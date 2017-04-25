Сегодня люди из ваты берут штурмом Рейхстаг из фанеры:

Я увлеклась съёмками лет 10 назад, когда мне подарили видеокамеру. Снимала семью и знакомых, пользовалась иногда и в работе, но никогда не выкладывала в соцсети. А вот год назад, в апреле 2016, почему-то захотелось снять видеорепортаж, прямо на улице, о незнакомых людях.
Партиципаторное финансирование - учили, учил, так и не запомнил.:) Был на семинаре по совместному финансированию проектов. Куратор из Днепра негодовал: мэр обещал 2 млн выделить по 300 тысяч на проект, а выделил 650 тысяч по 50 тысяч на проект. Но как оказалось - Выделили всего 300 тысяч - по 15 тысяч на один проект! Это позор! Завтра ему позвоню и расскажу про никопольский анекдот! Даже в маленьких городах, суммы больше! А ведь это европейская практика: когда горожане выдвигают проекты для города, все голосуют и потом лучшие внедряются в жизнь! Что можно сделать за 15 тысяч ?! Проект в УЖКХ больше будет стоить! За 15 тысяч можно поставить лавочку и урну рядом! Так вот, городская власть считает что мы не достойны решать - куда в городе тратить наши налоги! Но в новостях - эта жлобское решение звучит как достижение! :)
Скільки ще необхідно зруйнувати памьятників та переймінутвати вулиць та міст, щоб сталось краще? А може пора вже не тільки руйнувати, але й будувати свої міста та й квартали - тоді й називайте їх як Вам заманеться! А поки що, я не бачу нічого позитивного, що зробила існуюча влада! Я щомісяця плачу податки, я не їду із країни, ...але я не бачу ніяких позитивнмх змін. І Нікополь у тому числі як найкраще проявляе себе як дзеркало влади - томість ніякої влади немає взагалі. І не треба мене умовляти, що я повинен вийти відремонтувати дороги і прибрати сміття. На "Х" така влада потрібна, яка не регулює нічого. Хоча... так простіше жити - їм. Крапка....
Хочеться побачити об'єкти цивільного захисту у повній відповідності за атомні гроші. Хтось підкаже де можна побачити?
:) Які об'єкти? Вони ще залишилися на виробництвах.. В місті є тільки відділ Цивільного захисту в Виконкомі.. Можно туди запит послати.. Компенсацію за атомку витрачають на дороги, каналізацію та інші роботи УЖКХ. На посадку наприклад, дерев 1-2% від суми.
Як палили за кермом, так і палять, що смердить на весь автобус, як розмовляли про телефону, так і розмовляють. Однією рукою вправляються і кермо крутити, і передачі перемикати. Музика у декого занадто голосно грає. Зупинки не оголошують, якщо проїхав свою - то сам винен. Хоча є один водій якого можу відзначити гарним словом, я так розумію він працює підмінним, бо бачив його і на 6 і на 14, 16. Завжди чемний та врівноважений, оголошує всі зупинки. На жаль не знаю імені та не записав номер автобуса.
Сегодня навестил Виталия! Вчера ему отрезали палец, чувствует себя хорошо (ещё больше улыбки на лице, что только палец) На медперсонал не жалуется, всех благодарит за помощь! Четко понимает, что это его шанс стать нормальным человеком, и что могло бы быть оставшись на лавочке. Осталось немного, восстановить пенсию и паспорт (паспорт есть, но он в ужасном состоянии) Дальше дом-интернат, для перевода в который медперсонал уже собирают документы.
От себя хочу ещё раз поблагодарить тех кто откликнулись и помогли ранее и тех двух мужчин которые навестили его вчера! Как сегодня он мне рассказал, сразу же после моего ухода, к нему зашли двое мужчин, вручили два пакета с едой и каждый по 500грн. Это конечно заслуживает большого уважения, особенно что всё это передали лично!!!
22 апреля в городе Днепр прошел чемпионат области по рукопашному бою, город Никополь представляли 7 спортсменов федерации Тайкан каратэ. Наши бойцы участвовали в двух видах поединков и на семерых бойцов одержали 14 медалей! Соответствующие места заняли :
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