"Канзик" передает благодарочку за нескошенную траву*

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- Сегодня вывел погулять своего хозяина возле исполкома и хочу выразить багодарочку за то что так и не косите траву. Хотя кое кто угрожал в фб что скоро мне негде будет спрятаться. Признаюсь что сначала поверил и даже немного испугался, но сейчас вижу что то просто слова. Скоро не нужно будет ехать за город, в скверах и парках почти как в лесопосадках. Спасибо! - Амбуль "Канзас"

Фото: возле исполкома





Фото: в лесопосадке

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