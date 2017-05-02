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Жизнь города / Квартиры Чернобыльцам: Красиво, трогательно - но чистый фальшь (видео 18+) (Сегодня, 16:04)

 
 
 
Квартиры Чернобыльцам: Красиво, трогательно - но чистый фальшь (видео 18+)
Квартиры Чернобыльцам: Красиво, трогательно - но чистый фальшь (видео 18+)
Квартиры Чернобыльцам: Красиво, трогательно - но чистый фальшь (видео 18+)
Квартиры Чернобыльцам: Красиво, трогательно - но чистый фальшь (видео 18+)
Квартиры Чернобыльцам: Красиво, трогательно - но чистый фальшь (видео 18+)
Квартиры Чернобыльцам: Красиво, трогательно - но чистый фальшь (видео 18+)
Квартиры Чернобыльцам: Красиво, трогательно - но чистый фальшь (видео 18+)
Квартиры Чернобыльцам: Красиво, трогательно - но чистый фальшь (видео 18+)
Квартиры Чернобыльцам: Красиво, трогательно - но чистый фальшь (видео 18+)  

Предоставленная квартира имеет не только нежилой, ужасающий вид, но и отключена от подачи газа, воды и света. Вот такую «благодарность» получил Алексей Хитрейко за то, что, рискуя жизнью, тогда в 1986 году, спасал человечество от страшной разрушительной силы «мирного атома». 31 год его семья ждала жилье и ютилась в комнате общежития. Вот, дождались! 
 
Жилищный Кодекс Украины
Статья 50. ч.1
Жилое помещение, предоставляемое гражданам для проживания, должно быть благоустроенным применительно к условиям данного населенного пункта, отвечать установленным санитарным и техническим требованиям.
 
Міському голові міста Нікополь
Фісак Андрію Петровичу
головного редактора газети "ГОРОД Никополь"
Артеменко Віктора Анатолійовича

Заява

Доводжу до Вашого відома, що вручені Вами ключі від квартир під час сесії міської ради 27 квітня 2017 року сім'ям учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, вручені з грубими порушеннями ст. 50 Житлового кодексу України, так як зазначені квартири не придатні для проживання.

Вважаю за необхідне в терміновому порядку встановити і покарати винних в даному порушенні, а так само терміново виправити ситуацію, підключити всі комунікації і провести гідний людини ремонт. Тобто дотримуватися ст. 50 Житлового кодексу України в якій мовиться: " Жиле приміщення, що надається громадянам для проживання, має бути благоустроєним стосовно до умов даного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічних вимогам".

На цю заяву чекаю письмової відповіді, і сподіваюся що будуть проведені профілактичні бесіди зі співробітниками Нікопольського міськвиконкому та вжиті заходи щодо недопущення недбалого (свинячого) ставлення до людей в подальшому.

З повагою, Віктор Артеменко
м. Нікополь вул. Івана Сірка 8/2
050 7085305

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 302 » Комментариев:2

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    • Hаписал: Сегодня, 17:05 луганчанин, Комментариев: 420, Новостей: 1 Пользователь offline
    Браво Виктор,вот таким должен быть настоящий журналист!
    • +1

