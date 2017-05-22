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Информация / Внимание! КП «Нікопольводоканал» будут проводиться ремонтные работы (Вчера, 11:08)

В период с 23-00 26 мая 2017 г. до 22-00 28 мая 2017 г. КП «Нікопольводоканал» будут проводиться ремонтные работы и дезинфекция на водопроводных сетях и сооружениях города, а также в селах Каменское, Менжинское, Южное, Алексеевка с полной остановкой водоснабжения. 
 
В пятницу, 26 мая с 23-00 до 00-00 часов 28 мая 2017 года водоснабжение города будет отключено. 
 
С 00-00 до 22-00 28 мая 2017 г. вода будет подаваться с повышенной дозой хлора под давлением. Обращаем особое внимание жителей, что на данный период пользование водой для питьевых нужд строго запрещено.
 
Просим жителей заблаговременно произвести запас питьевой воды для пользования на период времени с 23-00 26 мая до 22-00 28 мая 2017 года.
 
Для обеспечения эффективности хлорирования и во избежание засорения фильтров водомеров не рекомендуется открывать краны подачи холодной воды с 00-00 часов 28 мая до 10-00 часов 28 мая 2016 года. С 10-00 часов 28 мая необходимо открыть краны, вентили и другие запорные устройства, чтобы пропустить через внутренние сети хлорную воду.
 
При открытии кранов после 10 часов утра 28 мая необходимо сбросить остаток хлорированной воды до исчезновения хлорного запаха.
Обращаем Ваше внимание, что водоснабжение города будет полностью прекращено с 00-00 27.05.2017 г. до 00-00 28.05.2017 г. 
С 00-00 28.05.2017 г. до 22-00 28.05.2017 г. будет подаваться вода с повышенной дозой хлора, использовать воду для питьевых нужд строго запрещено!
С 22-00 28.05.2017 г. питьевое водоснабжение будет возобновлено.
 
Приносим извинения за временно причиненные неудобства.
 
Информационная служба горводоканала
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Информация » Просмотров: 671 » Комментариев:0

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    В период с 23-00 26 мая 2017 г. до 22-00 28 мая 2017 г. КП «Нікопольводоканал» будут проводиться ремонтные работы и дезинфекция на водопроводных сетях и сооружениях города, а также в селах Каменское, Менжинское, Южное, Алексеевка с полной остановкой водоснабжения. 
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    • Александр Рыбаков 22.05.2017
      Посмотрим на Ц.УКР (6)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Я уважаю мнение любого человека, поэтому на личный счёт редко когда воспринимаю. И себе оценку знаю. Был бы такой умный, как Вадик говорит , выиграл бы выборы мэра, а не пятое место занял. А по теме. Право любого независимого государства определять свою внешнюю политику самостоятельно. В том числе и ограничивая информационное влияние из-за рубежа, различными запретами , закрытием границ .
      Но , где-то уже это было и к чему привело, также известно . СССР называлось. Введение визового режима с РФ тоже очень последовательное решение будет , учитывая количество российских туристов и желающих посетить Украину . Главное , чтобы это выглядело не смешно , как стена Яценюка и имело какую-то степень эффективности. Если "запрет" соцсетей , помог Украине в укреплении обороноспособности , спустя почти 4 года , после Крыма -это хорошо. Учитывая, то обстоятельство,как посчитали разработчики решения о запрете , население Украины абсолютно безграмотно и не научится никогда обходить эти запреты, -это логично. Если основная часть населения это ещё поддерживает , значит это и демократично.
      В принципе решения по переносу акцента логичные , учитывая стоящий на повестке дня главный вопрос по продаже земель сельхозназначения.
      К тому же , сейчас стало модно ненавидеть русских на русском языке. Но мода явление проходящее. Я не скажу , что граждане России не причём к внешней политике РФ, народ всегда в ответе , но почему-то в Нюрберге не немецкий народ судили. Если Янукович преступник , то все граждане Украины , (следуя логике ответственности граждан за действия тех, кто у власти ), которые его избрание на пост Президента Украины поддержали своим голосованием , они кто ? А на Ютубе много чего весёлого крутится .
    • Копчик С. 22.05.2017
      Посмотрим на Ц.УКР (6)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: луганчанин
      Решение о запрете одноклассников и других соц.сетей незаконно и не обосновано,почему не запрещают действительно опасные сайты как http://tribunal-today.ru/ ,там есть даже с Никополя народ.

