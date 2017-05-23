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Криминал / Реальне відбуття покарання за крадіжку телефонного кабелю (Сегодня, 09:28)

Однією з проблем мешканців м. Нікополь – це крадіжки кабелів зв’язку ПАТ «Укртелеком». Своїми діями крадії не тільки завдають значних збитків національному оператору зв’язку, а й створюють значні проблеми людям, які користуються саме дротовим зв’язком, основну частину яких становлять пенсіонери.
 
Вказаний факт не залишається поза увагою, стан виявлення та профілактики аналогічних злочинів перебувають під контролем прокуратури.
 
Так, у поточному році Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 35-річного чоловіка за вчинення ряду крадіжок телефонного кабелю, який належать Нікопольському ПАТ «Укртелеком».
 
Встановлено, що в період з грудня місяця 2016 року по лютий місяць 2017 року обвинувачений проникав до підвальних приміщень будинків на території м. Нікополь та викрадав кабельні лінії на об’єктах обслуговування. Мешканці будинків залишилися без телефонного зв’язку, а «Укртелеком» отримав матеріальні збитки на суму більше 57 тис. грн.
 
У судовому засіданні обвинувачений вину визнав у повному обсязі та наполягав на призначення йому мінімального покарання, не пов’язаного з позбавленням волі. Проте, за принципової позиції прокуратури, судом враховано всі обставини по справі та призначено чоловікові покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років 1 місяць. 
 
Цивільний позов ПАТ «Укртелеком» щодо відшкодування вказаних матеріальних збитків підтриманий прокурором в засіданні та задоволений судом в повному обсязі.

Прокурор Нікопольської
місцевої прокуратури    О. Мураховський

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 470 » Комментариев:2

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    За 57 тис. грн. - ПЯТЬ лет РЕАЛЬНОГО срока. Нет слов. Почему то в Украине только мелкие воришки идут на посадку. Пусть сидит, работы все равно нету


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
    • +1

    Hаписал: Сегодня, 11:20 Vail, Комментариев: 99, Новостей: 0 Пользователь offline
    Забыли упомянуть, что принципиальная позиция прокуратуры была вынужденная, т.к. бандит совершал преступления будучи на испытательном сроке после условно-досрочного освобождения в 2015 году и суд обязан был лишить свободы. А работа есть, может не достаточно хорошо оплачиваемая, но есть. Было бы желание.
    • +1

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      Музыченко-С„РѕС‚Рѕ
      AG55, сижу и вижу как наши чинуши в фб сидят да лично вами поднятые темы читают.
      Сарказм.
    • Русскоязычный бандеровец 23.05.2017
      Внимание! КП «Нікопольводокан ... (1)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      То есть, двое суток без воды, а потом еще сутки вонючая хлорка, которой и руки не помоешь.

      ............
      Спасибо партии родной что обосрала выходной...
    • AG55 23.05.2017
      И вновь об автодорожной логист ... (2)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      Я лично на ФБ уже поднимал именно эту тему и именно на этой развязке,но видимо для наших чинуш ВОКС ПОПУЛЕ не является ВОКС ДЕЙ.Может хоть журналист заставит поднять свинцовые зады наших "слуг"
    • Алексей Вайс 23.05.2017
      Посмотрим на Ц.УКР (9)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      А я доже не заморачивался по этому поводу.
      Это же дебилы.
      Путин этим дебилам памятник должен ставить.
      Если бы эти дебилы не прорвались к власти,
      Крым бы ещё 1000 лет был бы Украинским.
      И весь этот шмурдяк сделан с одной целью -
      создать БОЛЬШУЮ - ПРЕБОЛЬШУЮ ( и желательно единственную - фейсбук тоже нахер) социальную сеть 5 КАНАЛ +.
    • Vail 23.05.2017
      Реальне відбуття покарання за ... (2)
      Vail-С„РѕС‚Рѕ
      Забыли упомянуть, что принципиальная позиция прокуратуры была вынужденная, т.к. бандит совершал преступления будучи на испытательном сроке после условно-досрочного освобождения в 2015 году и суд обязан был лишить свободы. А работа есть, может не достаточно хорошо оплачиваемая, но есть. Было бы желание.
    • Виктор Артеменко 23.05.2017
      Реальне відбуття покарання за ... (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      За 57 тис. грн. - ПЯТЬ лет РЕАЛЬНОГО срока. Нет слов. Почему то в Украине только мелкие воришки идут на посадку. Пусть сидит, работы все равно нету
    • Махновец 23.05.2017
      Посмотрим на Ц.УКР (9)
      Махновец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Это очередная технология по втюхиванию удобного, безвредного для президента и мало что понимающего в политики певца, с которым он не прочь бы выйти во второй тур.

