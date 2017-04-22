Что такое реимбурсация или как получить бесплатные лекарства

«Медицинская реформа» – звучит сегодня для многих, как приговор. «Медицинская реформа» – звучит сегодня для многих, как приговор.

Ко мне, как к народному депутату, поступает масса обращений, содержание которых лишь подтверждает плачевность ситуации в отрасли. Более того, люди крайне обеспокоены отсутствием полной и понятной информации относительно запланированных Министерством здравоохранения изменений.

Сегодня уровень доверия населения к системе здравоохранения очень низкий и это вполне обосновано! И хотя эта отрасль, действительно, остро нуждается в изменениях, мы должны знать, чем мы жертвуем и что получим взамен!





Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы произошло, как с хвалеными государственными закупками препаратов через международные организации, когда ценой призрачной экономии стало здоровье украинцев, которые не получили своевременного лекарственного обеспечения. Лекарства поступают через год(!) после оплаты, зачастую сроки годности уже истекают, вместо оригинальных препаратов нам ввозят дешевые аналоги – и это называют экономией! На сегодня по закупкам медпрепаратов по государственным программам, таким как онкология, туберкулез, иммунопрофилактика поставлено в Украину лишь 15% от закупки 2016 года.





Это нонсенс, когда система, призванная сохранить здоровье, жертвует им же!





Нельзя, чтобы, из-за недофинансирования, закрывались больницы и сокращались медработники.





Нельзя лишить граждан права на бесплатную медицинскую помощь, гарантированную Конституцией!





Нельзя поверхностными решениями заменить полноценную систему развития!

Да! Оптимизация медицины может быть непростой и где-то даже болезненной, но прежде, чем проводить реформы, необходимо определить конечную цель, разработать четкий план и график его реализации. При этом, важно учесть и уже имеющийся опыт. В украинской медицине масса примеров того, как делать нельзя…

Надо посмотреть на те реформы, которые уже проводились в предыдущие годы. Много говорилось, декларирвалось, а положительных результатов люди не ощутили. Важно не повторить тех же ошибок, проанализировав, что же тогда не получилось и по каким причинам.

Хорошим уроком являются и попытки разработать гарантированный пакет, которые предпринимаются уже более 20 лет. Опыт показал, что, осуществление этой хорошей идеи связано с рядом сложностей, однако МОЗ упрямо не обращает внимания на неудачи прошлых лет. За обещаниями и благими намерениями в этом вопросе до сих пор скрываются огромные риски и все те же проблемы.

Кроме того, в пакет следовало бы полностью включить детство, т.е. лечение всех заболеваний у детей. Здоровье подрастающего поколения – приоритетная задача, и лечение и профилактика заболеваний у детей должно быть полностью гарантировано Государством. Пока в предложениях МОЗ, к сожалению, я этого не вижу.

Не смотря на массу замечаний, я готов поддерживать любые рациональные идеи, если они будут обдуманы, взвешены и доработаны, в первую очередь, с учетом интересов людей. И радует, что в нашей медицине уже сегодня есть направления, где отмечается положительная динамика.





Так, с 1 апреля 2017 года начала работу программа по компенсации стоимости препаратов пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и сахарным диабетом II типа.

Все мы помним, как еще в 2014 году МОЗ не подало заявку на продление финансирования проекта по компенсации стоимости лекарств гипертоникам, и как более трех миллионов украинцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями лишились государственной поддержки.

Понадобился не один год, чтоб донести до Кабинета Министров необходимость возобновления этой программы и расширения перечня заболеваний! В Комитете Верховной Рады по вопросам здравоохранения я возглавлял Рабочую группу по анализу пилотного проекта по гипертонии, был инициатором ряда обращений к Кабинету Министров, проделана большая работа – и я искренне рад, что процесс пошел.





Программа начала работу. Обязательно воспользуйтесь своим правом на доступное лечение!

Для этого Вам необходимо:

Посетить своего лечащего врача, который подтвердит или поставит диагноз и выпишет рецепт установленного образца с указанием, не названия препарата, а действующего вещества.

В аптеке, которая принимает участие в программе реимбурсации, а все они должны иметь соответствующие наклейки на двери «Доступные лекарства», Вы сможете по рецепту бесплатно получить самый дешевый препарат из приведенного МОЗ перечня, в состав которого входит необходимое действующее вещество. За более дорогостоящий препарат из того же списка необходимо будет доплачивать.

Принимаете препараты согласно схеме лечения.





Должен отметить, что государственное регулирование цен будет касаться препаратов, которые включены в Национальный перечень основных лекарственных средств, а также в перечень международных непатентованных названий Всемирной Организации Здравоохранения.





Перечень препаратов, подлежащих компенсации их стоимости:

Сердечно-сосудистые заболевания:

Амиодарон – таблетки,

Амлодипин - таблетки,

Атенолол - таблетки,

Верапамил - таблетки,

Гидрохлортиазид - таблетки,

Спиронолактон - таблетки,

Фуросемид - таблетки,

Дигоксин– таблетки,

Эналаприл - таблетки,

Изосорбида динитрат - таблетки сублингвальные,

Карведилол – таблетки,

Клопидогрел,

Метопролол,

Нитроглицерин - таблетки сублингвальные,

Симвастатин– таблетки,

Бисопролол,

Метформин – таблетки.





Сахарный диабет II типа:

Метформин - таблетки,

Гликлазид - таблетки.





Бронхиальная астма:

Беклометазон - аэрозоль для ингаляций,

Будесонид - порошок для ингаляций дозированный,

Будесонид - суспензия для распыления,

Сальбутамол - аэрозоль для ингаляций.









В случае возникновения каких-либо проблем с получением бесплатных лекарств в рамках программы по реимбурсации, Вы всегда можете обратиться в мою депутатскую приемную.

Я готов оказывать всестороннюю поддержку и способствовать обеспечению Ваших прав в данном вопросе. Ведь если программа запущена – она должна работать.





Будьте здоровы!

Ваш, Андрей Шипко





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