      Это не сайт социальный: не для общения...И тем более не бизнес проект! Сайт Одноклассники - это ещё и миллионы долларов!
      А сайт "Трибунал" - фейк взятый из соц.сетей. Я знаю,некоторых "героев"-никопольчан, которые даже кричат о том, что они есть на этом сайте, хотя по факту их там и нет :)
      Я, лично, уже жалею, что ОК и Контакт закрыли: теперь они все влазят в ФБ..у меня в день по 10-20 запросов в друзья и в группы и большинство зарегистрировались 17-19 мая.. Нет ни фото, ни ленты..Кто такие?!
      Вообщем теперь и мусора в ФБ будет больше!
    • Виктор Артеменко 22.05.2017
      Посмотрим на Ц.УКР (6)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      петиции с предложениями заблокировать в Украине социальные сети YouTube и Facebook
      При чем тут YouTube и Facebook? Просто Украина как может отгораживается от мерзкой и подлой страны России (те что братьями себя называли). Я считаю что это, и не только, нужно было сделать сразу как только грязный сапог ихтамнета ступил на Крымскую землю.И если Вы скажете что население России не при чем - уверяю Вас еще как при чем. Они бы и дальше пошли и в ладоши хлопали если б в холодильнике не поубавилось.

      Выход простой - Они занимаются своими дураками и дорогами, а мы своими. Только сначала вернут награбленное.

      Ну и раз речь зашла о YouTube, для всех Россиян очень хорошая песенка https://youtu.be/PSqq7x3In-s постарайтесь понять слова.

      Александр Рыбаков, не принимайте на личный счет
    • Александр Рыбаков 22.05.2017
      Посмотрим на Ц.УКР (6)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Не только мы , есть и попутчики на пути к ...В террористической организации "Исламское государство" боевикам запретили использование социальных сетей. "Утверждая, что сайты социальных сетей предоставляют опасность, "власти" ИГИЛ опубликовали уведомление, запрещающее их использование", – говорится в сообщении мониторинговой группы SITE.

      После принятия решения СНБО о запрете социальных сетей и интернет-ресурсов РФ на сайте электронных петиций, кроме многочисленных обращений об отмене запрета российских сайтов, появились петиции с предложениями заблокировать в Украине социальные сети YouTube и Facebook.
    • Александр Рыбаков 22.05.2017
      Энергоблок №1 Запорожской АЭС ... (2)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Доиграются ребята с "Энергоатома" с этими американскими стержнями на реакторах ВВЭР -1000 советской ещё конструкции, в 8 ми км от Никополя. Декоммунизировать решили заодно и ТВЭЛы. Но нам от этого не легче. Сидим себе на пороховой бочке, приговаривая "А у нас Безвиз, а у вас?", и думаем , долетим ли, если рванет , до Европы ...Судя по мощности ЗАЭС, можем и перелететь . БЕЗВИЗ в случае чего будет реальный ! Нужно только в сторону Брюсселя кровати развернуть ....ногами .
      Но , нам не привыкать, по росту онкологических заболеваний в нашем регионе мы опередили уже даже ... работающих на урановых рудниках.

