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Жизнь города / Никополь готовится к проведению историко-патриотического фестиваля «Богдан Хмельницький-народження держави», который состоится 30 апреля (Сегодня, 09:49)

 
Программа фестиваля: 
11.00 – «Козацьке коло»возле памятника Богдану Хмельницкому 
12.30 – шествие от памятника Б.Хмельницкого до Европейской площади ( напротив горсовета) 
13.00 - Выступление творческих коллективов города 
15.00 - Гала-концерт областного конкурса-фестиваля искусств«Казацкими путями» 
16.30 - показательные выступления Боевых искусств» 
17.30 – концертная программа народного фольклорного ансамбля «Никитин Рог» и народного ансамбля танца «Радость» 
18.30 - 20.30 - выступление приглашенных артистов 
20.30 – обжиг керамической скульптуры «Весенние забавы» 

В программе: 
- «Музей под открытым небом» 
- Мастер - классы 
- Спортивные развлечения 
- Казацкий кулеш 
- Керамическое пано 
- Выездная торговля, аттракционы 
- Катание на лошадях 

Центральная городская библиотека проводит «Библиотечный казацкой марафон». 
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 284 » Комментариев:0

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    Я увлеклась съёмками лет 10 назад, когда мне подарили видеокамеру. Снимала семью и знакомых, пользовалась иногда и в работе, но никогда не выкладывала в соцсети. А вот год назад, в апреле 2016, почему-то захотелось снять видеорепортаж, прямо на улице, о незнакомых людях.
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    • Виктор Артеменко 30.04.2017
      Чего ждем? Пока кого то прибье ... (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
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    • Василий 30.04.2017
      Чего ждем? Пока кого то прибье ... (2)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      його можна навіть не міняти, просто поставити рівно, стягнути швелером, зробити опалубку, залити бетоном. по грошах це дешевше ніж міняти цілого, в якості не гірше нового.

      Навпроти автовокзалу під час снігопаду впало дерево й порвало дроти, інтернет кабелі відновлено, а освітлення ні, навіть дерево не повністю допиляли, та й стовп теж стоїть похилий
    • Василий 29.04.2017
      Прогулка по Покрову: Соседний ... (3)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Нормальный репортаж, какие лишние эмоции, Виктор?! Да матов уже не хватает, пора бы ... Так что репортаж хороший и злободневный, как и положено настоящему журналисту!
      Бывал в Покрове, в этом году, не раз. Действительно много положительных изменений.. и мэра хвалят многие
      И вывод напрашивается сам: Разница только в распределении и контроле городского бюджета! Там налоги людей возвращаются людям в виде благ, а у нас они теряются на пути : видно путь слишком тёмный и длинный!

      Підтримую, і Віктору вдячний за статтю.
      але нашому меру мало меж міста, наскільки я розумію вони хочуть приєднати до міста кілька навколишніх сільських рад, і їхні агенти стараються до всрачки, пнуться зі всіх сил щоб барин шматочком нагородив.
    • Виталик Шерстюк 29.04.2017
      У Нікополі поліцейські затрима ... (1)
      Виталик Шерстюк-С„РѕС‚Рѕ
      И молодцы! И правильно, что депутаты денег вам не выделили на поддержание штанов. И так хорошо работаете. И бензин вам не нужен - можно и на автобусе на задержание и обыск приехать. Ведро умеет наши деньги экономить. Ещё осталось медицине и образованию денег зажать, что бы бюджет был прозапас-мало ли где лампочки в подъездах вкрутить нужно.
    • Виталик Шерстюк 29.04.2017
      Став відомий розмір компенсаці ... (5)
      Виталик Шерстюк-С„РѕС‚Рѕ
      Где Кириллов? Где его известный БУКЕТ ЗАХОДИВ?!? Как такой вопрос и без него? За собак и свиней он горой, асфальт тёплый и машина автодора без номеров ветки убирает - крику аж до Киева. А за здоровье людей покричать? Помитинговать? Не? Не платят? Или просто не актуально?...
    • Николай 28.04.2017
      Прогулка по Покрову: Соседний ... (3)
      Николай-С„РѕС‚Рѕ
      Это пример того что у города появился Руководитель с большой Буквы который оставит хороший след в истории города.За то в Никополе последние 5 лет живем по принципу нацарюю 100 гривен и убегу.
    • Копчик С. 27.04.2017
      Прогулка по Покрову: Соседний ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Нормальный репортаж, какие лишние эмоции, Виктор?! Да матов уже не хватает, пора бы ... Так что репортаж хороший и злободневный, как и положено настоящему журналисту!
      Бывал в Покрове, в этом году, не раз. Действительно много положительных изменений.. и мэра хвалят многие
      И вывод напрашивается сам: Разница только в распределении и контроле городского бюджета! Там налоги людей возвращаются людям в виде благ, а у нас они теряются на пути : видно путь слишком тёмный и длинный!
    • Копчик С. 26.04.2017
      Нікопольські поліцейські затри ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Мені сподобалось : "Спочатку розбійники зробили три постріли у собак, а далі безперешкодно зайшли до будинку, де погрожуючи предметами схожими на пістолети..." Так предметом схожим на пістолет можно зробити людину схожим на труп!
    • Копчик С. 26.04.2017
      В Марганце избили депутата гор ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Виктор Артеменко
      ЩЕ ДВІ ПРАВДИ? ХТО Ж НАСПРАВДІ БРЕШЕ?

      Це вже більш повна інформація і напевно біль правдива..
      Як що слухати версію депутата, то не зрозуміло версія "про мужика з пляшкою" а про жінку яку він викликав для захисту, зовсім смішно :)
    • Виктор Артеменко 26.04.2017
      В Марганце избили депутата гор ... (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      И другие не менее интересные мнения по этому факту:

      ЩЕ ДВІ ПРАВДИ? ХТО Ж НАСПРАВДІ БРЕШЕ?
      http://marganets.dp.ua/novini-mista/1201-shche-dvi-pravdi-khto-zh-naspravdi-bre
      she

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