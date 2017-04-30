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В Украине / Благочинний Нікополя та району ієромонах Меркурій (Скороход) разом з волонтерами відвідали передові позиції АТО (фото) (Вчера, 20:49)

На завершення Світлого тижня та напередодні Радониці, за запрошенням активістів та волонтерів АТО, з благословення Преосвященнійшого Симеона Єпископа Дніпровського і Криворізького представники Нікопольського благочиння Української Православної Церкви Київського Патріархату, на чолі із благочинним ієромонахом Муркурієм (Скороходом) та Нікопольською волнтерською сотнею, 23-24 квітня, рушили у поїздку по місцях дислокації Воїнів Української Армії.

Благочинний Нікополя та району ієромонах Меркурій (Скороход) разом з волонтерами відвідали передові позиції АТО (фото)

За короткий час побували у Троїцькому, Покровському, Константинівці, Бахмуті, Світлодарську, Майорове, Зайцево. Була доставлена гуманітарна допомога, яка була зібрана волонтерами та парафіянами (теплі речі, продукти харчування, засоби гігієни та ін..).

Нашим мужнім воїнам було роздано освячені паски та крашанки для підтримки тілесних і духовних сил, а також благословенні іконки.

В цей час військові ознайомили нас зі своїм щоденним життям, яке не можна назвати ні буденним, ні спокійним, оскільки інтенсивно проводяться обстріли зі сторони терористів різною зброєю.

Побажавши бійцям щасливого несення служби, передавши теплі вітання від всієї Нікопольщини, особливо вдячність від дітей, які передали малюнки та листи.

Перебувавши на місце дислокації воїнів, отець Меркурій відслужив Молебень за здоров'я всіх наших воїнів, за мир і спокій в Україні, за найшвидше закінчення війни, у якій загинуло стільки "цвіту" української нації.

Також помолилися за спокій душ військових, які героїчно загинули в бою, бо ціною власного життя боронили рідну землю від зазіхань російського агресора.      

Під час  поїздки було побачено неприємну картину: зруйновані будинки, напівпорожні села, все те, що посіяла війна.

Підсумовуючи нами побачене і почуте, можемо констатувати той факт, що в Україні дійсно складна ситуація, яка внесла смуту в наше життя, однак дивлячись на наших захисників, можемо з впевненістю сказати, що у нас є майбутнє з такими славними синами і доньками України, які здатні захищати, розбудовувати і розвивати нашу державу Україну.

Дякуємо за підтримку та організацію поїздки ( Депутатам міста  та района , волонтерам Нікопольській волнтерській сотні,  парафіянам храмів Свято – Покровського, Свято – Троїцького та св. прав. Петра Калнишевського та всім небайдужим  людям).

На запрошення благочинного Костянтинівського району Донецької єпархії УПЦ Київського Патріархату протоієрея Костянтина Кузнецова отець Меркурій разом з командою завітали до Костянтинівки та передали одежу для   малозабезпечених до територiального центру надання соцiальноi допомоги м. Костянтинiвка.  
 
Спільно з отцем Костянтином Нікопольська делегація відвідала 90 батальон 81 бригади у м. Костянтинівка  де привітали наших захисників та передали їм пасхальні подарунки. Також разом ми помолились за воїнів які загинули за віру та Україну біля пам'ятника Героям АТО та в капличці УПЦ Київського Патріархату на території військової частини.

Благочинний Нікополя та району ієромонах Меркурій (Скороход) разом з волонтерами відвідали передові позиції АТО (фото)
Благочинний Нікополя та району ієромонах Меркурій (Скороход) разом з волонтерами відвідали передові позиції АТО (фото)
Благочинний Нікополя та району ієромонах Меркурій (Скороход) разом з волонтерами відвідали передові позиції АТО (фото)
Благочинний Нікополя та району ієромонах Меркурій (Скороход) разом з волонтерами відвідали передові позиції АТО (фото)
Благочинний Нікополя та району ієромонах Меркурій (Скороход) разом з волонтерами відвідали передові позиції АТО (фото)
Благочинний Нікополя та району ієромонах Меркурій (Скороход) разом з волонтерами відвідали передові позиції АТО (фото)
Благочинний Нікополя та району ієромонах Меркурій (Скороход) разом з волонтерами відвідали передові позиції АТО (фото)
Благочинний Нікополя та району ієромонах Меркурій (Скороход) разом з волонтерами відвідали передові позиції АТО (фото)
Благочинний Нікополя та району ієромонах Меркурій (Скороход) разом з волонтерами відвідали передові позиції АТО (фото)
Благочинний Нікополя та району ієромонах Меркурій (Скороход) разом з волонтерами відвідали передові позиції АТО (фото)
Благочинний Нікополя та району ієромонах Меркурій (Скороход) разом з волонтерами відвідали передові позиції АТО (фото)
Благочинний Нікополя та району ієромонах Меркурій (Скороход) разом з волонтерами відвідали передові позиції АТО (фото)
Благочинний Нікополя та району ієромонах Меркурій (Скороход) разом з волонтерами відвідали передові позиції АТО (фото)
Благочинний Нікополя та району ієромонах Меркурій (Скороход) разом з волонтерами відвідали передові позиції АТО (фото)
Благочинний Нікополя та району ієромонах Меркурій (Скороход) разом з волонтерами відвідали передові позиції АТО (фото)
Благочинний Нікополя та району ієромонах Меркурій (Скороход) разом з волонтерами відвідали передові позиції АТО (фото)
Благочинний Нікополя та району ієромонах Меркурій (Скороход) разом з волонтерами відвідали передові позиції АТО (фото)
Благочинний Нікополя та району ієромонах Меркурій (Скороход) разом з волонтерами відвідали передові позиції АТО (фото)
Благочинний Нікополя та району ієромонах Меркурій (Скороход) разом з волонтерами відвідали передові позиції АТО (фото)
Благочинний Нікополя та району ієромонах Меркурій (Скороход) разом з волонтерами відвідали передові позиції АТО (фото)
Благочинний Нікополя та району ієромонах Меркурій (Скороход) разом з волонтерами відвідали передові позиції АТО (фото)
 
