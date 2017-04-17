Так уж повелось, что в безнадежных состояниях человек ищет утешение или в водке, или в сказках, а кто и в смерти. Ну, на водку сейчас особо не разгонишься, государство угодливо делает все, чтобы спиртовые бароны, оседлав цены, бесконтрольно жирели на спиртном, и все якобы в интересах простого человека (что уже само по себе является наглейшей из сказок). Так уж повелось, что в безнадежных состояниях человек ищет утешение или в водке, или в сказках, а кто и в смерти. Ну, на водку сейчас особо не разгонишься, государство угодливо делает все, чтобы спиртовые бароны, оседлав цены, бесконтрольно жирели на спиртном, и все якобы в интересах простого человека (что уже само по себе является наглейшей из сказок).

Хотя трезвая чуйка подсказывает, что не слей в свое беспредельное время за баснословные взятки государственную монополию на табак и водку (назовем это так для упрощения), мы бы сейчас не имели проблем ни с финансированием на онкобольных детей, ни с бесплатными лекарствами для почечников, диабетиков и стариков (есть в мире такие государства), ни со снабжением армии. Ну, со смертностью у нас и так порядок, едва ли не впереди планеты всей, все остальное пространство для человека заполняется сказками. И тут к услугам сказителей обширный ассортимент—у каждого из них свои каналы для охмурежа, свои газеты с типографиями, свои борзописцы купленные, да и государственными СМИ не пренебрегают.

Вот только «терзают меня смутные подозрения», что помимо работы на своих хозяев, наши СМИ тесно сотрудничают с иностранными разведками. Грят, Путин разогнал половину своего разведческого состава, за ненадобностью якобы. И правильно, по хозяйски мыслит, действительно, ну на что ему рисковать своими Штирлицами и Матами Харями, когда к его услугам целые украинские СМИ? Которые с завидной регулярностью, без подвальной конспирации и замысловатых шифров, в эфире открытым текстом сообщают секретные сведения о его заклятых вражинах—украинцах. О сварах в среде армейской верхушки, о секретных оперативных планах штабистов, о дебатах на предмет военной доктрины среди болтливых депутатов, с особыми подробностями—о тактико-технических данных нового украинского вооружения (толщине брони, скорости передвижения, маневренности, калибре вооружения, об объемах производства и сроках применения и пр.), короче, выбивают из рук нашей армии важнейший фактор—внезапность. И адрес точный производства приводят—житомирский военный завод. Это чтобы зеленые человечки-диверсанты не «заблудились» ненароком. Уж вывешивали бы прямо на публику когда-то популярный лозунг «Все для фронта, все для победы!». Путина.

Но вернемся к сказочникам. Скажем, часами можно слушать сказки представителей РФ на суде в Гааге, которые дружно, как два учителя пения, вещают, что Путин, дни и ночи проводя в молитвах о мире во всем мире, ну никак не может иметь отношения к войне на Донбассе, не до того ему. Просто древнерусское оружие какая-то часть украинцев находит в заброшенных шахтах и с шутками-приабутками применяет его против другой части таких же украинцев. А патроны, мины и снаряды к нему по смешной цене скупают в ближайших сельпо, там такого навалом. И в гумконвоях для зажравшихся оккупированных, до отказа забитых пиццами, семгой и конфетами «Рошен», просто нет ни пяди места для оружия. Уж такова сама донецкая земля, она издревле своим плодородием слыла, на которую, как магнитом, тянуло всяких там Ротшильдов, Юзов и пр. баронов. А чо? Ну чаво зазря руду добывать,а потом из нее еще и сталь варить надо, чтобы потом из нее чевой-то делать, когда просто «выйдет в степь донецкую парень молодой», копнет разок лопатой—глядь, БТР откопал, махнет еще лопатой—«Град» в обнимку с «БУКом» нарыл, поднатужился—и выкопал целую ракету СС «Сатана», которая до Вашингтона без пересадок долетает. А экскурсанты еще удивляются, чего это Донбасс весь такой перекопанный?

Ну ладно, это из области приевшихся сказок о том, как никакой уважающий себя бандеровец не возьмется за обед, не перекусив перед тем распятым младенцем, а потом из танка гатит по своей же хате по пьяни. Но нашим-то, нашим (!) на кой переплевывать их в брехне?! Кому нужны сказки о «Непроходимой (для ракет?) стене на границе» и о «куле в лоба» под этой стеной (в случай чего), и о «блицкриге на Донбассе за неделю»?! Хоть бы не позорились. Кто поверит в сказку, что блокада оккупированной территории, нужная как воздух еще три года назад для предотвращения контрабанды оружия, наркотиков, стратегических материалов, диверсантов, денег и информации вчера еще считалась преступной «махновщиной», вдруг сегодня становится исторической заслугой президента?

