь не добрался. В Киеве сейчас работодатели пытаются хоть чем-то прикрыть свой зад. Как минимум какие-то договора о бесплатной стажировке подписывают, но в целом работают по "серому" и официально платят минималку. А работы кстати нет почему? Да, рабочие места сокращаются и все такое... Но я 10 лет назад проходил практику от техникума на трубном заводе. И там работали люди, которым по 70-82 года в относительно большом количестве. Они не хотят уходить на пенсию и в свою очередь не дают те самые столь важные места для молодежи. Предприятия же дают им работать из великого уважения и почтения из-за того, что они работают на данном предприятии уже 30+ лет. А идти им некуда. Зачем предприятию такая головная боль? Вот придет молодой человек, обучится всему, а потом бац и в Польшу уехал. А им снова искать и обучать кадров.
Сергей, я с Вами полностью согласен. Но ведь полно нарушений, на которые наличие (отсутствие) дорожных знаков и разметки никак не влияет. Банальное не включение "поворотников" только чего стОит! А как Вам изобилие "говноксенона" (да простит меня редактор) в фарах не предназначенных для него, и которые освещают небо, а не дорогу, и попутно выжигают глаза водителям встречки? Или противотуманки яркостью как прожектор локомотива, и установленные над бампером, напротив радиатора? Супер! И таких клоунов все больше и больше! Многие по ходу не догадываются, что фары у машин регулируются, предпочитая впихнуть лампы помощнее. Яркий пример: еду по Херсонской в правом ряду, мне на встречу так же в правом ряду едет 2109. Между нами получается две полосы по ширине. Так вот его ПРАВАЯ фара слепит меня просто нереально! Это нормально вообще?! Вот и выходит, что проблемы начинаются с мелочей, и мы не хотим начинать с себя самих...
Оформляют, но...многие нет и не всех.. Это психология - если можно не платить лишние налоги, то предприниматель не будет его платить..Тем более, что иногда то и платить нечем в наш период "развитой экономики". Будет накапливаться пенсия или нет - это в первую очередь должно волновать работника! Тем более, что страховой стаж будет 35 лет! Плюс с постоянными законодательными изменениями, надо тогда иметь и бухгалтера в штате..Иначе штрафы будут сумасшедшие.. Я всегда оформлял работников как ФОП на первую группу: и бухгалтерию вести не надо и законно и человек имеет официальный статус. Но как первую группу ФОП закроют, то будет труднее..
Цитата: Vail
Несовершеннолетних проще кидать.
Я не оправдываю Елену Каращук, но мотив принятия на работу 17 летней, явно не этот! Мама девочки сама сказала, что уговорили.. А вот персонаж мамы мне тоже интересен! Мама уговаривает взять свою семнадцатилетнюю дочь в кафе официанткой, где много пьяных мужчин, матов и.т.д....Прямо раздолье для деятельности организации "Наследие". В 17 лет мировоззрение ещё формируется и кабак не лучшее место работы для ребёнка! Кстати, мне кажется, что Закон не запрещает работать несовершеннолетним, конечно не полный рабочий день и не на всех работах. Беда в том, что работы нет... Будет нормальный рынок, труда тогда люди будут сами требовать официального трудоустройства!
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