Внимание! КП «Нікопольводоканал» будут проводиться ремонтные работы

В период с 23-00 26 мая 2017 г. до 22-00 28 мая 2017 г. КП «Нікопольводоканал» будут проводиться ремонтные работы и дезинфекция на водопроводных сетях и сооружениях города, а также в селах Каменское, Менжинское, Южное, Алексеевка с полной остановкой водоснабжения. В период с 23-00 26 мая 2017 г. до 22-00 28 мая 2017 г. КП «Нікопольводоканал» будут проводиться ремонтные работы и дезинфекция на водопроводных сетях и сооружениях города, а также в селах Каменское, Менжинское, Южное, Алексеевка с полной остановкой водоснабжения.

В пятницу, 26 мая с 23-00 до 00-00 часов 28 мая 2017 года водоснабжение города будет отключено.

С 00-00 до 22-00 28 мая 2017 г. вода будет подаваться с повышенной дозой хлора под давлением. Обращаем особое внимание жителей, что на данный период пользование водой для питьевых нужд строго запрещено.

Просим жителей заблаговременно произвести запас питьевой воды для пользования на период времени с 23-00 26 мая до 22-00 28 мая 2017 года.

Для обеспечения эффективности хлорирования и во избежание засорения фильтров водомеров не рекомендуется открывать краны подачи холодной воды с 00-00 часов 28 мая до 10-00 часов 28 мая 2016 года. С 10-00 часов 28 мая необходимо открыть краны, вентили и другие запорные устройства, чтобы пропустить через внутренние сети хлорную воду.

При открытии кранов после 10 часов утра 28 мая необходимо сбросить остаток хлорированной воды до исчезновения хлорного запаха.

Обращаем Ваше внимание, что водоснабжение города будет полностью прекращено с 00-00 27.05.2017 г. до 00-00 28.05.2017 г.

С 00-00 28.05.2017 г. до 22-00 28.05.2017 г. будет подаваться вода с повышенной дозой хлора, использовать воду для питьевых нужд строго запрещено!

С 22-00 28.05.2017 г. питьевое водоснабжение будет возобновлено.

Приносим извинения за временно причиненные неудобства.

Информационная служба горводоканала

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