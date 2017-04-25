 Чемпионат области по рукопашному бою

Партиципаторное финансирование - учили, учил, так и не запомнил.:) Был на семинаре по совместному финансированию проектов. Куратор из Днепра негодовал: мэр обещал 2 млн выделить по 300 тысяч на проект, а выделил 650 тысяч по 50 тысяч на проект. Но как оказалось - Выделили всего 300 тысяч - по 15 тысяч на один проект! Это позор! Завтра ему позвоню и расскажу про никопольский анекдот! Даже в маленьких городах, суммы больше! А ведь это европейская практика: когда горожане выдвигают проекты для города, все голосуют и потом лучшие внедряются в жизнь! Что можно сделать за 15 тысяч ?! Проект в УЖКХ больше будет стоить! За 15 тысяч можно поставить лавочку и урну рядом! Так вот, городская власть считает что мы не достойны решать - куда в городе тратить наши налоги! Но в новостях - эта жлобское решение звучит как достижение! :)