      21.05 .17 , в 15.09 , энергоблок №1 Запорожской АЭС действием автоматики был отключен от сети по неизвестной причине и сейчас специалисты выясняют причины срабатывания автоматики, сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом". В информации отмечается, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

      В Никополе, наиболее крупном населенном пункте в непосредственной близости от ЗАЭС, нет на сегодня никакой системы автоматического мониторинга и предупреждения о повышенном уровне радиации , о состоянии воздушной среды, нет даже элементарного табло показывающееся уровень радиации , хотя так называемые " гробовые -экологические" каждый год нам исправно перечисляются. Созданная, не так давно, новая постоянная постоянная депутатская комиссия по вопросам экологии и охраны окружающей среды , пока с мыслями собирается , но времени , товарищ председатель , Сергей Александрович ПОДДУБНЫЙ, может и не хватить.

      Для перехода на американское ядерное топливо необходимо было провести масштабную реконструкцию украинских реакторов. Но , к сожалению украинский "Энергоатом" надеется на русское " Авось " ,.Ко всему , американская корпорация Westinghouse, которая с прошлого года начала поставки на Украину ядерного топлива, подала в Нью-Йорке заявление о банкротстве.
    • Виктор Артеменко 22.05.2017
      Названа дата, когда в Украине ... (8)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Globator
      Виктор, так если ты так считаешь, будь последовательным, под каждой статьёй у тебя иконки соцсетей, для расшаривания статей в сети. Там четыре штуки точно лишние ::))) не пора удалить?

      Спасибо что напомнили, все удалил и добавил. Спасибо!
    • Виктор Артеменко 22.05.2017
      Посмотрим на Ц.УКР (6)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: луганчанин
      действительно опасные сайты
      луганчанин, на эти "страшилки" картонные просто ни кто внимания не обращает. И правильно
    • луганчанин 22.05.2017
      Посмотрим на Ц.УКР (6)
      луганчанин-С„РѕС‚Рѕ
      Решение о запрете одноклассников и других соц.сетей незаконно и не обосновано,почему не запрещают действительно опасные сайты как http://tribunal-today.ru/ ,там есть даже с Никополя народ.
    • Копчик С. 22.05.2017
      Похоже, высшее руководство стр ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Когда президент страны рассказывает про отключение социальных сетей в интернете, то мне вообще не понятно... Больше не чем похвастаться ..это не уровень и компетенция президента страны..
      Моё мнение, если отключать, то надо было три года назад, когда только началась война.. А сейчас , это играет на опоблок и другие сероводородные партии.. Рабинович уже тем же вечером обещал, как только они придут к власти , то вернут и ОК и Контакт.. Так что, на предвыборные билборды и ничего придумывать им не надо.. Даже гречки не надо!!! Пообещать вернуть игру "Ферма" и все :))
      А спутниковое ТВ крутит росс.каналы и новости во всю..
      И браузеры уже все установили, которые загружают и маил.ру и ОК..
      Так что получился громкий скандал на руку прокремлевских сил, а эффективность ноль.. Как с "железным занавесом" - забором Яценюка на границе!
    • Палыч 22.05.2017
      Энергоблок №1 Запорожской АЭС ... (2)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Желательно знать, вклад в энергетику какой страны десятки лет вносит ЗАЭС?! Уже ж поймали брехунов на том, что 40% энергии АЭС шуруют прямо за кордон, Никополь от нее не получал никогда ни грамма энергии (загляните в диспетчерскую горсети), одни только болячки. А болячки в том, что по международным соглашениям, зафиксированным МАГАТЭ, запрещено строить больше 2-х энергоблоков вместе. Это во всем мире строго выполняется, и только наплевательское отношение Никопольского горсовета и Верховной Рады к международным соглашениям позволило нам иметь их аж 6, да еще отработавших ресурс. И еще. После катастрофы на ЧАЭС и в Никополь привезли беженцев оттуда, поселили в1-й школе временно. Утром те вышли на берег, увидели блоки на той стороне, тут же собрали чемоданы и уехали навсегда, сказав, что такого они насмотрелись у себя в Чернобыле.
      Это--настоящая "справка", а не та, которую Информационный центр ЗАЭС подсовывает городу. А никопольчане имеют право знать настоящую картину маслом, где мы сидим на бочке с порохом и раскуриваем трубку мира с энергобаронами, живущими недосягаемо от угрозы.
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