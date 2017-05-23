Однією з проблем мешканців м. Нікополь – це крадіжки кабелів зв’язку ПАТ «Укртелеком». Своїми діями крадії не тільки завдають значних збитків національному оператору зв’язку, а й створюють значні проблеми людям, які користуються саме дротовим зв’язком, основну частину яких становлять пенсіонери. Однією з проблем мешканців м. Нікополь – це крадіжки кабелів зв’язку ПАТ «Укртелеком». Своїми діями крадії не тільки завдають значних збитків національному оператору зв’язку, а й створюють значні проблеми людям, які користуються саме дротовим зв’язком, основну частину яких становлять пенсіонери.

Вказаний факт не залишається поза увагою, стан виявлення та профілактики аналогічних злочинів перебувають під контролем прокуратури.

Так, у поточному році Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 35-річного чоловіка за вчинення ряду крадіжок телефонного кабелю, який належать Нікопольському ПАТ «Укртелеком».

Встановлено, що в період з грудня місяця 2016 року по лютий місяць 2017 року обвинувачений проникав до підвальних приміщень будинків на території м. Нікополь та викрадав кабельні лінії на об’єктах обслуговування. Мешканці будинків залишилися без телефонного зв’язку, а «Укртелеком» отримав матеріальні збитки на суму більше 57 тис. грн.

У судовому засіданні обвинувачений вину визнав у повному обсязі та наполягав на призначення йому мінімального покарання, не пов’язаного з позбавленням волі. Проте, за принципової позиції прокуратури, судом враховано всі обставини по справі та призначено чоловікові покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років 1 місяць.

Цивільний позов ПАТ «Укртелеком» щодо відшкодування вказаних матеріальних збитків підтриманий прокурором в засіданні та задоволений судом в повному обсязі.





Прокурор Нікопольської

місцевої прокуратури О. Мураховський





0

twitter, facebook, Google +, livejournal, ц.укр, Канал на youtube