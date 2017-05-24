Непересічною подією в освітянському житті міста можна назвати фестиваль Професій, котрий днями дебютував у Покрові. Професора, доценти, викладачі із понад десятка провідних вузів України та навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації регіону приїхали на зустріч із нашими абітурієнтами.





Представників Харківського національного університету, Національного фармацевтичного університету, Харківської державної академії культури, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Харківського національного університету радіоелектроніки, Харківської академії військового господарства, Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Нікопольського економічного університету, Криворізького авіаційного коледжу, Покровського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, Дніпропетровського центру професійної освіти та Нікопольського навчального центру «Технологія успіху» вітала заступник міського голови.

Наталія Бондаренко підкреслила значимість заходу, адже близько 90% наших абітурієнтів зорієнтовані на вступ до вишів. Міська влада підтримала ініціативу інтелектуального центру, яка дасть можливість випускникам остаточно утвердитися чи,можливо, переглянути свій вибір, а десятикласникам – розширити уявлення про світ освітніх послуг.

Що саме професії, здобуті у їхньому навчальному закладі, допоможуть реалізувати успішні життєві плани молоді, по черзі переконували поважні гості. Розповідали про організацію та особливості навчального процесу, можливості для творчої самореалізації, дозвілля та побутові умови. Цікавило майбутніх абітурієнтів і перспективи подальшого працевлаштування, стажування та спектр освітніх програм.

Крім цього, покровські школярі скористалися можливістю індивідуально поспілкуватися з викладачами біля інформаційних стендів вузів, котрі були розгорнуті у фойє школи, отримати консультації, буклети, брошури та інші друковані матеріали профорієнтаційного характеру. Тим більше, що серед гостей були і колишні випускники шкіл міста. Серед них, кандидат технічних наук, доцент Придніпровської академії будівництва та архітектури Валерія Лісова – випускниця теперішнього НВК №2, завідувач відділення Криворізького авіаційного коледжу Сергій Ситник – випускник СЗШ № 9, з Покрова також був викладач Харківського авіакосмічного університету Володимир Тупченко.

Підводячи підсумки фестивалю, його ініціатор – директор інтелектуального центру Людмила Носевич зазначала, що ідею запрошення представників провідних навчальних закладів країни до міста всебічно підтримав міський голова Олександр Шаповал, і є усі підстави вважати, що на наступний рік географія запрошених вузів розшириться, і він вийде за рамки шкільної актової зали. В належній організації заходу посприяли міське управління освіти, адміністрація СЗШ №9 та громадська організація «Берегиня».

Така співпраця корисна не лише для майбутніх абітурієнтів, а й важлива для батьків, коли відпадає необхідність їздити на дні «відкритих дверей», витрачаючи час і кошти, а не покидаючи місто, відвідати фестиваль Професій – своєрідну ярмарку освітніх послуг, отримавши живе спілкування і найактуальнішу інформацію про рейтингові навчальні заклади України.

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Про важливість вдалого вибору професійного середовища, від якого часом залежить – буде майбуття успішним, самореалізованим чи принесе розчарування, нагадували учням начальник управління освіти Галина Рубаха та Ольга Матвеєва – директор школи № 9, у стінах якої проходив фестиваль. А директор міського центру зайнятості Оксана Кравченко ознайомила з особливостями сучасного ринку праці та основними критеріями вибору майбутнього фаху.