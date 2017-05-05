Район живых и мёртвых, перекресток который весьма оживленный, разделяет микрорайон Барнаульской и АТБ, какой то "умный" решил поставить таймер с периодичностью 30 секунд для перехода пешеходов и 95 секунд для автотранспорта! Может показаться, а какая разница, но по факту когда как бы автомобилей вроде мало, то люди не ждут, они переходят на красный свет.

До того как на этом участке дороги был поставлен светофор, автомобили довольно часто сбивали пешеходов. Когда установили светофор, то вроде как ситуация изменилась к лучшему, но опять периодичность была 30 пешеходам и 180 для автомобилей, люди не ждали переключения сигнала и шли кто когда хотел.

А потом случилось чудо, режим сделали 30 на 30 и всем стало удобно и самим переходить и детей учить переходить на зелёный свет светофора, но как говориться не долго музыка играла, не долго пел аккордеон!!! Какой то "гигант мысли" опять решил по экспериментировать со светофором!!! Опять 30 для пешеходов и 95 для проезда автотранспорта!!! Вопрос, кому ночью не спится, что светофоры постоянно переключают? И когда будут учитывать мнения жителей микрорайона перед тем как устанавливать таймер переключения светофора?

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