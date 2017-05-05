Район живых и мёртвых, перекресток который весьма оживленный, разделяет микрорайон Барнаульской и АТБ, какой то "умный" решил поставить таймер с периодичностью 30 секунд для перехода пешеходов и 95 секунд для автотранспорта! Может показаться, а какая разница, но по факту когда как бы автомобилей вроде мало, то люди не ждут, они переходят на красный свет.
До того как на этом участке дороги был поставлен светофор, автомобили довольно часто сбивали пешеходов. Когда установили светофор, то вроде как ситуация изменилась к лучшему, но опять периодичность была 30 пешеходам и 180 для автомобилей, люди не ждали переключения сигнала и шли кто когда хотел.
А потом случилось чудо, режим сделали 30 на 30 и всем стало удобно и самим переходить и детей учить переходить на зелёный свет светофора, но как говориться не долго музыка играла, не долго пел аккордеон!!! Какой то "гигант мысли" опять решил по экспериментировать со светофором!!! Опять 30 для пешеходов и 95 для проезда автотранспорта!!! Вопрос, кому ночью не спится, что светофоры постоянно переключают? И когда будут учитывать мнения жителей микрорайона перед тем как устанавливать таймер переключения светофора?
6 мая в 19.00 в ресторане «Ковчег» состоится выступление талантливого музыканта и исполнителя, нашего земляка, живущего в Харькове - участника шоу Х-фактора 6 сезона Александра Овчаренко - в проекте "Elephant Blues".
Дело не во мнении жителей, тут проблема глубже--число придурков в городе растет катастрофически! И так куда ни кинь. Было бы не лишне назвать фамилию недоумка, принимавшего такое решение, сразу видно, что тот в жизни не держал в руках книжек, кроме чековой. В пятидесятых годах еще, когда американцы взяли на вооружение теорию Норберта Винера, первые две задачи, которые они поставили перед кибернетиками--это продовольственная и транспортная. Причем, транспортную они решили тогда еще и до сих пор пользуются методиками ее оптимальности. И у наших статистиков есть подобные методики, стоит только извилиной шевельнуть. Но чаво бисер метать? Вот уже заставь дурака Богу молиться...В любом случае вероятность ДТП раза в два выросла.
Языки соседних государств нужно обязательно изучать-это стратегически важно ведь сегодня союзник,а завтра может быть враг.Много затертых чужих мыслей,которые ничего конкретного в себе не несут,есть масса острых вопросов,которые могут улучшить и укрепить наше государство,радует что осознают,что поросенок вор и предатель,но пока не до всех дошло не нужно падать на колени ни перед Россией ,ни перед другими странами,почему мы живем в богатой стране и мы нищие,а олигархи с каждым годом приумножают капитал,почему в Никополе продукция заводов идет за границу за валюту,а платят людям копейки,в той же Германии и Франции,чем больше получаешь,тем больше платишь налог государству,почему у нас для богатых дотации и субвенции,не стоит также забывать,что Межгорье Януковичу подарил Ющенко,который тоже не мало вывез из страны,а порсенок при яныке занимал далеко не последнюю должность,почему поросенка разоблачили в отмывании денег и он до сих пор президент,потому что народ привык молчать,а возмущаться мы можем только дома либо в генделике,когда доходит до дела все в кусты.
20 лет терпеливо разъясняли, убеждали. В результате дождались что этот электорат Кучмы, Януковича, Симоненко превратился в сторонников русского мира. Сначала они избивали битами людей под обладминистрациями в Днепре и Запорожье и Харькове во время мититнгов только за их проукраинскую позицию, потом устроили кровавое побоище в Мариинском парке в Киеве 18 февраля 2014. Потом министр Захарченко им выдал оружие. А когда это все не помогло они позвали российскую оккупационную армию на помощь и сами подключились к войне против своей страны. А начиналось все вот с таких горластых баб. Сейчас по закону ничего им не сделаешь. А вот если ввести ВП то будет совсем другой разговор. Но для этого нужно сначала поменять власть, иначе барыги и ВП используют не для обороны страны, а для борьбы с патриотами и торговли с оккупантом.
Воррос : почему городская власть дала разрешение не установку палатки",
Ответ : нужно ЗНАТЬ И ЧИТАТЬ ЗАКОНЫ УКРАИНЫ, в которых написано о том, что никакое разрешение не требуется , достаточно простого письменного уведомления городской власти.
Которая , в свою очередь , ставит в известность полицию .
Но для того , чтобы знать , нужно первое :уметь ЧИТАТЬ, второе-научится не понимать ПРАВО ПО СВОЕМУ, а обращаться к грамотным юристам, чтобы пояснили.
Есть позиция , Партии " Свобода" , Правого Сектора, и других полит сил , о том , что Палатки ОПБ , по их мнению , нарушают законы Украины.
Два цивилизованных пути :
1) разъяснять тем людям , которые подходят к палаткам и подписывают что-то , свою позицию. Убеждать никопольчан , что подобные акции во вред , а не на пользу. Приводить примеры, раздавать свою литературу и собирать подписи под своей петицией. Есть второй путь. Обратится в правоохранительные органы или суд о запрете подобных акций на территории Никополя . Это называется в Европе , куда скоро вся молодёжь съедет из Никополя: цивилизация и демократия.
И есть путь сломать , порвать, разогнать. Но к каким результатам приведут эти пути , мне понятно. Не нужно решать за людей, считать из дураками , которых можно обмануть.
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