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Криминал / У Нікополі раніше судимий за 23 угони чоловік пішов на ще один злочин (фото) (Сегодня, 09:14)

Увечері, коли всі заснули, один із знайомих власника автомобіля, взяв ключі від гаража та автомобіля і викрав автівку. Зловмисник мав на меті сховати авто, а потім продати його на запчастини. Рухався він у сторону міста Марганець. По дорозі скоїв дорожньо-транспортну пригоду, вдаривши інший автомобіль. Після ДТП, чоловік залишив автівку на дорозі та пішки повернувся в село Мусіївка, ключі від авто повісив на місце і ліг спати, а вранці зробив вигляд, що нічого не знає.

 У Нікополі раніше судимий за 23 угони чоловік пішов на ще один злочин (фото)
У Нікополі раніше судимий за 23 угони чоловік пішов на ще один злочин (фото)

Наступного ранку власник автомобіля, житель  села Мусіївка Нікопольського району повідомив до Нікопольського відділу поліції, що з його гаражу викрадено автомобіль «DAEWOO SENS».
 
Коли співробітники групи з розкриття злочинів, пов'язаних з незаконним заволодінням транспортних засобів, прибули на місце події і дізналися, хто був у гостях з власником, їх увагу відразу зацікавив один із гостей. Оскільки він не один раз притягався до відповідальності за незаконне заволодіння транспортних засобів, всього на рахунку 25 річного чоловіка - 23 викрадених авто та скутерів, за які він раніше вже поніс покарання. Звільнився з місць позбавлення волі він лише місяць тому.
 
Чоловік зізнався правоохоронцям у скоєному і показав, де лишив автомобіль.
Останньому за погодженням з місцевою прокуратурою, повідомлено про підозру за ч.2 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом), що карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна. Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській області за матеріалами Нікопольського ВП 
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 566 » Комментариев:0

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    • kam4ekoid 17.05.2017
      В Никополе неизвестные разруши ... (3)
      kam4ekoid-С„РѕС‚Рѕ
      тоесть приехала техника , толпа народу , покромсали асфальт и никто ничего не видел ?
    • Русскоязычный бандеровец 17.05.2017
      Названа дата, когда в Украине ... (4)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Я согласен что еще в 2014 это было бы логично. А сейчас это очковтирательство. Почему же Вальцман не закрыл российские банки. которые реально зарабатывают в Украине миллионы и финансируют российскую армию? И еще. А как быть с тем же МТС(Vodafone), которым владеет российский олигарх? Тоже тогда надо закрыть. Только вот учитывая что Пеця свой бизнес в России закрывать не желает. Я, допустим, вконтакте не общался с российскими пропагандистами. Мне они по фигу. Зато заходил в украинские группы, смотрел клипы. Фильмы на Яндексе тоже мне больше нравится смотреть. Там лучше сервис и не зависает. А российских троллей как и минстецевских в фейсбуке не меньше, чем вконтакте. Нельзя быть патриотом наполовину или на четверть как наш президент. Я готов выйти из зоны комфорта и отказаться от всего российского если власть имущие сделают тоже самое. И чтобы не было исключений. Пусть вводят ВП, национализируют весь российский бизнес, отказываются от своего бизнеса на территории России, не мешают армии воевать, не разворовывают средства, выделенные в бюджете на армию, пусть полиция не избивает вместе с титушней украинских патриотов, тогда поговорим. А так они держат миллионы в российских банкам, а нам хотят запретить фильмы смотреть и общаться. Это смешно и нереально в 21 веке что-то запретить в интернете. И выполнять незаконные указы президента-барыги и пособника оккупанта никто не будет.
    • Василий 16.05.2017
      Названа дата, когда в Украине ... (4)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      фігня це все, проксі налаштують і вперед.
    • Василий 16.05.2017
      В Никополе неизвестные разруши ... (3)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Можна спокійно їхати до суду і судитися замовником робіт, підрядником робіт, технічною інспекцією, міськавтодором усих поколінь. І вимагати безкоштовного усунення несправностей заподіяних зумисними або непрофесійними діями відповідальних осіб.
    • harakternik 16.05.2017
      Названа дата, когда в Украине ... (4)
      harakternik-С„РѕС‚Рѕ
      Визовый режим лучше бы ввёл,пацриот панамский.Нельзя быть немного беременным.В контакте и в Одноклассниках масса патриотических групп.Их периодически блокируют,но открываются новые.Работать надо с мацкалями,а не закрываться.На наших никопольских сайтах бывает постят и больше дерьма против Украины и патриотов Украины (недавний пример с Ярошем).
    • Василий 16.05.2017
      Знак "Уступи дорогу" уже име ... (3)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      ще на цьому перехресті висить "кирпич" який забороняє проїзд у напрямку від райради до ринку, але водіям пос-рать, всі такі круті. де ж та поліція, там таке рибне місце...
    • Виктор Артеменко 16.05.2017
      Названа дата, когда в Украине ... (4)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Считаю что все это, и не только, нужно было сделать еще три года назад
    • Музыченко 16.05.2017
      В Никополе неизвестные разруши ... (3)
      Музыченко-С„РѕС‚Рѕ
      В районе центральной проходной ЮТЗ, на обелиске воинам трубникам неизвестные сорвали гранитные плиты.
    • kam4ekoid 16.05.2017
      Знак "Уступи дорогу" уже име ... (3)
      kam4ekoid-С„РѕС‚Рѕ
      у вас странное удивление . некоторым водилам плевать на светофор с красным , а то уж на какой то знак так вообще.
    • SergioKo 15.05.2017
      Знак "Уступи дорогу" уже име ... (3)
      SergioKo-С„РѕС‚Рѕ
      Ежедневно, кроме выходных, езжу через этот перекресток и постоянно сталкиваюсь с такими ситуациями. Почему-то водители транспорта, движущиеся по ул. Шевченко (в обоих направлениях) считают, что их должны пропускать те, которые движутся по Преображенской?!
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