    Hаписал: Сегодня, 21:24 Василий, Комментариев: 890, Новостей: 3 Пользователь offline
    "Кладуть" асфальт, "кладуть" на людей, кладуть на все що можна покласти, відкати до кишені кладуть. Стопудово дані квартири за документами в шикарному стані, виконаний поточний ремонт, комунікації працюють.
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    • Василий 02.05.2017
      Квартиры Чернобыльцам: Красиво ... (2)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      "Кладуть" асфальт, "кладуть" на людей, кладуть на все що можна покласти, відкати до кишені кладуть. Стопудово дані квартири за документами в шикарному стані, виконаний поточний ремонт, комунікації працюють.
    • Василий 02.05.2017
      "Чистота и порядок" в парке ... (2)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Вау!!! Там навіть трохи паркану залишилось, цивілізація!!!
    • луганчанин 02.05.2017
      Квартиры Чернобыльцам: Красиво ... (2)
      луганчанин-С„РѕС‚Рѕ
      Браво Виктор,вот таким должен быть настоящий журналист!
    • Копчик С. 01.05.2017
      "Чистота и порядок" в парке ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Когда то, давно я работал начальником караула охраны пяти заводов в г.Калуш. Так там, для начальников караула проводили ротацию: меняли объекты охраны. Это что бы караулы не обзаводились связями, не расслаблялись и не нарабатывали схемы.. Такая себе борьба с коррупцией.
      Так вот может быть нам мэрами с Покровом поменяться на время? :) Жалко, конечно Покров, но что делать :)
      Я замечаю разницу в стиле управления не одного мэра: в начале они инициируют, что то делают, потом скатываются к устоявшемуся стилю по договорнякам! Но потом просыпаются опять, за пол года до новых выборов!
    • Русскоязычный бандеровец 01.05.2017
      Никополь готовится к проведени ... (1)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Может не совсем в тему, но такова жизнь. Мы привыкли называть Хмельницкого лидером национально-освободительного движения, героем и т.д. На самом деле он больше антигерой. Хоть это мнение и непопулярно в обществе из-за неготовности общества адекватно воспринимать правду и учить историю, но именно благодаря Хмельницкому была просрана война, которая могла закончиться полной победой над поляками. Не было бы никакой Речи Посполитой. Образовалось бы независимого украинского гос-ва, с которым вынуждены были бы считаться Европа и Россия. Но этот реестровый придурок не мог своим все равно по сути рабским умом допустить вероятности победы на Польшей. Ну не может верный пес убить своего хозяина. Лаять может, но не разорвать. Так решил и Хмельницкий когда вместо того, чтобы добить поляков заключил с ними мир и взял с них обещание.... что они гарантируют Запорожской Сечи автономию, представительство в Сейме и пр. бред. Поляки это сожрали, очухались а потом было то что было. До сих пор выдыхаем. Бывают моменты в истории когда никак нельзя тупить, пятится назад. Хмельницкий поступил именно так и на столетия лишил нас государственности. И я не пойму за что ему ставят памятники. Нужно учить историю.
    • Виктор Артеменко 30.04.2017
      Чего ждем? Пока кого то прибье ... (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Жизнь города / А что мешает так и работать? Во всем... (видео)
    • Василий 30.04.2017
      Чего ждем? Пока кого то прибье ... (2)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      його можна навіть не міняти, просто поставити рівно, стягнути швелером, зробити опалубку, залити бетоном. по грошах це дешевше ніж міняти цілого, в якості не гірше нового.

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    • Василий 29.04.2017
      Прогулка по Покрову: Соседний ... (3)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Нормальный репортаж, какие лишние эмоции, Виктор?! Да матов уже не хватает, пора бы ... Так что репортаж хороший и злободневный, как и положено настоящему журналисту!
      Бывал в Покрове, в этом году, не раз. Действительно много положительных изменений.. и мэра хвалят многие
      И вывод напрашивается сам: Разница только в распределении и контроле городского бюджета! Там налоги людей возвращаются людям в виде благ, а у нас они теряются на пути : видно путь слишком тёмный и длинный!

      Підтримую, і Віктору вдячний за статтю.
      але нашому меру мало меж міста, наскільки я розумію вони хочуть приєднати до міста кілька навколишніх сільських рад, і їхні агенти стараються до всрачки, пнуться зі всіх сил щоб барин шматочком нагородив.
    • Виталик Шерстюк 29.04.2017
      У Нікополі поліцейські затрима ... (1)
      Виталик Шерстюк-С„РѕС‚Рѕ
      И молодцы! И правильно, что депутаты денег вам не выделили на поддержание штанов. И так хорошо работаете. И бензин вам не нужен - можно и на автобусе на задержание и обыск приехать. Ведро умеет наши деньги экономить. Ещё осталось медицине и образованию денег зажать, что бы бюджет был прозапас-мало ли где лампочки в подъездах вкрутить нужно.
    • Виталик Шерстюк 29.04.2017
      Став відомий розмір компенсаці ... (5)
      Виталик Шерстюк-С„РѕС‚Рѕ
      Где Кириллов? Где его известный БУКЕТ ЗАХОДИВ?!? Как такой вопрос и без него? За собак и свиней он горой, асфальт тёплый и машина автодора без номеров ветки убирает - крику аж до Киева. А за здоровье людей покричать? Помитинговать? Не? Не платят? Или просто не актуально?...
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