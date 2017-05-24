Главная Реклама Контакты
Регистрация RSS Правила

Главная Все новости Фоторепортаж Доска объявлений Реклама на сайте Моб.версия Связаться с редакцией

Жизнь города / В Никополе американские специалисты проводят семинар, посвященный детям, страдающим аутизмом (Вчера, 22:32)

В эти дни в помещении Никопольского экономического университета проходит семинар для педагогов, которые работают с детьми с особыми потребностями, и для родителей таких детей. В четверг 25 мая с 9.00 будут проходить практические занятия для родителей.
 
 В Никополе американские специалисты проводят семинар, посвященный детям, страдающим аутизмом

Приглашаются родители особых деток с детьми.  Ведут семинар лучшие специалисты из США. Организаторы семинара учебно-реабелитационный центр "Ника" и общественная организация "Громадська сила".

В Никополе американские специалисты проводят семинар, посвященный детям, страдающим аутизмом
  • 0

twitterfacebookGoogle +livejournal  ц.укрКанал на youtube

 

Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 178 » Комментариев:0

Ключевые слова -
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Похожие статьи:
  • Поздравления для детей в День Святого Николая
  • Социально психологический тренинг
  • Частным предпринимателям: практика работы и новшества 2013 года
  • Внимание! СЕМИНАР для предпринимателей
  • Внимание, предпринимателям

    • Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    • Личный кабинет
    Имя: (регистрация?) Пароль (забыл?):
    • • Новости по разделам
  • Информация
  • Анонсы и предложения
  • События
  • Происшествия
  • Резонанс
  • Политика
  • Криминал
  • Финансы
  • Жизнь города
  • Аналитика
  • Лохотрон
  • Беспредел
  • На правах рекламы
  • Поиск людей
  • В Украине
  • В газету от читателей
  • В регионе
  • Орджоникидзе
  • Видео новости
  • Фоторепортаж
  • Другие СМИ пишут
  • Спорт
    • → все новости
    • Мы в соцсетях

    twitter

    facebook

    Google +

    livejournal 

     ц.укр

    Канал на youtube

     
    • Популярное
  • Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
  • Квартиры Чернобыльцам: Красиво, трогательно - но чистый фальшь (видео 18+)
  • В Нiкополi на хабарі викрито голову райдержадміністрації та голову сільської ради
  • Ваше мнение: Какой городской голова Никополя любил наш город и развивал его?
  • Так кого полиция считает "активистами"? или Благодаря чему Никополь отметил 9-е мая без происшествий?
  • Наш амбуль "Канзас" стал папой
  • У Нікополі поліцейські затримали розповсюджувача амфетаміну (фото, вiдео)
  • 9 мая в Никополе (фото, видео)
  • Нікопольські поліцейські затримали двух зухвалих розбійників, які під погрозою зброї заволоділи грошима та золотом у подружжя в селі Павлопілля
  • Низкий поклон Вам! Дорогие Никопольчане пришедшие на наш благотворительный концерт и тем самым поддержали это Богоугодное мероприятие!
    • • Обзоры
    Внимание! КП «Нікопольводоканал» будут проводиться ремонтные работы
    В период с 23-00 26 мая 2017 г. до 22-00 28 мая 2017 г. КП «Нікопольводоканал» будут проводиться ремонтные работы и дезинфекция на водопроводных сетях и сооружениях города, а также в селах Каменское, Менжинское, Южное, Алексеевка с полной остановкой водоснабжения. 
    → все обзоры
    Шаблоны для DLEторрентом
    Всего на сайте: 27
    Пользователей: 0
    Гостей: 27
    • Календарь
    «    Май 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 
    • Архив
    Май 2017 (71)
    Апрель 2017 (75)
    Март 2017 (84)
    Февраль 2017 (80)
    Январь 2017 (78)
    Декабрь 2016 (105)
    На правах рекламмы Полезно
    Газета "ГОРОД Никополь": Приглашаем Вас присоединиться к нашим группам в социальных сетях (обновлено)
    Уважаемые читатели! Приглашаем Вас присоединиться к нашим группам в социальных сетях. 
    Все новости с сайта дублируются в группах соцсетей, а видео на нашем канале в youtube. Посмотрите, кому как удобнее:
    подробнее
    → все в разделе
    ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Сообщения о ...

    Горячая линия
    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    Copyright © WEBoss.Net & Delphi
    → все происшествия
    События Все события в городе и не только
    Сегодня особенный День Рождения у заместителя редактора газеты «Город Никополь» Оксаны Зеленяк

    С Днем Рождения!

     
    В этом году ее возраст говорит еще и о времени, посвящённом становлению и развитию нашего издания – 10 лет вместе!
    Спасибо огромное, Ксюша, за  преданность и самоотдачу, за человечность и понимание. Ты – опора и поддержка, родной и близкий человечек!
    подробнее
    → все фоторепортажи
    Спорт Живая лента всего мира
    Футбол Live ФК "Никополь" - ФК "Энергия" (видео)
    Футбол Live ФК "Никополь" - ФК "Энергия" ПФЛ вторая лига
    подробнее
    → все происшествия
    Ассоциация, асторский, АТО, беспредел, Брэндак, вірш, вірші, война, Выборы, газета, Город Никополь, Гражданский Актив, дерибан, исполком, лірика, Марганец, МВД, Михаил Поперечнюк, Михайло Поперечнюк, мысли в слух, мэр, нікополь, НЗФ, Никополь, никопольский, никопольчане, ОСМД, поезія, Польша, помощь, реклама, референдум, реформа, рпл, савченко, Самопоміч, самопоміч нікополь, Тихон, украина, Янукович

    Показать все теги
    Главная | Все новости | Реклама на сайте | Мобильная версия | Контакты
    На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.dp.ua,
    собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
    адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305