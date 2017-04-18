Почему то никто не обращают внимание сколько часов работает водитель. 15 или 16? У нас 8-часовый раб.день? А получает он за смену или за две? Нет. Он получает 3200. Так по документам. Вот в Советском Союзе в АТП работавшие водители работали 8 часов, было 2 смены и получали ЗП не минималку и без суда он шел на пенсию в 55 лет за напряженную работу водителем по городу. И уволить водителя за хамство нельзя. Ну нет такой возм-ти. И льготных автобусов для пенсионеров не создавали. Уважали их, как и ветеранов, инвалидов и др. льготные категории. А сейчас это особый сорт людей, которые должны спрашивать у водителя, есть ли льготное место, который не знает сколько получает владелец автобусае за перевозку льготных категорий. Да и никто не знает, потому что эти дополнения специально не выкладывают на сайте горсовета, об этом не надо знать. А владелец автобуса требует план с водителя, платит минималку за 15-16 часов работы и он грубит и не вежлив с людьми.