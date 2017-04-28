 У Нікополі поліцейські затримали розповсюджувача амфетаміну (фото, вiдео)

У Нікополі поліція виявила у 28-річного чоловіка 15 сліп-пакетів з кристалічню речовиною ймовірно амфетаміном на 15 000 гривень за цінами чорного ринку.
У результаті реалізації оперативної інформації співробітниками управління протидії наркозлочинності ГУНП в Дніпропетровській області та слідчим Нікопольського відділу поліції 27 квітня в квартирі по вул. Добролюбова у м. Нікополі, в ході обшуку було виявлено та вилучено 15 поліетиленових сліп - пакетів з білою порошкоподібною кристалічною речовиною, грошові кошти у сумі 2000 гривень та порожні сліп-пакети. Як пояснив затриманий власник, вилучене є наркотиком – амфітамін, стверджує, що зберігав його для особистого споживання. Доречі, винуватець не має судимостей. Вилучена речовина направлена на експертизу.
Наразі злочинця затримано, слідчим за погодженням з прокуратурою йому оголошено про підозру за ч.1 ст. 307 Кримінального кодексу України, тобто незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, що карається позбавленням волі від трьох до восьми років.
Відділ комунікації ГУНП за матеріалами Нікопольського ВП
Я увлеклась съёмками лет 10 назад, когда мне подарили видеокамеру. Снимала семью и знакомых, пользовалась иногда и в работе, но никогда не выкладывала в соцсети. А вот год назад, в апреле 2016, почему-то захотелось снять видеорепортаж, прямо на улице, о незнакомых людях.
Нормальный репортаж, какие лишние эмоции, Виктор?! Да матов уже не хватает, пора бы ... Так что репортаж хороший и злободневный, как и положено настоящему журналисту! Бывал в Покрове, в этом году, не раз. Действительно много положительных изменений.. и мэра хвалят многие И вывод напрашивается сам: Разница только в распределении и контроле городского бюджета! Там налоги людей возвращаются людям в виде благ, а у нас они теряются на пути : видно путь слишком тёмный и длинный!
Мені сподобалось : "Спочатку розбійники зробили три постріли у собак, а далі безперешкодно зайшли до будинку, де погрожуючи предметами схожими на пістолети..." Так предметом схожим на пістолет можно зробити людину схожим на труп!
Партиципаторное финансирование - учили, учил, так и не запомнил.:) Был на семинаре по совместному финансированию проектов. Куратор из Днепра негодовал: мэр обещал 2 млн выделить по 300 тысяч на проект, а выделил 650 тысяч по 50 тысяч на проект. Но как оказалось - Выделили всего 300 тысяч - по 15 тысяч на один проект! Это позор! Завтра ему позвоню и расскажу про никопольский анекдот! Даже в маленьких городах, суммы больше! А ведь это европейская практика: когда горожане выдвигают проекты для города, все голосуют и потом лучшие внедряются в жизнь! Что можно сделать за 15 тысяч ?! Проект в УЖКХ больше будет стоить! За 15 тысяч можно поставить лавочку и урну рядом! Так вот, городская власть считает что мы не достойны решать - куда в городе тратить наши налоги! Но в новостях - эта жлобское решение звучит как достижение! :)
Скільки ще необхідно зруйнувати памьятників та переймінутвати вулиць та міст, щоб сталось краще? А може пора вже не тільки руйнувати, але й будувати свої міста та й квартали - тоді й називайте їх як Вам заманеться! А поки що, я не бачу нічого позитивного, що зробила існуюча влада! Я щомісяця плачу податки, я не їду із країни, ...але я не бачу ніяких позитивнмх змін. І Нікополь у тому числі як найкраще проявляе себе як дзеркало влади - томість ніякої влади немає взагалі. І не треба мене умовляти, що я повинен вийти відремонтувати дороги і прибрати сміття. На "Х" така влада потрібна, яка не регулює нічого. Хоча... так простіше жити - їм. Крапка....
22 апреля в городе Днепр прошел чемпионат области по рукопашному бою, город Никополь представляли 7 спортсменов федерации Тайкан каратэ. Наши бойцы участвовали в двух видах поединков и на семерых бойцов одержали 14 медалей! Соответствующие места заняли :
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