Фото: Юрій Горобець

Прес-служба Нікопольського благочиння – Олексій Мороз 
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В Украине » Просмотров: 484 » Комментариев:0

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    • Виктор Артеменко 30.04.2017
      Чего ждем? Пока кого то прибье ... (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Жизнь города / А что мешает так и работать? Во всем... (видео)
    • Василий 30.04.2017
      Чего ждем? Пока кого то прибье ... (2)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      його можна навіть не міняти, просто поставити рівно, стягнути швелером, зробити опалубку, залити бетоном. по грошах це дешевше ніж міняти цілого, в якості не гірше нового.

      Навпроти автовокзалу під час снігопаду впало дерево й порвало дроти, інтернет кабелі відновлено, а освітлення ні, навіть дерево не повністю допиляли, та й стовп теж стоїть похилий
    • Василий 29.04.2017
      Прогулка по Покрову: Соседний ... (3)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Нормальный репортаж, какие лишние эмоции, Виктор?! Да матов уже не хватает, пора бы ... Так что репортаж хороший и злободневный, как и положено настоящему журналисту!
      Бывал в Покрове, в этом году, не раз. Действительно много положительных изменений.. и мэра хвалят многие
      И вывод напрашивается сам: Разница только в распределении и контроле городского бюджета! Там налоги людей возвращаются людям в виде благ, а у нас они теряются на пути : видно путь слишком тёмный и длинный!

      Підтримую, і Віктору вдячний за статтю.
      але нашому меру мало меж міста, наскільки я розумію вони хочуть приєднати до міста кілька навколишніх сільських рад, і їхні агенти стараються до всрачки, пнуться зі всіх сил щоб барин шматочком нагородив.
    • Виталик Шерстюк 29.04.2017
      У Нікополі поліцейські затрима ... (1)
      Виталик Шерстюк-С„РѕС‚Рѕ
      И молодцы! И правильно, что депутаты денег вам не выделили на поддержание штанов. И так хорошо работаете. И бензин вам не нужен - можно и на автобусе на задержание и обыск приехать. Ведро умеет наши деньги экономить. Ещё осталось медицине и образованию денег зажать, что бы бюджет был прозапас-мало ли где лампочки в подъездах вкрутить нужно.
    • Виталик Шерстюк 29.04.2017
      Став відомий розмір компенсаці ... (5)
      Виталик Шерстюк-С„РѕС‚Рѕ
      Где Кириллов? Где его известный БУКЕТ ЗАХОДИВ?!? Как такой вопрос и без него? За собак и свиней он горой, асфальт тёплый и машина автодора без номеров ветки убирает - крику аж до Киева. А за здоровье людей покричать? Помитинговать? Не? Не платят? Или просто не актуально?...
    • Николай 28.04.2017
      Прогулка по Покрову: Соседний ... (3)
      Николай-С„РѕС‚Рѕ
      Это пример того что у города появился Руководитель с большой Буквы который оставит хороший след в истории города.За то в Никополе последние 5 лет живем по принципу нацарюю 100 гривен и убегу.
    • Копчик С. 27.04.2017
      Прогулка по Покрову: Соседний ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Нормальный репортаж, какие лишние эмоции, Виктор?! Да матов уже не хватает, пора бы ... Так что репортаж хороший и злободневный, как и положено настоящему журналисту!
      Бывал в Покрове, в этом году, не раз. Действительно много положительных изменений.. и мэра хвалят многие
      И вывод напрашивается сам: Разница только в распределении и контроле городского бюджета! Там налоги людей возвращаются людям в виде благ, а у нас они теряются на пути : видно путь слишком тёмный и длинный!
    • Копчик С. 26.04.2017
      Нікопольські поліцейські затри ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Мені сподобалось : "Спочатку розбійники зробили три постріли у собак, а далі безперешкодно зайшли до будинку, де погрожуючи предметами схожими на пістолети..." Так предметом схожим на пістолет можно зробити людину схожим на труп!
    • Копчик С. 26.04.2017
      В Марганце избили депутата гор ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Виктор Артеменко
      ЩЕ ДВІ ПРАВДИ? ХТО Ж НАСПРАВДІ БРЕШЕ?

      Це вже більш повна інформація і напевно біль правдива..
      Як що слухати версію депутата, то не зрозуміло версія "про мужика з пляшкою" а про жінку яку він викликав для захисту, зовсім смішно :)
    • Виктор Артеменко 26.04.2017
      В Марганце избили депутата гор ... (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      И другие не менее интересные мнения по этому факту:

      ЩЕ ДВІ ПРАВДИ? ХТО Ж НАСПРАВДІ БРЕШЕ?
      http://marganets.dp.ua/novini-mista/1201-shche-dvi-pravdi-khto-zh-naspravdi-bre
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