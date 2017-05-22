Цитата: луганчанин

Решение о запрете одноклассников и других соц.сетей незаконно и не обосновано,почему не запрещают действительно опасные сайты как http://tribunal-today.ru/ ,там есть даже с Никополя народ.

Это не сайт социальный: не для общения...И тем более не бизнес проект! Сайт Одноклассники - это ещё и миллионы долларов!А сайт "Трибунал" - фейк взятый из соц.сетей. Я знаю,некоторых "героев"-никопольчан, которые даже кричат о том, что они есть на этом сайте, хотя по факту их там и нет :)Я, лично, уже жалею, что ОК и Контакт закрыли: теперь они все влазят в ФБ..у меня в день по 10-20 запросов в друзья и в группы и большинство зарегистрировались 17-19 мая.. Нет ни фото, ни ленты..Кто такие?!Вообщем теперь и мусора в ФБ будет больше!