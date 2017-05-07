Це гасло має утверджувальний характер, що лише підтвердило масштабне дійство – фестиваль «Покров має таланти», який відбувся під патронатом міського голови Олександра Шаповала, згуртувавши творчих та ініціативних.
На цю подію з нетерпінням очікували покровчани, як на можливість відкрити нові імена у безмежному мистецькому просторі. Саме таке завдання ставила перед собою «Молодіжна рада», котра кілька місяців тому вийшла з ініціативою проведення фестивалю, що допоможе реалізуватися у творчому самовираженні. Таке починання одразу підтримав міський голова, вже 16 березня було видане відповідне розпорядження.
Десятки містян відгукнулися на заклик організаторів, тим паче, що вік учасників не обмежувався, визначальним залишалося бажання творити, можливість презентувати мистецькі починання широкому загалу. Різні за віком, жанрами та баченням творчої реалізації, але спільні у своєму прагненні розповісти власні історії землякам, понад ста учасників з хвилюванням і радістю очікували виходу на сцену фестивалю. З непересічною подією, що відкриває нову сторінку в мистецькому житті Покрова, всіх вітала заступник міського голови Наталія Бондаренко.
Символічно, що відкрив «Покров має таланти» колектив територіального центру, своїм виступом показавши три іпостасі буття – досвідченість, зрілість, молодість, у поєднанні яких народжується неповторне. Цим посилом було дано старт фестивальному марафону, що проходив за інформаційної підтримки інтернет провайдера «Фрегат». Численні глядачі оваціями зустрічали музикантів, поетів, вокалістів, театралів, акробатів, танцюристів, гімнастів, які отримали відзнаки від міського голови. Не залишив без уваги артистів і «Фрегат». Центральна площа міста ожила яскравим дійством, про що говорили містяни, запевняючи, що місто живе своєю молоддю, у Покрові про це пам’ятають.
Саме молодь визначила свій творчий шлях, за словами Молодіжної ради, всебічна підтримка спонукає до подальших пошуків, цікавих ініціатив, реалізації креативних ідей. «Покров має таланти» - продовжується, наступний етап – визначення 12 найкращих номерів, їхні виконавці виступлять з новою програмою вже незабаром, на День Молоді. Кращих визначатимуть покровчани під час голосування, що триватиме у соцмережах. Ім’я переможця та володаря супер-призу від міського голови ми дізнаємося під час святкування Дня міста. Тож перший фестиваль успішно крокує, закладаючи підґрунтя майбутньому.
6 мая в 19.00 в ресторане «Ковчег» состоится выступление талантливого музыканта и исполнителя, нашего земляка, живущего в Харькове - участника шоу Х-фактора 6 сезона Александра Овчаренко - в проекте "Elephant Blues".
Никакого права портить чужое имущество никто не может все должно быть по закону,если они проводили противоправные действия,должны были вызвать милицию и зафиксировать нарушение,а нападать на людей с другими взглядами ни к чему хорошему не приведет.
Тому вчить українську мову, бо через двадцять років, Вас ніхто не зрозуміє на російській мові!
Уважаемый Копчик,могу привести вам пример Канаду,где два официальных языка и живут люди довольно мирно и никто не заморачивается и подобных стран много.Вот вы кричите за язык,но боитесь сказать главное,что Украина для украинцев,а нами кто управляет,кто угодно простые гостарбайтеры украли смылись за границу.Вообще надоели эти темы : Язык,флаг,глупые кричалки и что во всем виноват Путин,то как мы сейчас живем виноваты мы сами,почему молчали,когда продавали народную собственность за копейки,почему народ молчит за европейские тарифы на коммуналку и африканскую зарплату,почему у самой богатой области самые убитые дороги и т.д.
Языки соседних государств нужно обязательно изучать-это стратегически важно ведь сегодня союзник,а завтра может быть враг.
Я Вам желаю счастья в изучении беларусского, венгерского, польского, словацкого, болгарского, грузинского, турецкого, молдавского.... И кстати, они с нами не воюют... Нация без языка мертва! Тому вчить українську мову, бо через двадцять років, Вас ніхто не зрозуміє на російській мові!
Дело не во мнении жителей, тут проблема глубже--число придурков в городе растет катастрофически! И так куда ни кинь. Было бы не лишне назвать фамилию недоумка, принимавшего такое решение, сразу видно, что тот в жизни не держал в руках книжек, кроме чековой. В пятидесятых годах еще, когда американцы взяли на вооружение теорию Норберта Винера, первые две задачи, которые они поставили перед кибернетиками--это продовольственная и транспортная. Причем, транспортную они решили тогда еще и до сих пор пользуются методиками ее оптимальности. И у наших статистиков есть подобные методики, стоит только извилиной шевельнуть. Но чаво бисер метать? Вот уже заставь дурака Богу молиться...В любом случае вероятность ДТП раза в два выросла.
Языки соседних государств нужно обязательно изучать-это стратегически важно ведь сегодня союзник,а завтра может быть враг.Много затертых чужих мыслей,которые ничего конкретного в себе не несут,есть масса острых вопросов,которые могут улучшить и укрепить наше государство,радует что осознают,что поросенок вор и предатель,но пока не до всех дошло не нужно падать на колени ни перед Россией ,ни перед другими странами,почему мы живем в богатой стране и мы нищие,а олигархи с каждым годом приумножают капитал,почему в Никополе продукция заводов идет за границу за валюту,а платят людям копейки,в той же Германии и Франции,чем больше получаешь,тем больше платишь налог государству,почему у нас для богатых дотации и субвенции,не стоит также забывать,что Межгорье Януковичу подарил Ющенко,который тоже не мало вывез из страны,а порсенок при яныке занимал далеко не последнюю должность,почему поросенка разоблачили в отмывании денег и он до сих пор президент,потому что народ привык молчать,а возмущаться мы можем только дома либо в генделике,когда доходит до дела все в кусты.
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