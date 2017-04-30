Чего ждем? Пока кого то прибьет не столбом так током? (фото 30.04.17 9:30) 

Я увлеклась съёмками лет 10 назад, когда мне подарили видеокамеру. Снимала семью и знакомых, пользовалась иногда и в работе, но никогда не выкладывала в соцсети. А вот год назад, в апреле 2016, почему-то захотелось снять видеорепортаж, прямо на улице, о незнакомых людях.
Нормальный репортаж, какие лишние эмоции, Виктор?! Да матов уже не хватает, пора бы ... Так что репортаж хороший и злободневный, как и положено настоящему журналисту! Бывал в Покрове, в этом году, не раз. Действительно много положительных изменений.. и мэра хвалят многие И вывод напрашивается сам: Разница только в распределении и контроле городского бюджета! Там налоги людей возвращаются людям в виде благ, а у нас они теряются на пути : видно путь слишком тёмный и длинный!
Підтримую, і Віктору вдячний за статтю. але нашому меру мало меж міста, наскільки я розумію вони хочуть приєднати до міста кілька навколишніх сільських рад, і їхні агенти стараються до всрачки, пнуться зі всіх сил щоб барин шматочком нагородив.
И молодцы! И правильно, что депутаты денег вам не выделили на поддержание штанов. И так хорошо работаете. И бензин вам не нужен - можно и на автобусе на задержание и обыск приехать. Ведро умеет наши деньги экономить. Ещё осталось медицине и образованию денег зажать, что бы бюджет был прозапас-мало ли где лампочки в подъездах вкрутить нужно.
Где Кириллов? Где его известный БУКЕТ ЗАХОДИВ?!? Как такой вопрос и без него? За собак и свиней он горой, асфальт тёплый и машина автодора без номеров ветки убирает - крику аж до Киева. А за здоровье людей покричать? Помитинговать? Не? Не платят? Или просто не актуально?...
Нормальный репортаж, какие лишние эмоции, Виктор?! Да матов уже не хватает, пора бы ... Так что репортаж хороший и злободневный, как и положено настоящему журналисту! Бывал в Покрове, в этом году, не раз. Действительно много положительных изменений.. и мэра хвалят многие И вывод напрашивается сам: Разница только в распределении и контроле городского бюджета! Там налоги людей возвращаются людям в виде благ, а у нас они теряются на пути : видно путь слишком тёмный и длинный!
Мені сподобалось : "Спочатку розбійники зробили три постріли у собак, а далі безперешкодно зайшли до будинку, де погрожуючи предметами схожими на пістолети..." Так предметом схожим на пістолет можно зробити людину схожим на труп!
22 апреля в городе Днепр прошел чемпионат области по рукопашному бою, город Никополь представляли 7 спортсменов федерации Тайкан каратэ. Наши бойцы участвовали в двух видах поединков и на семерых бойцов одержали 14 медалей! Соответствующие места заняли :
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