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В Украине / СБУ: Российские спецслужбы развивают в Украине фейковые громады (Сегодня, 10:12)
Для противодействия центральной власти агенты РФ используют громады публичного права, псевдотерриториальные объединения и "казаков", заявили в СБУДля противодействия центральной власти агенты РФ используют громады публичного права, псевдотерриториальные объединения и "казаков", заявили в СБУ
Российские спецслужбы пытаются активизировать сепаратистские настроения в различных регионах Украины и дестабилизировать ситуацию при помощи фейковых территориальных громад. Такую информацию сообщил представитель Службы безопасности Украины Игорь Гуськов, брифинг которого транслировал Украинский кризисный центр.
"Они (псевдогромады, - ред.) искусственно созданы спецслужбами РФ", - заявил он.
По словам Гуськова, первые факты использования в Украине спецслужбами соседнего государства таких "громад" отмечались еще в 2007 году. Активизация ячеек сепаратистов началась в 2012 году, причем сейчас СБУ выделяет три основных направления.
"Мы их четко видим, они не пересекаются и не препятствуют друг другу. Первое - территориальные громады публичного права. Они выступают под маской организаций. Второе - псевдотерриториальные громады, которые категорически против, чтобы их регистрировали. И третье - это "казацкие" организации: о них мало говорят, но на сегодня их зарегистрировано более двухсот", - пояснил он.
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Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что развязанная Россией гибридная война охватывает все регионы Украины и симулирует сепаратистские движения.
15 мая 2017 года Служба задержала на юге страны вербовщика "спящей армии", выполнявшего указания из России Николая Дульского - лидера группы радикалов Наждак.
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В Украине » Просмотров: 0 » Комментариев:0
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