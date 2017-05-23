И вновь благодарочка от "Канзаса" за не скошенную травку в парке Победы. Играем в прятки (фото, видео) 

В период с 23-00 26 мая 2017 г. до 22-00 28 мая 2017 г. КП «Нікопольводоканал» будут проводиться ремонтные работы и дезинфекция на водопроводных сетях и сооружениях города, а также в селах Каменское, Менжинское, Южное, Алексеевка с полной остановкой водоснабжения.
А я доже не заморачивался по этому поводу. Это же дебилы. Путин этим дебилам памятник должен ставить. Если бы эти дебилы не прорвались к власти, Крым бы ещё 1000 лет был бы Украинским. И весь этот шмурдяк сделан с одной целью - создать БОЛЬШУЮ - ПРЕБОЛЬШУЮ ( и желательно единственную - фейсбук тоже нахер) социальную сеть 5 КАНАЛ +.
Забыли упомянуть, что принципиальная позиция прокуратуры была вынужденная, т.к. бандит совершал преступления будучи на испытательном сроке после условно-досрочного освобождения в 2015 году и суд обязан был лишить свободы. А работа есть, может не достаточно хорошо оплачиваемая, но есть. Было бы желание.
Это очередная технология по втюхиванию удобного, безвредного для президента и мало что понимающего в политики певца, с которым он не прочь бы выйти во второй тур.
Как по мне - полный бред. Святослав уже один раз "вляпался" в политику, став народным депутатом от партии Ющенко, сразу после первого Майдана. Только продлилось его депутатство недолго, и он сам, добровольно сдал мандат, сказав что политика - это не для него. И в отличии от той же дурынды Руси Лыжичко, протеревшей весь срок штаны в Раде и предлагавшей на втором Майдане не драться с беркутами, а "махати дружньо ліхтариками", поступил честно и правильно по отношению к народу Украины.
Если речь идет об инциденте, который случился на третьем участке, то зачем писать бред о ссоре на бытовом уровне.. Я лично знаю эту семью и в этой трагической истории в сострадании нуждается как виновный, так и потерпевшая..
Ага, только вот видео у меня сохранено вконтакте. Т.к. там хоть не банят как в фейсбуке за каждое кривое слово об однотуровом. И поскольку скопировать я его не успел то буду поступать как и все. И по фигу мне такие эксперты-недопатриоты как Антоша "Кефир" Геращенко или Шкиряк, который во время штурма Майдана прятался возле Михайловского собора как крыса с бутылкой минералки. А в ФБ теперь ваты будет больше, чем в российских сетях. Только заблокировать его уже не смогут, тогда их вообще засмеют.
А тем временем сегодня вечером на канале NewsOne Мураева-Рабиновича, который работает по темникам Банковой, снова произошел говновброс о якобы закрытом соцопросе группы Социс по заказу той же Банковой. Там в тройке лидеров президентского рейтинга Порошенко обходит Тимошенко на десятые доли процента, а третий - Вакарчук с почти таким же результатом. Кто-нибудь слышал о таком кандидате? А он набрал по опросу 12%.Это очередная технология по втюхиванию удобного, безвредного для президента и мало что понимающего в политики певца, с которым он не прочь бы выйти во второй тур.
Я уважаю мнение любого человека, поэтому на личный счёт редко когда воспринимаю. И себе оценку знаю. Был бы такой умный, как Вадик говорит , выиграл бы выборы мэра, а не пятое место занял. А по теме. Право любого независимого государства определять свою внешнюю политику самостоятельно. В том числе и ограничивая информационное влияние из-за рубежа, различными запретами , закрытием границ . Но , где-то уже это было и к чему привело, также известно . СССР называлось. Введение визового режима с РФ тоже очень последовательное решение будет , учитывая количество российских туристов и желающих посетить Украину . Главное , чтобы это выглядело не смешно , как стена Яценюка и имело какую-то степень эффективности. Если "запрет" соцсетей , помог Украине в укреплении обороноспособности , спустя почти 4 года , после Крыма -это хорошо. Учитывая, то обстоятельство,как посчитали разработчики решения о запрете , население Украины абсолютно безграмотно и не научится никогда обходить эти запреты, -это логично. Если основная часть населения это ещё поддерживает , значит это и демократично. В принципе решения по переносу акцента логичные , учитывая стоящий на повестке дня главный вопрос по продаже земель сельхозназначения. К тому же , сейчас стало модно ненавидеть русских на русском языке. Но мода явление проходящее. Я не скажу , что граждане России не причём к внешней политике РФ, народ всегда в ответе , но почему-то в Нюрберге не немецкий народ судили. Если Янукович преступник , то все граждане Украины , (следуя логике ответственности граждан за действия тех, кто у власти ), которые его избрание на пост Президента Украины поддержали своим голосованием , они кто ? А на Ютубе много чего весёлого крутится .
На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.dp.ua,
собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305