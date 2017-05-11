Великій Перемозі – присвячується

Свято зі сльозами на очах - воно приходить кожного дев’ятого травня Днем Великої Перемоги. Для Покрова ця дата є священною, бо в ній відбивається історія кожної родини, історія міста, що пережило окупацію і возродилося з руїн Другої Світової. Зі світлої пам’яті про народний подвиг ведеться літопис Перемоги. 72-у річницю покровчани розпочинали з молитви за спомин полеглих у полум’ї війни. Ідучи до обелісків Перевізьких Хуторів, Гірницького, Олександрівки, Алеї Слави.
Вічний Вогонь запалав біля братської могили селища Рудник. Десятки містян родинами прийшли до обеліска, аби вклонитися меморіалу солдат-визволителів з ними і міський голова Олександр Шаповал, народний депутат України Андрій Шипко, депутат облради Марина Петросянц.
72-а річниця продовжила славні традиції. На честь прадідів крокували центральною площею юноармійці загальноосвітніх закладів. Нащадків Перемоги вітало все місто. Вони ішли під пісні, які допомагали вистояти солдатам Другої Світової.
Саме світлого дня дев’ятого травня було вшановано пам’ять Героя Радянського Союзу, Почесного громадянина міста Бориса Миколайовича Кульоміна відкриттям меморіальної дошки на будинку, де мешкав легендарний танкіст. І в 61 раз прославляли Перемогу учасники легкоатлетичної естафети.
Свято супроводжувала пісня. Неперевершені виступи підготував хор ветеранів війни і праці «Вікторія», духовий оркестр Дитячої музичної школи. До щему зворушливі композиції дарували ветеранам учасники другого туру фестивалю воєнної пісні «Світло вічного вогню», святкового концерту «Перемога в серцях поколінь».
Перемога була і головним лейтмотивом зустрічі, що пройшла у міському народному історико-краєзнавчому музеї ім.М.Занудька. Про обов’язок громадянина-захисника Вітчизни говорили ветерани війни, воїни-афганці, учасники антитерористичної операції на сході країни. Вони перегортали героїчні сторінки Великої Війни разом із учнями центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, які дарували ветеранам квіти на знак шани і поваги. Друга Світова поставала з розповідей очевидців – фронтовиків, в’язнів концтаборів, дітей війни, болючих спогадів, які завершувалися спільним – «Тому не має бути повторення».
6 мая в 19.00 в ресторане «Ковчег» состоится выступление талантливого музыканта и исполнителя, нашего земляка, живущего в Харькове - участника шоу Х-фактора 6 сезона Александра Овчаренко - в проекте "Elephant Blues".
Уроды и те и другие, раскачивающие лодку, в которой нам плыть... Пусть для кого то это звучит крамольно, но для меня стоят в одном ряду и "герои" бравшие Зимний и "герои" Майдана. Ибо и те и другие тупо приводили к власти тиранов, ублюдков и нэнажэр, использующих толпу, то есть народ чтобы по их трупам идти к своей цели. Не зря Фирдоуси сказал: "Народ это сброд, толпа обезьян, что на подлость идет. Послушна тирану..."
Не было у нас нормальных мэров. Первый не имел плана действий, да и бардак в 90-х был такой что вряд-ли кто-то бы справился. Второй воровал все что плохо лежит. Третий долги свои стремился отдать. А четвертый вообще до сих пор так и не понял что стал мэром. И по ходу, до выборов так и не поймет. Поэтому Донец "рулит" городом. Результат налицо. Если жителям Никополя нравится на дорогах ямы перепрыгивать и наблюдать в центре города изуродованные с целью продажи за 150 грн деревья - пусть и дальше головой не думают на выборах.
кожен мер приходив зі своїми "геніальними ідеями". Що наразі маємо??? роздовбане та брудне місто по якому блукає алкашня і бухає на дитячих майданчиках, бігають собаки з бірками які плодяться не гірше безбіркових.....
Тоже мне, нашли "фирургов", вокруг да около. В теле сидит колючка, нарывает, и пока не выберете в вожди одного из нас, будем мучиться. Я далеко не националист, но напомню. 22-го июня первыми пали миллионы белорусов и украинцев, а когда немцы окружалии и кричали "Рус, здавайся!", им отвечали "Здэсь нэт рус, хошь узбек--бэры!".Русские пришли из-за Урала только к Москве и к Сталинграду. А миллион русскиих в это время служили у немцев в Русской освободительной армии Власова (РОА). Так почему День Победы салютами отмечают в Москве, а в Никополе запрещают украинскую символику?! Кому в очередной раз зад лижем?
Пройшла війна стежками долі Там, де тепер цвітуть сади, Де хліб росте на мирнім полі, Війна залишила сліди. Вогонь війни спалив чимало І юних доль, і чистих мрій. Лише надія не вмирала, Коли солдати йшли у бій. Вітчизну рідну захищали Вони від хижих ворогів, Життя любили та вмирали За рідний дім, за матерів. І пам'ятник бійцю-солдату, Що височить в моїм селі, Нагадує травневу дату – День Перемоги в тій війні.
Оппоблок и ПР, такие-же содержанки у олигархов, как и остальные. Понятно, когда их "мочат" конкуренты, чтоб отпихнуть от кормушки, но для меня странно, когда на них добровольно кидаются простые украинцы. В школе проходили "Хiба ревуть воли, як ясла повнi?", так народ щас те-же "волы", на них едут "паны" и погоняют "батогами", один из которых Оппоблок. С помощью этих "батогов" принимают нужные законы, указы и т.п. Едут "паны" и "волам" рассказывают, что "ясла" ваши пустеют и жить вам всё труднее из-за Оппоблока, а некоторые "волы" в это верят и пытаются рогом отбить батог, как будто это что-то изменит. Что касается агитаторов. В "цивилизованных странах" спокойно существуют даже коммунисты и живут эти страны лучше Украины в том числе и потому, что никто там толпой на каких-нибудь агитаторов не нападает.
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