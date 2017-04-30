Благочинний Нікополя та району ієромонах Меркурій (Скороход) разом з волонтерами відвідали передові позиції АТО (фото)

На завершення Світлого тижня та напередодні Радониці, за запрошенням активістів та волонтерів АТО, з благословення Преосвященнійшого Симеона Єпископа Дніпровського і Криворізького представники Нікопольського благочиння Української Православної Церкви Київського Патріархату, на чолі із благочинним ієромонахом Муркурієм (Скороходом) та Нікопольською волнтерською сотнею, 23-24 квітня, рушили у поїздку по місцях дислокації Воїнів Української Армії.









За короткий час побували у Троїцькому, Покровському, Константинівці, Бахмуті, Світлодарську, Майорове, Зайцево. Була доставлена гуманітарна допомога, яка була зібрана волонтерами та парафіянами (теплі речі, продукти харчування, засоби гігієни та ін..).





Нашим мужнім воїнам було роздано освячені паски та крашанки для підтримки тілесних і духовних сил, а також благословенні іконки.





В цей час військові ознайомили нас зі своїм щоденним життям, яке не можна назвати ні буденним, ні спокійним, оскільки інтенсивно проводяться обстріли зі сторони терористів різною зброєю.





Побажавши бійцям щасливого несення служби, передавши теплі вітання від всієї Нікопольщини, особливо вдячність від дітей, які передали малюнки та листи.





Перебувавши на місце дислокації воїнів, отець Меркурій відслужив Молебень за здоров'я всіх наших воїнів, за мир і спокій в Україні, за найшвидше закінчення війни, у якій загинуло стільки "цвіту" української нації.





Також помолилися за спокій душ військових, які героїчно загинули в бою, бо ціною власного життя боронили рідну землю від зазіхань російського агресора.





Під час поїздки було побачено неприємну картину: зруйновані будинки, напівпорожні села, все те, що посіяла війна.





Підсумовуючи нами побачене і почуте, можемо констатувати той факт, що в Україні дійсно складна ситуація, яка внесла смуту в наше життя, однак дивлячись на наших захисників, можемо з впевненістю сказати, що у нас є майбутнє з такими славними синами і доньками України, які здатні захищати, розбудовувати і розвивати нашу державу Україну.





Дякуємо за підтримку та організацію поїздки ( Депутатам міста та района , волонтерам Нікопольській волнтерській сотні, парафіянам храмів Свято – Покровського, Свято – Троїцького та св. прав. Петра Калнишевського та всім небайдужим людям).





На запрошення благочинного Костянтинівського району Донецької єпархії УПЦ Київського Патріархату протоієрея Костянтина Кузнецова отець Меркурій разом з командою завітали до Костянтинівки та передали одежу для малозабезпечених до територiального центру надання соцiальноi допомоги м. Костянтинiвка.

Спільно з отцем Костянтином Нікопольська делегація відвідала 90 батальон 81 бригади у м. Костянтинівка де привітали наших захисників та передали їм пасхальні подарунки. Також разом ми помолились за воїнів які загинули за віру та Україну біля пам'ятника Героям АТО та в капличці УПЦ Київського Патріархату на території військової частини.





Фото: Юрій Горобець





Прес-служба Нікопольського благочиння – Олексій Мороз

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