      Как по мне - полный бред. Святослав уже один раз "вляпался" в политику, став народным депутатом от партии Ющенко, сразу после первого Майдана. Только продлилось его депутатство недолго, и он сам, добровольно сдал мандат, сказав что политика - это не для него. И в отличии от той же дурынды Руси Лыжичко, протеревшей весь срок штаны в Раде и предлагавшей на втором Майдане не драться с беркутами, а "махати дружньо ліхтариками", поступил честно и правильно по отношению к народу Украины.
    • Наталья Евтушенко 23.05.2017
      Вбивство власної матері (1)
      Наталья Евтушенко-С„РѕС‚Рѕ
      Если речь идет об инциденте, который случился на третьем участке, то зачем писать бред о ссоре на бытовом уровне.. Я лично знаю эту семью и в этой трагической истории в сострадании нуждается как виновный, так и потерпевшая..
    • Русскоязычный бандеровец 23.05.2017
      Посмотрим на Ц.УКР (9)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Ага, только вот видео у меня сохранено вконтакте. Т.к. там хоть не банят как в фейсбуке за каждое кривое слово об однотуровом. И поскольку скопировать я его не успел то буду поступать как и все. И по фигу мне такие эксперты-недопатриоты как Антоша "Кефир" Геращенко или Шкиряк, который во время штурма Майдана прятался возле Михайловского собора как крыса с бутылкой минералки. А в ФБ теперь ваты будет больше, чем в российских сетях. Только заблокировать его уже не смогут, тогда их вообще засмеют.

      А тем временем сегодня вечером на канале NewsOne Мураева-Рабиновича, который работает по темникам Банковой, снова произошел говновброс о якобы закрытом соцопросе группы Социс по заказу той же Банковой. Там в тройке лидеров президентского рейтинга Порошенко обходит Тимошенко на десятые доли процента, а третий - Вакарчук с почти таким же результатом. Кто-нибудь слышал о таком кандидате? А он набрал по опросу 12%.Это очередная технология по втюхиванию удобного, безвредного для президента и мало что понимающего в политики певца, с которым он не прочь бы выйти во второй тур.
    • Александр Рыбаков 22.05.2017
      Посмотрим на Ц.УКР (9)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Я уважаю мнение любого человека, поэтому на личный счёт редко когда воспринимаю. И себе оценку знаю. Был бы такой умный, как Вадик говорит , выиграл бы выборы мэра, а не пятое место занял. А по теме. Право любого независимого государства определять свою внешнюю политику самостоятельно. В том числе и ограничивая информационное влияние из-за рубежа, различными запретами , закрытием границ .
      Но , где-то уже это было и к чему привело, также известно . СССР называлось. Введение визового режима с РФ тоже очень последовательное решение будет , учитывая количество российских туристов и желающих посетить Украину . Главное , чтобы это выглядело не смешно , как стена Яценюка и имело какую-то степень эффективности. Если "запрет" соцсетей , помог Украине в укреплении обороноспособности , спустя почти 4 года , после Крыма -это хорошо. Учитывая, то обстоятельство,как посчитали разработчики решения о запрете , население Украины абсолютно безграмотно и не научится никогда обходить эти запреты, -это логично. Если основная часть населения это ещё поддерживает , значит это и демократично.
      В принципе решения по переносу акцента логичные , учитывая стоящий на повестке дня главный вопрос по продаже земель сельхозназначения.
      К тому же , сейчас стало модно ненавидеть русских на русском языке. Но мода явление проходящее. Я не скажу , что граждане России не причём к внешней политике РФ, народ всегда в ответе , но почему-то в Нюрберге не немецкий народ судили. Если Янукович преступник , то все граждане Украины , (следуя логике ответственности граждан за действия тех, кто у власти ), которые его избрание на пост Президента Украины поддержали своим голосованием , они кто ? А на Ютубе много чего весёлого крутится .
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