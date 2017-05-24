Для противодействия центральной власти агенты РФ используют громады публичного права, псевдотерриториальные объединения и "казаков", заявили в СБУДля противодействия центральной власти агенты РФ используют громады публичного права, псевдотерриториальные объединения и "казаков", заявили в СБУ Для противодействия центральной власти агенты РФ используют громады публичного права, псевдотерриториальные объединения и "казаков", заявили в СБУДля противодействия центральной власти агенты РФ используют громады публичного права, псевдотерриториальные объединения и "казаков", заявили в СБУ





Российские спецслужбы пытаются активизировать сепаратистские настроения в различных регионах Украины и дестабилизировать ситуацию при помощи фейковых территориальных громад. Такую информацию сообщил представитель Службы безопасности Украины Игорь Гуськов, брифинг которого транслировал Украинский кризисный центр.





"Они (псевдогромады, - ред.) искусственно созданы спецслужбами РФ", - заявил он.





По словам Гуськова, первые факты использования в Украине спецслужбами соседнего государства таких "громад" отмечались еще в 2007 году. Активизация ячеек сепаратистов началась в 2012 году, причем сейчас СБУ выделяет три основных направления.





"Мы их четко видим, они не пересекаются и не препятствуют друг другу. Первое - территориальные громады публичного права. Они выступают под маской организаций. Второе - псевдотерриториальные громады, которые категорически против, чтобы их регистрировали. И третье - это "казацкие" организации: о них мало говорят, но на сегодня их зарегистрировано более двухсот", - пояснил он.





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Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что развязанная Россией гибридная война охватывает все регионы Украины и симулирует сепаратистские движения.





15 мая 2017 года Служба задержала на юге страны вербовщика "спящей армии", выполнявшего указания из России Николая Дульского - лидера группы радикалов Наждак.





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