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Криминал / У Нікополі поліцейські затримали розповсюджувача амфетаміну (фото, вiдео) (Сегодня, 18:42)

У Нікополі поліція виявила у 28-річного чоловіка 15 сліп-пакетів з кристалічню речовиною ймовірно амфетаміном на 15 000 гривень за цінами чорного ринку. 
 У Нікополі поліцейські затримали розповсюджувача амфетаміну (фото, вiдео)
У результаті реалізації оперативної інформації співробітниками  управління протидії наркозлочинності ГУНП в Дніпропетровській області  та слідчим Нікопольського відділу поліції 27 квітня  в квартирі по вул. Добролюбова у м. Нікополі, в ході обшуку було виявлено та вилучено 15 поліетиленових сліп - пакетів з білою порошкоподібною кристалічною речовиною, грошові кошти у сумі 2000 гривень та порожні сліп-пакети. Як пояснив затриманий власник, вилучене є наркотиком – амфітамін, стверджує, що зберігав його для особистого споживання. Доречі, винуватець не має судимостей. Вилучена речовина направлена на експертизу. 
 
Наразі злочинця затримано, слідчим за погодженням з прокуратурою йому оголошено про підозру за ч.1 ст. 307 Кримінального кодексу України, тобто незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, що карається позбавленням волі від трьох до восьми років. 
Відділ комунікації ГУНП за матеріалами Нікопольського ВП
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 5 » Комментариев:0

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    Виктор Артеменко
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    Я увлеклась съёмками лет 10 назад, когда мне подарили видеокамеру. Снимала семью и знакомых, пользовалась иногда и в работе, но никогда не выкладывала в соцсети. А вот год назад, в апреле 2016, почему-то захотелось снять видеорепортаж, прямо на улице, о незнакомых людях.
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    • Николай 28.04.2017
      Прогулка по Покрову: Соседний ... (2)
      Николай-С„РѕС‚Рѕ
      Это пример того что у города появился Руководитель с большой Буквы который оставит хороший след в истории города.За то в Никополе последние 5 лет живем по принципу нацарюю 100 гривен и убегу.
    • Копчик С. 27.04.2017
      Прогулка по Покрову: Соседний ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Нормальный репортаж, какие лишние эмоции, Виктор?! Да матов уже не хватает, пора бы ... Так что репортаж хороший и злободневный, как и положено настоящему журналисту!
      Бывал в Покрове, в этом году, не раз. Действительно много положительных изменений.. и мэра хвалят многие
      И вывод напрашивается сам: Разница только в распределении и контроле городского бюджета! Там налоги людей возвращаются людям в виде благ, а у нас они теряются на пути : видно путь слишком тёмный и длинный!
    • Копчик С. 26.04.2017
      Нікопольські поліцейські затри ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Мені сподобалось : "Спочатку розбійники зробили три постріли у собак, а далі безперешкодно зайшли до будинку, де погрожуючи предметами схожими на пістолети..." Так предметом схожим на пістолет можно зробити людину схожим на труп!
    • Копчик С. 26.04.2017
      В Марганце избили депутата гор ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Виктор Артеменко
      ЩЕ ДВІ ПРАВДИ? ХТО Ж НАСПРАВДІ БРЕШЕ?

      Це вже більш повна інформація і напевно біль правдива..
      Як що слухати версію депутата, то не зрозуміло версія "про мужика з пляшкою" а про жінку яку він викликав для захисту, зовсім смішно :)
    • Виктор Артеменко 26.04.2017
      В Марганце избили депутата гор ... (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      И другие не менее интересные мнения по этому факту:

      ЩЕ ДВІ ПРАВДИ? ХТО Ж НАСПРАВДІ БРЕШЕ?
      http://marganets.dp.ua/novini-mista/1201-shche-dvi-pravdi-khto-zh-naspravdi-bre
      she

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    • Копчик С. 25.04.2017
      Випуск програми Нікополь сього ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Партиципаторное финансирование - учили, учил, так и не запомнил.:) Был на семинаре по совместному финансированию проектов. Куратор из Днепра негодовал: мэр обещал 2 млн выделить по 300 тысяч на проект, а выделил 650 тысяч по 50 тысяч на проект. Но как оказалось - Выделили всего 300 тысяч - по 15 тысяч на один проект! Это позор! Завтра ему позвоню и расскажу про никопольский анекдот! Даже в маленьких городах, суммы больше! А ведь это европейская практика: когда горожане выдвигают проекты для города, все голосуют и потом лучшие внедряются в жизнь! Что можно сделать за 15 тысяч ?! Проект в УЖКХ больше будет стоить! За 15 тысяч можно поставить лавочку и урну рядом! Так вот, городская власть считает что мы не достойны решать - куда в городе тратить наши налоги! Но в новостях - эта жлобское решение звучит как достижение! :)
    • Grade2 23.04.2017
      Дайте більше простору людям, я ... (1)
      Grade2-С„РѕС‚Рѕ
      Скільки ще необхідно зруйнувати памьятників та переймінутвати вулиць та міст, щоб сталось краще?
      А може пора вже не тільки руйнувати, але й будувати свої міста та й квартали - тоді й називайте їх як Вам заманеться! А поки що, я не бачу нічого позитивного, що зробила існуюча влада!
      Я щомісяця плачу податки, я не їду із країни, ...але я не бачу ніяких позитивнмх змін. І Нікополь у тому числі як найкраще проявляе себе як дзеркало влади - томість ніякої влади немає взагалі. І не треба мене умовляти, що я повинен вийти відремонтувати дороги і прибрати сміття. На "Х" така влада потрібна, яка не регулює нічого. Хоча... так простіше жити - їм.
      Крапка....
    • Копчик С. 23.04.2017
      Став відомий розмір компенсаці ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      Цитата: Копчик С.
      Компенсацію за атомку витрачають на дороги, каналізацію та інші роботи УЖКХ
      Так куди ж дивиться прокуратура, нецільове використання бюджетних коштів.

      Там є де які лазейки...можна витрачати "на покращення життя" :)..
    • неригионал 22.04.2017
      И вновь о поведении водителей ... (2)
      неригионал-С„РѕС‚Рѕ
      Как хвост прищемили так сразу и раскаялся. Не верю таким, если б совесть была то сразу б извинился и бесплатно довез.
    • Василий 22.04.2017
      Став відомий розмір компенсаці ... (4)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Компенсацію за атомку витрачають на дороги, каналізацію та інші роботи УЖКХ

      Так куди ж дивиться прокуратура, нецільове використання бюджетних коштів.
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