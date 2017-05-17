У Нікополі раніше судимий за 23 угони чоловік пішов на ще один злочин (фото)

Увечері, коли всі заснули, один із знайомих власника автомобіля, взяв ключі від гаража та автомобіля і викрав автівку. Зловмисник мав на меті сховати авто, а потім продати його на запчастини. Рухався він у сторону міста Марганець. По дорозі скоїв дорожньо-транспортну пригоду, вдаривши інший автомобіль. Після ДТП, чоловік залишив автівку на дорозі та пішки повернувся в село Мусіївка, ключі від авто повісив на місце і ліг спати, а вранці зробив вигляд, що нічого не знає.









Наступного ранку власник автомобіля, житель села Мусіївка Нікопольського району повідомив до Нікопольського відділу поліції, що з його гаражу викрадено автомобіль «DAEWOO SENS».

Коли співробітники групи з розкриття злочинів, пов'язаних з незаконним заволодінням транспортних засобів, прибули на місце події і дізналися, хто був у гостях з власником, їх увагу відразу зацікавив один із гостей. Оскільки він не один раз притягався до відповідальності за незаконне заволодіння транспортних засобів, всього на рахунку 25 річного чоловіка - 23 викрадених авто та скутерів, за які він раніше вже поніс покарання. Звільнився з місць позбавлення волі він лише місяць тому.

Чоловік зізнався правоохоронцям у скоєному і показав, де лишив автомобіль.

Останньому за погодженням з місцевою прокуратурою, повідомлено про підозру за ч.2 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом), що карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна. Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській області за матеріалами Нікопольського ВП

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