Це гасло має утверджувальний характер, що лише підтвердило масштабне дійство – фестиваль «Покров має таланти», який відбувся під патронатом міського голови Олександра Шаповала, згуртувавши творчих та ініціативних.









На цю подію з нетерпінням очікували покровчани, як на можливість відкрити нові імена у безмежному мистецькому просторі. Саме таке завдання ставила перед собою «Молодіжна рада», котра кілька місяців тому вийшла з ініціативою проведення фестивалю, що допоможе реалізуватися у творчому самовираженні. Таке починання одразу підтримав міський голова, вже 16 березня було видане відповідне розпорядження.

Десятки містян відгукнулися на заклик організаторів, тим паче, що вік учасників не обмежувався, визначальним залишалося бажання творити, можливість презентувати мистецькі починання широкому загалу. Різні за віком, жанрами та баченням творчої реалізації, але спільні у своєму прагненні розповісти власні історії землякам, понад ста учасників з хвилюванням і радістю очікували виходу на сцену фестивалю. З непересічною подією, що відкриває нову сторінку в мистецькому житті Покрова, всіх вітала заступник міського голови Наталія Бондаренко.

Символічно, що відкрив «Покров має таланти» колектив територіального центру, своїм виступом показавши три іпостасі буття – досвідченість, зрілість, молодість, у поєднанні яких народжується неповторне. Цим посилом було дано старт фестивальному марафону, що проходив за інформаційної підтримки інтернет провайдера «Фрегат». Численні глядачі оваціями зустрічали музикантів, поетів, вокалістів, театралів, акробатів, танцюристів, гімнастів, які отримали відзнаки від міського голови. Не залишив без уваги артистів і «Фрегат». Центральна площа міста ожила яскравим дійством, про що говорили містяни, запевняючи, що місто живе своєю молоддю, у Покрові про це пам’ятають.

Саме молодь визначила свій творчий шлях, за словами Молодіжної ради, всебічна підтримка спонукає до подальших пошуків, цікавих ініціатив, реалізації креативних ідей. «Покров має таланти» - продовжується, наступний етап – визначення 12 найкращих номерів, їхні виконавці виступлять з новою програмою вже незабаром, на День Молоді. Кращих визначатимуть покровчани під час голосування, що триватиме у соцмережах. Ім’я переможця та володаря супер-призу від міського голови ми дізнаємося під час святкування Дня міста. Тож перший фестиваль успішно крокує, закладаючи підґрунтя майбутньому.