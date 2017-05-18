Снова дерьмом дороги латают или Немой представитель гостехнадзора 

Ой беда! Где же я теперь вату троллить буду ::)))) я не знаю как Порошенко, но его советники и весь состав СНБО точно думают больше задницами. Объяснить те мне неучу кто нибудь, как сделать эту блокировку технически? Через провайдеров, верно? Без вариантов! Тогда немного техминимума - эти сайты, vk и прочие уже несколько лет сидят на https, и что по этому протоколу видит провайдер из моего трафика? URL сайта где я тусуюсь он не видит однозначно :) он может увидеть только IP. Ну хорошо, допустим заставят провайдеров блокировать lp-шники. И чем закончится? Ну к примеру на одном ip адресе(сервере) арендованном естественно, потому что мощностей своих не хватает никому, сидит часть контента VK и ....сайт администрации нашего президента :::)))) дошло? Блокировка по ip выкинет из украинского трафика целые сегменты сети. Никто точно не знает где лежит его контент, если не спец. Например мой блог, я знаю точно, лежит физически на сервере в Монтане, блокируйте его ip и вы положите половину русско- и украиноязычных блогов сети, все что лежит на blogspot.com так что сейчас блокировка по ip технически не возможна. Могу напророчить что будет. Возьмут кредит, а как без него :) на борьбу с российской пропагандой и блокировку сайтов. Растащат эти денежки по оффшорам и ......а там или падишах сдохнет или осел! Все как всегда впрочем! А даже если и за блокируют что то, я сейчас пять способов сходу назову, как эту блокировку обойти. 21 век на дворе, а нас наши политике своими указами в пещеры вернуть хотят. Вызовы современные, а реакции на них средневековые. В Киеве видимо место такое, кто туда попал, резко глупеет!