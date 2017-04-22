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В Украине / Что такое реимбурсация или как получить бесплатные лекарства (Вчера, 18:33)

«Медицинская реформа» – звучит сегодня для многих, как приговор.
Ко мне, как к народному депутату, поступает масса обращений, содержание которых лишь подтверждает плачевность ситуации в отрасли.  Более того, люди крайне обеспокоены отсутствием полной и понятной информации относительно запланированных Министерством здравоохранения изменений. 
 
Сегодня уровень доверия населения к системе здравоохранения очень низкий и это вполне обосновано! И хотя эта отрасль, действительно, остро нуждается в изменениях, мы должны знать, чем мы жертвуем и что получим взамен!

Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы произошло, как с хвалеными государственными закупками препаратов через международные организации, когда ценой призрачной экономии стало здоровье украинцев, которые не получили своевременного лекарственного обеспечения. Лекарства поступают через год(!) после оплаты, зачастую сроки годности уже истекают, вместо оригинальных препаратов нам ввозят дешевые аналоги – и это называют экономией! На сегодня по закупкам медпрепаратов по государственным программам, таким как онкология, туберкулез, иммунопрофилактика поставлено в Украину лишь 15% от закупки 2016 года. 

Это нонсенс, когда система, призванная сохранить здоровье, жертвует им же!

Нельзя, чтобы, из-за недофинансирования, закрывались больницы и сокращались медработники.

Нельзя лишить граждан права на бесплатную медицинскую помощь, гарантированную Конституцией!

Нельзя поверхностными решениями заменить полноценную систему развития!
Да! Оптимизация медицины может быть непростой и где-то даже болезненной, но прежде, чем проводить реформы, необходимо определить конечную цель, разработать четкий план и график его реализации. При этом, важно учесть и уже имеющийся опыт. В украинской медицине масса примеров того, как делать нельзя…
Надо посмотреть на те реформы, которые уже проводились в предыдущие годы. Много говорилось, декларирвалось, а положительных результатов люди не ощутили. Важно не повторить тех же ошибок, проанализировав, что же тогда не получилось и по каким причинам. 
Хорошим уроком являются и попытки разработать гарантированный пакет, которые предпринимаются уже более 20 лет. Опыт показал, что, осуществление этой хорошей идеи связано с рядом сложностей, однако МОЗ упрямо не обращает внимания на неудачи прошлых лет. За обещаниями и благими намерениями в этом вопросе до сих пор скрываются огромные риски и все те же проблемы.
Кроме того, в пакет следовало бы полностью включить детство, т.е. лечение всех заболеваний у детей. Здоровье подрастающего поколения – приоритетная задача, и лечение и профилактика заболеваний у детей должно быть полностью гарантировано Государством. Пока в предложениях МОЗ, к сожалению, я этого не вижу. 
Не смотря на массу замечаний, я готов поддерживать любые рациональные идеи, если они будут обдуманы, взвешены и доработаны, в первую очередь, с учетом интересов людей. И радует, что в нашей медицине уже сегодня есть направления, где отмечается положительная динамика.

Так, с 1 апреля 2017 года начала работу программа по компенсации стоимости препаратов пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и сахарным диабетом II типа.
Все мы помним, как еще в 2014 году МОЗ не подало заявку на продление финансирования проекта по компенсации стоимости лекарств гипертоникам, и как более трех миллионов украинцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями лишились государственной поддержки. 
Понадобился не один год, чтоб донести до Кабинета Министров необходимость возобновления этой программы и расширения перечня заболеваний! В Комитете Верховной Рады по вопросам здравоохранения я возглавлял Рабочую группу по анализу пилотного проекта по гипертонии, был инициатором ряда обращений к Кабинету Министров, проделана большая работа – и я искренне рад, что процесс пошел. 

Программа начала работу. Обязательно воспользуйтесь своим правом на доступное лечение!
Для этого Вам необходимо:
  •  Посетить своего лечащего врача, который подтвердит или поставит диагноз и выпишет рецепт установленного образца с указанием, не названия препарата, а действующего вещества. 
  • В аптеке, которая принимает участие в программе реимбурсации, а все они должны иметь соответствующие наклейки на двери «Доступные лекарства», Вы сможете по рецепту бесплатно получить самый дешевый препарат из приведенного МОЗ перечня, в состав которого входит необходимое действующее вещество. За более дорогостоящий препарат из того же списка необходимо будет доплачивать.
  • Принимаете препараты согласно схеме лечения. 

Должен отметить, что государственное регулирование цен будет касаться препаратов, которые включены в Национальный перечень основных лекарственных средств, а также в перечень международных непатентованных названий Всемирной Организации Здравоохранения.

Перечень препаратов, подлежащих компенсации их стоимости:
 
Сердечно-сосудистые заболевания: 
Амиодарон  – таблетки, 
Амлодипин  - таблетки, 
Атенолол - таблетки, 
Верапамил - таблетки, 
Гидрохлортиазид  - таблетки, 
Спиронолактон - таблетки, 
Фуросемид  - таблетки, 
Дигоксин– таблетки, 
Эналаприл - таблетки, 
Изосорбида динитрат - таблетки сублингвальные, 
Карведилол  – таблетки, 
Клопидогрел, 
Метопролол, 
Нитроглицерин - таблетки сублингвальные, 
Симвастатин– таблетки, 
Бисопролол, 
Метформин – таблетки.

