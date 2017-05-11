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Хвостатые и четвероногие, Никопольчане / "Канзик" передает благодарочку за нескошенную траву* (Сегодня, 13:26)

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- Сегодня вывел погулять своего хозяина возле исполкома и хочу выразить багодарочку за то что так и не косите траву. Хотя кое кто угрожал в фб что скоро мне негде будет спрятаться. Признаюсь что сначала поверил и даже немного испугался, но сейчас вижу что то просто слова. Скоро не нужно будет ехать за город, в скверах и парках почти как в лесопосадках.  Спасибо! - Амбуль "Канзас"
 
"Канзик" передает благодарочку за нескошенную траву*
Фото: возле исполкома

"Канзик" передает благодарочку за нескошенную траву*
Фото: в лесопосадке
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Хвостатые и четвероногие, Никопольчане » Просмотров: 25 » Комментариев:0

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    • Виктор Артеменко 11.05.2017
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      А может сами и подпалили? Просто спросил...
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      В Днепре подожгли офис "Оппоб ... (2)
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      Уроды и те и другие, раскачивающие лодку, в которой нам плыть... Пусть для кого то это звучит крамольно, но для меня стоят в одном ряду и "герои" бравшие Зимний и "герои" Майдана. Ибо и те и другие тупо приводили к власти тиранов, ублюдков и нэнажэр, использующих толпу, то есть народ чтобы по их трупам идти к своей цели. Не зря Фирдоуси сказал: "Народ это сброд, толпа обезьян, что на подлость идет. Послушна тирану..."
    • Русскоязычный бандеровец 11.05.2017
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      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Не было у нас нормальных мэров. Первый не имел плана действий, да и бардак в 90-х был такой что вряд-ли кто-то бы справился. Второй воровал все что плохо лежит. Третий долги свои стремился отдать. А четвертый вообще до сих пор так и не понял что стал мэром. И по ходу, до выборов так и не поймет. Поэтому Донец "рулит" городом. Результат налицо. Если жителям Никополя нравится на дорогах ямы перепрыгивать и наблюдать в центре города изуродованные с целью продажи за 150 грн деревья - пусть и дальше головой не думают на выборах.
    • Русскоязычный бандеровец 11.05.2017
      Так кого полиция считает "акт ... (2)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Да просто Никополь не того масштаба город чтобы Опоблоку было интересно тут устраивать шабаш. А ваты у нас в городе хватает. Если что начнется - со всех дыр повыползают.
    • Василий 10.05.2017
      Ваше мнение: Какой городской г ... (2)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      кожен мер приходив зі своїми "геніальними ідеями".
      Що наразі маємо??? роздовбане та брудне місто по якому блукає алкашня і бухає на дитячих майданчиках, бігають собаки з бірками які плодяться не гірше безбіркових.....
    • Палыч 10.05.2017
      Так кого полиция считает "акт ... (2)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Тоже мне, нашли "фирургов", вокруг да около. В теле сидит колючка, нарывает, и пока не выберете в вожди одного из нас, будем мучиться. Я далеко не националист, но напомню. 22-го июня первыми пали миллионы белорусов и украинцев, а когда немцы окружалии и кричали "Рус, здавайся!", им отвечали "Здэсь нэт рус, хошь узбек--бэры!".Русские пришли из-за Урала только к Москве и к Сталинграду. А миллион русскиих в это время служили у немцев в Русской освободительной армии Власова (РОА). Так почему День Победы салютами отмечают в Москве, а в Никополе запрещают украинскую символику?! Кому в очередной раз зад лижем?
    • Василий 09.05.2017
      9 мая в Никополе (фото, видео) (1)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Пройшла війна стежками долі
      Там, де тепер цвітуть сади,
      Де хліб росте на мирнім полі,
      Війна залишила сліди.
      Вогонь війни спалив чимало
      І юних доль, і чистих мрій.
      Лише надія не вмирала,
      Коли солдати йшли у бій.
      Вітчизну рідну захищали
      Вони від хижих ворогів,
      Життя любили та вмирали
      За рідний дім, за матерів.
      І пам'ятник бійцю-солдату,
      Що височить в моїм селі,
      Нагадує травневу дату –
      День Перемоги в тій війні.

      Павло Сорокопуд
    • Emelya 07.05.2017
      На что еще способны ОППО - цин ... (2)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      Оппоблок и ПР, такие-же содержанки у олигархов, как и остальные. Понятно, когда их "мочат" конкуренты, чтоб отпихнуть от кормушки, но для меня странно, когда на них добровольно кидаются простые украинцы.
      В школе проходили "Хiба ревуть воли, як ясла повнi?", так народ щас те-же "волы", на них едут "паны" и погоняют "батогами", один из которых Оппоблок. С помощью этих "батогов" принимают нужные законы, указы и т.п. Едут "паны" и "волам" рассказывают, что "ясла" ваши пустеют и жить вам всё труднее из-за Оппоблока, а некоторые "волы" в это верят и пытаются рогом отбить батог, как будто это что-то изменит.
      Что касается агитаторов. В "цивилизованных странах" спокойно существуют даже коммунисты и живут эти страны лучше Украины в том числе и потому, что никто там толпой на каких-нибудь агитаторов не нападает.
    • Копчик С. 07.05.2017
      Квартиры Чернобыльцам: Красиво ... (5)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      Віктор, підкажіть будь ласка, чи є зрушення в даному питанні?

      Віктор , напевно відповість..А я можу сказати, що мають все виправити..В п'ятницю, в Міськвиконкомі про це запевнили....
      Це як раз приклад вдалого контролю громадськості..
    • Василий 06.05.2017
      Квартиры Чернобыльцам: Красиво ... (5)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Віктор, підкажіть будь ласка, чи є зрушення в даному питанні?
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