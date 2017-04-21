Цитата: Виталик Шерстюк

Не смешите народ своим наблюдательным советом... Разогнали, уничтожили, тираны, ай-ай. Читайте Устав города, а там написано, что в него должны входить специалисты в разных областях (экономисты, юристы, строители, например).

Шерстюк! Откройте Устав и прочитайте что там написано! Если Вы услышали звон, а именно речь С.М.Донца ( котрый кстати был замом мера по УЖКХ с военным образованием)то даже он сказал: " могут привлекать специалистов.."Видно было сказано для таких как Вы! :)Так что возьмите Устав и прочитайте что там написано!А если Вы считаете, что контролировать обязаны только специалисты, то Вам на сессию Горсовета с предложением распустить его! Там все депутаты специалисты во всем?! :))Хотя опять с ботами спорю..Время теряю...Будет у Вас смелость показать свое фото и настоящее имя, тогда поговорим! А так, все равно что с шавкой разговаривать!