Сахарный диабет II типа: 
Метформин - таблетки, 
Гликлазид - таблетки.

Бронхиальная астма: 
Беклометазон - аэрозоль для ингаляций, 
Будесонид - порошок для ингаляций дозированный, 
Будесонид - суспензия для распыления, 
Сальбутамол - аэрозоль для ингаляций.


В случае возникновения каких-либо проблем с получением бесплатных лекарств в рамках программы по реимбурсации, Вы всегда можете обратиться в мою депутатскую приемную. 
Я готов оказывать всестороннюю поддержку и способствовать обеспечению Ваших прав в данном вопросе. Ведь если программа запущена – она должна работать.

Будьте здоровы!
Ваш, Андрей Шипко

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В Украине » Просмотров: 605 » Комментариев:0

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    • nikopol2015 21.04.2017
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      nikopol2015-С„РѕС‚Рѕ
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      На медперсонал не жалуется, всех благодарит за помощь!
      Четко понимает, что это его шанс стать нормальным человеком, и что могло бы быть оставшись на лавочке.
      Осталось немного, восстановить пенсию и паспорт (паспорт есть, но он в ужасном состоянии)
      Дальше дом-интернат, для перевода в который медперсонал уже собирают документы.

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    • луганчанин 21.04.2017
      По ДТП годичной давности по се ... (3)
      луганчанин-С„РѕС‚Рѕ
      Товарищу стоит почитать правила дорожного движения,останавливаться от автобусной остановки не менее 30 метров,можно было еще и штраф впаять за нарушение.
    • Василий 21.04.2017
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      Василий-С„РѕС‚Рѕ
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    • Копчик С. 20.04.2017
      Почему в Никополе ложат теплый ... (28)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Виталик Шерстюк
      Не смешите народ своим наблюдательным советом... Разогнали, уничтожили, тираны, ай-ай. Читайте Устав города, а там написано, что в него должны входить специалисты в разных областях (экономисты, юристы, строители, например).

      Шерстюк! Откройте Устав и прочитайте что там написано! Если Вы услышали звон, а именно речь С.М.Донца ( котрый кстати был замом мера по УЖКХ с военным образованием)то даже он сказал: " могут привлекать специалистов.."
      Видно было сказано для таких как Вы! :)
      Так что возьмите Устав и прочитайте что там написано!
      А если Вы считаете, что контролировать обязаны только специалисты, то Вам на сессию Горсовета с предложением распустить его! Там все депутаты специалисты во всем?! :))
      Хотя опять с ботами спорю..Время теряю...Будет у Вас смелость показать свое фото и настоящее имя, тогда поговорим! А так, все равно что с шавкой разговаривать!
    • Василий Дударев 19.04.2017
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    • Василий Дударев 19.04.2017
      Почему в Никополе ложат теплый ... (28)
      Василий Дударев-С„РѕС‚Рѕ
      Я вообше не понял кто тут о чем и кто тут при пагонах. Депутатов избрало общество ? Общество . Главного па Никапалю Фисака избрала общество ? Общество. Вот пусть они и решают раз им общество доверила. А кто этих избрал Копчиков, мента Журавлева, барыгу Тульчинского и других ? Депутаты на доверии общества. Значит и в запас могут отправить . Какой мандат у этих кого нагнали по делу от кого мандат ? От обшества ? нет такого . Пусть покажут...Поэтому гуляем челавеки...Выберут без вас этот совет кто будет присмотр вести...А вы будете качать кагда вас обшество назначит. Вы же тулились от общества на выборах ? Тулились. Ну и как ? вам сказал народ гуляем . вот и гуляем.
    • Виталик Шерстюк 19.04.2017
      Почему в Никополе ложат теплый ... (28)
      Виталик Шерстюк-С„РѕС‚Рѕ
      Не смешите народ своим наблюдательным советом... Разогнали, уничтожили, тираны, ай-ай. Читайте Устав города, а там написано, что в него должны входить специалисты в разных областях (экономисты, юристы, строители, например). Копчик проходит в любой совет-он во всех отраслях профессор)))) Кто входил в этот совет? Найдёте там дипломированных, работающих по профессии признанных спецов? Максимум треть, кто реально мог бы грамотно и со знанием подойти к решению любых вопросов. Остальные-чей-то выгодный балласт. Вот балласт и написал заявления о выходе. Не может неправильно собранный автомобиль правильно ездить. Депутаты утверждали совет? Правильно. Козлы они? Может быть. А кто депутатов выбирал? Правильно, вы, Василий и вы Сиротенко. И ещё все те, кто ходил на выборы. Так не здесь волайте, а с депутатов спросите и заставьте их устав переписать, нормальными тезисами совет этот выписать. И мэр тогда не сможет и не будет влиять, и междусобойчика депутатского не будет кого брать а кого нет. А так вы на Векторов похожи, только на каких-то унылых...
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