Какие мысли возникают по поводу массовых обысков у налоговиков? И к чему это? (опрос)

Цитата: Miodrag

Уговорили, такое не пройдет. Работодатель сам выбирает кого брать или не брать к себе на работу

Цитата: Miodrag

А работы кстати нет почему? Да, рабочие места сокращаются и все такое... Но я 10 лет назад проходил практику от техникума на трубном заводе. И там работали люди, которым по 70-82 года в относительно большом количестве. Они не хотят уходить на пенсию и в свою очередь не дают те самые столь важные места для молодежи.

Цитата: Виктор Артеменко

В моем притупленном понимании полицейский должен быть - полицейским, медик - медиком, журналист - журналистом и т.д

Я не оправдываю Елену Каращук, но говорить, что она взяла семнадцатилетнюю девочку потому что её легче "кинуть" на деньги - это полный бред! Потому давайте не приписывать лишние..Я много общаюсь с предпринимателями и вот, что Вам скажу!Ни один нормальный предприниматель не захочет связываться с малолетками?! Зачем?! Причины объяснять не буду, они и так очевидны: законы,кодексы, охрана труда и.т.д. Поэтому я и говорю, что её уговорили..Вы не в библиотеке работали?! :) Если Вы считаете, что работающие пенсионеры - это основная причина безработицы, то даже спорить с Вами не буду..А всё начинается на Банковой и рядом: Кто у нас министр МВС? Кто прокурор? Потому что одна политика и интриги что в Киеве, что в нашем Горсовете!