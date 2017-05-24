Главная Реклама Контакты
Регистрация RSS Правила

Главная Все новости Фоторепортаж Доска объявлений Реклама на сайте Моб.версия Связаться с редакцией

город Покров / Фестиваль професій (Вчера, 14:27)

Непересічною подією в освітянському житті міста можна назвати фестиваль Професій, котрий днями дебютував у Покрові. Професора, доценти, викладачі із понад десятка провідних вузів України та навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації регіону приїхали на зустріч із нашими абітурієнтами.
 
 Фестиваль професій
Фестиваль професій
Фестиваль професій

Представників Харківського національного університету, Національного фармацевтичного університету, Харківської державної академії культури, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Харківського національного університету радіоелектроніки, Харківської академії військового господарства, Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Нікопольського економічного університету, Криворізького авіаційного коледжу, Покровського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, Дніпропетровського центру професійної освіти та Нікопольського навчального центру «Технологія успіху» вітала заступник міського голови.
 
Наталія Бондаренко підкреслила значимість заходу, адже близько 90% наших абітурієнтів зорієнтовані на вступ до вишів. Міська влада підтримала ініціативу інтелектуального центру, яка дасть можливість випускникам остаточно утвердитися чи,можливо, переглянути свій вибір, а десятикласникам – розширити уявлення про світ освітніх послуг.

Про важливість вдалого вибору професійного середовища, від якого часом залежить – буде майбуття успішним, самореалізованим чи принесе розчарування, нагадували учням начальник управління освіти Галина Рубаха та Ольга Матвеєва – директор школи № 9, у стінах якої проходив фестиваль. А директор міського центру зайнятості Оксана Кравченко ознайомила з особливостями сучасного ринку праці та основними критеріями вибору майбутнього фаху.
 
Що саме професії, здобуті у їхньому навчальному закладі, допоможуть реалізувати успішні життєві плани молоді, по черзі переконували поважні гості. Розповідали про організацію та особливості навчального процесу, можливості для творчої самореалізації, дозвілля та побутові умови. Цікавило майбутніх абітурієнтів і перспективи подальшого працевлаштування, стажування та спектр освітніх програм.
 
Крім цього, покровські школярі скористалися можливістю індивідуально поспілкуватися з викладачами біля інформаційних стендів вузів, котрі були розгорнуті у фойє школи, отримати консультації, буклети, брошури та інші друковані матеріали профорієнтаційного характеру. Тим більше, що серед гостей були і колишні випускники шкіл міста. Серед них, кандидат технічних наук, доцент Придніпровської академії будівництва та архітектури Валерія Лісова – випускниця теперішнього НВК №2, завідувач відділення Криворізького авіаційного коледжу Сергій Ситник – випускник СЗШ № 9, з Покрова також був викладач Харківського авіакосмічного університету Володимир Тупченко.
 
Підводячи підсумки фестивалю, його ініціатор – директор інтелектуального центру Людмила Носевич зазначала, що ідею запрошення представників провідних навчальних закладів країни до міста всебічно підтримав міський голова Олександр Шаповал, і є усі підстави вважати, що на наступний рік географія запрошених вузів розшириться, і він вийде за рамки шкільної актової зали. В належній організації заходу посприяли міське управління освіти, адміністрація СЗШ №9 та громадська організація «Берегиня».
 
Така співпраця корисна не лише для майбутніх абітурієнтів, а й важлива для батьків, коли відпадає необхідність їздити на дні «відкритих дверей», витрачаючи час і кошти, а не покидаючи місто, відвідати фестиваль Професій – своєрідну ярмарку освітніх послуг, отримавши живе спілкування і найактуальнішу інформацію про рейтингові навчальні заклади України.
  • 0
Материал разместил(а) - пресс-служба г.Покров
» Категория: город Покров » Просмотров: 204 » Комментариев:0

Ключевые слова -
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Похожие статьи:
  • Ділимося досвідом, примножуємо здобутки
  • У режимі онлайн: новий навчальний рік освітяни Покрова розпочинають по-новому
  • Нікопольський об’єднаний міський військовий комісаріат запрошує на навчання
  • УВАГА АБІТУРІЄНТАМ! Польський Державний університет у Нікополі!!!
  • 12 квітня ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ!

    • Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    • Личный кабинет
    Имя: (регистрация?) Пароль (забыл?):
    • • Новости по разделам
  • Информация
  • Анонсы и предложения
  • События
  • Происшествия
  • Резонанс
  • Политика
  • Криминал
  • Финансы
  • Жизнь города
  • Аналитика
  • Лохотрон
  • Беспредел
  • На правах рекламы
  • Поиск людей
  • В Украине
  • В газету от читателей
  • В регионе
  • Орджоникидзе
  • Видео новости
  • Фоторепортаж
  • Другие СМИ пишут
  • Спорт
    • → все новости
    • Мы в соцсетях

    twitter

    facebook

    Google +

    livejournal 

     ц.укр

    Канал на youtube

     
    • Популярное
  • Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
  • Квартиры Чернобыльцам: Красиво, трогательно - но чистый фальшь (видео 18+)
  • В Нiкополi на хабарі викрито голову райдержадміністрації та голову сільської ради
  • Ваше мнение: Какой городской голова Никополя любил наш город и развивал его?
  • Так кого полиция считает "активистами"? или Благодаря чему Никополь отметил 9-е мая без происшествий?
  • Наш амбуль "Канзас" стал папой
  • У Нікополі поліцейські затримали розповсюджувача амфетаміну (фото, вiдео)
  • 9 мая в Никополе (фото, видео)
  • Нікопольські поліцейські затримали двух зухвалих розбійників, які під погрозою зброї заволоділи грошима та золотом у подружжя в селі Павлопілля
  • Низкий поклон Вам! Дорогие Никопольчане пришедшие на наш благотворительный концерт и тем самым поддержали это Богоугодное мероприятие!
    • • Обзоры
    Внимание! КП «Нікопольводоканал» будут проводиться ремонтные работы
    В период с 23-00 26 мая 2017 г. до 22-00 28 мая 2017 г. КП «Нікопольводоканал» будут проводиться ремонтные работы и дезинфекция на водопроводных сетях и сооружениях города, а также в селах Каменское, Менжинское, Южное, Алексеевка с полной остановкой водоснабжения. 
    → все обзоры
    Шаблоны для DLEторрентом
    Всего на сайте: 27
    Пользователей: 0
    Гостей: 27
    • Календарь
    «    Май 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 
    • Архив
    Май 2017 (71)
    Апрель 2017 (75)
    Март 2017 (84)
    Февраль 2017 (80)
    Январь 2017 (78)
    Декабрь 2016 (105)
    На правах рекламмы Полезно
    Газета "ГОРОД Никополь": Приглашаем Вас присоединиться к нашим группам в социальных сетях (обновлено)
    Уважаемые читатели! Приглашаем Вас присоединиться к нашим группам в социальных сетях. 
    Все новости с сайта дублируются в группах соцсетей, а видео на нашем канале в youtube. Посмотрите, кому как удобнее:
    подробнее
    → все в разделе
    ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Сообщения о ...

    Горячая линия
    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    Copyright © WEBoss.Net & Delphi
    → все происшествия
    События Все события в городе и не только
    Сегодня особенный День Рождения у заместителя редактора газеты «Город Никополь» Оксаны Зеленяк

    С Днем Рождения!

     
    В этом году ее возраст говорит еще и о времени, посвящённом становлению и развитию нашего издания – 10 лет вместе!
    Спасибо огромное, Ксюша, за  преданность и самоотдачу, за человечность и понимание. Ты – опора и поддержка, родной и близкий человечек!
    подробнее
    → все фоторепортажи
    Спорт Живая лента всего мира
    Футбол Live ФК "Никополь" - ФК "Энергия" (видео)
    Футбол Live ФК "Никополь" - ФК "Энергия" ПФЛ вторая лига
    подробнее
    → все происшествия
    Ассоциация, асторский, АТО, беспредел, Брэндак, вірш, вірші, война, Выборы, газета, Город Никополь, Гражданский Актив, дерибан, исполком, лірика, Марганец, МВД, Михаил Поперечнюк, Михайло Поперечнюк, мысли в слух, мэр, нікополь, НЗФ, Никополь, никопольский, никопольчане, ОСМД, поезія, Польша, помощь, реклама, референдум, реформа, рпл, савченко, Самопоміч, самопоміч нікополь, Тихон, украина, Янукович

    Показать все теги
    Главная | Все новости | Реклама на сайте | Мобильная версия | Контакты
    На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.biz.ua,
    собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
    адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305