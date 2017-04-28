 У Нікополі поліцейські затримали розповсюджувача амфетаміну (фото, вiдео)

У Нікополі поліція виявила у 28-річного чоловіка 15 сліп-пакетів з кристалічню речовиною ймовірно амфетаміном на 15 000 гривень за цінами чорного ринку.

У результаті реалізації оперативної інформації співробітниками управління протидії наркозлочинності ГУНП в Дніпропетровській області та слідчим Нікопольського відділу поліції 27 квітня в квартирі по вул. Добролюбова у м. Нікополі, в ході обшуку було виявлено та вилучено 15 поліетиленових сліп - пакетів з білою порошкоподібною кристалічною речовиною, грошові кошти у сумі 2000 гривень та порожні сліп-пакети. Як пояснив затриманий власник, вилучене є наркотиком – амфітамін, стверджує, що зберігав його для особистого споживання. Доречі, винуватець не має судимостей. Вилучена речовина направлена на експертизу.

Наразі злочинця затримано, слідчим за погодженням з прокуратурою йому оголошено про підозру за ч.1 ст. 307 Кримінального кодексу України, тобто незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, що карається позбавленням волі від трьох до восьми років.

Відділ комунікації ГУНП за матеріалами Нікопольського ВП

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