Квартиры Чернобыльцам: Красиво, трогательно - но чистый фальшь (видео 18+)  

Предоставленная квартира имеет не только нежилой, ужасающий вид, но и отключена от подачи газа, воды и света. Вот такую «благодарность» получил Алексей Хитрейко за то, что, рискуя жизнью, тогда в 1986 году, спасал человечество от страшной разрушительной силы «мирного атома». 31 год его семья ждала жилье и ютилась в комнате общежития. Вот, дождались!

Жилищный Кодекс Украины

Статья 50. ч.1

Жилое помещение, предоставляемое гражданам для проживания, должно быть благоустроенным применительно к условиям данного населенного пункта, отвечать установленным санитарным и техническим требованиям.

Міському голові міста Нікополь

Фісак Андрію Петровичу

головного редактора газети "ГОРОД Никополь"

Артеменко Віктора Анатолійовича





Заява





Доводжу до Вашого відома, що вручені Вами ключі від квартир під час сесії міської ради 27 квітня 2017 року сім'ям учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, вручені з грубими порушеннями ст. 50 Житлового кодексу України, так як зазначені квартири не придатні для проживання.





Вважаю за необхідне в терміновому порядку встановити і покарати винних в даному порушенні, а так само терміново виправити ситуацію, підключити всі комунікації і провести гідний людини ремонт. Тобто дотримуватися ст. 50 Житлового кодексу України в якій мовиться: " Жиле приміщення, що надається громадянам для проживання, має бути благоустроєним стосовно до умов даного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічних вимогам".





На цю заяву чекаю письмової відповіді, і сподіваюся що будуть проведені профілактичні бесіди зі співробітниками Нікопольського міськвиконкому та вжиті заходи щодо недопущення недбалого (свинячого) ставлення до людей в подальшому.





З повагою, Віктор Артеменко

м. Нікополь вул. Івана Сірка 8/2

050 7085305