И о батьке Махно в ругательном смысле упоминать не стоило бы, это от дремучести по части истории, один «папередник» из-за невежества уже попал в шуты, обозвав Анну Ахматову Ахметовой, как бы и себе не попасть. На самом же деле батько был народным вождем, который с одинаковым успехом бил и немцев, и петлюровцев, и деникинцев, и красным доставалось от него. А еще он известен тем, что по жалобе населения на мародеров прилюдно расстрелял своего родственника, вот бы нашим вождям так разобраться со своими кумовьями! Сам Ленин уважал его воинский талант и наградил орденом «Красной звезды» №1 (!) за взятие его войсками Крыма, а не Фрунзе (как брехала красная пропаганда). Вот такая история приключилась, что народный батько Крым взял с боями, а «полководцы—флотоводцы» Турчинов, Яценюк и Муженко, говоря народным языком Абрамовича, проср... его без единого выстрела. И никто не спросил с них, как в кино: «Ты чего ж это державными волостями разбрасываешься, царская твоя морда?!».

Есть железная аксиома, что «Когда говорят пушки, дипломаты молчат», не живут эти понятия вместе, но нашим эти аксиомы и понятия—до одного места, сперва дипломаты не слышат бандитские пушки, а бандиты в упор не видят наших дипломатов. Потом встречаются на минских посиделках и гоняют чаи, имитируя мирные переговоры, а в это время пушки продолжают (каждый день!) старательно убивать наших солдат и не солдат. Глядя на жалкие результаты этой мышиной возни, любой здравомыслящий задастся логичным вопросом—так на хрена козе баян, а гусю—соска? А ответ сам напросится.

Что ж тут поделать, если наша политика набита промахами и бессмыслицами? Скажем, додумались наши применить в качестве оружия (в который раз уже) язык и веру. Ну, в какой другой войне это могло бы и сработать, но для нашей—это бред, ведь по обе стороны фронта люди говорят на одном языке и молятся одному Богу, а это вещи, требующие терпимости и понимания. Конечно, справедливость должна соблюдаться, т.е. не надо никому навязывать свой язык, но защищать его—дело принципа, к примеру, если человек говорит на русском, надо его просто понимать, а если при этом он запрещает твой язык, или катит на него бочку презрения, такому самый раз—котомку на плечи и до ближайшей границы на перевоспитание, нечего множить фашистскую заразу на нашей земле, да подкрепить бы эту позицию еще и законом. А вера—это способ общения человека с Богом, и влазить кому-либо в эти отношения—прямое кощунство от лукавого. Во всем мире и во все времена работает примета—как только где государство займется религией—жди войны.

Сказки, может, и утешают детей, а вот взрослым жить мешают и от дела отвлекают, но мы их слушаем, привычно развесив уши, превращаясь в доверчивых детей. Откуда появилась сказка, что дороги у нас сказочные и лучше их в мире нет, потому как замешаны на старом асфальте вперемежку с долларами, которые сказочно исчезают вместе с покрытием?! Да пересади мы сразу половину (для начала) главарей автодоровцев, да кинь эти батальоны на строительство дорог, но(!) уже под присмотром охранников, это какие бы деньжищи государство сэкономило! И у нас сейчас голова не болела бы за дороги, а лет через 5, глядишь, автодоровцы начали бы потихоньку выходить «на свободу с чистой совестью», обогащенные опытом честной работы.

Кто придумал сказку об энергетическом кризисе в Украине?! Да за три года, потраченных на ковыряние в носу и наживу на контрабанде энергоресурсов оккупантам, можно было найти сотню источников поставок, покрыть пустыри (а их на Украине тьма), поля, дома, недра, моря ветряками и солнечными батареями, гидроаккумуляторами, внедрить программу энергосбережения (как в приличных странах), запретить продавать по дешевке нашим врагам 40% энергии АЭС, да много еще чего технически возможного, только передав дело в руки молодым и энергичным, дав пинка под зад энергобаронам и продажным энергочиновникам.

Что за чушь, что нас неизбежно погребет мусор? На Западе давно уже на мусоре миллиарды зарабатывают, немцы вон из леса домой тянут опавшие листья, заменяя компостом химию, оттого их продукты нарасхват, а продукты Израиля во всем мире вообще освобождены от санитарного контроля. А наши недоумки безнаказанно палят все подряд и засыпают землю отравой, подвигая к гибели Землю и людей на ней. Да итальянцы со слезьми умоляют Украину продавать им мусор, обещая строить здесь за свои деньги заводы по его переработке, решение—вот оно, только руку протяни. Но нашим вождям не до пачкания рук такими мелочами (явно выпадающими из круга их интересов к бензину, газу, металлу и шоколаду), им проще сотворять сказки, которыми они прикрывают, извините, свои зады, на которые уже нацелился народный сапог.

О сказочной лживости… (Часть 2-я).

Тут рога в рога схлестнулись наши политики по блокаде бандитских территорий. Поразительно, но все до одного (с подачи президента) упирали на то, сколько миллиардов мы потеряли и сколько еще могли бы наварить их, будь мы покладистее в торговле с бандитами. Отпихнув локтем в сторону понятие морали, ни один из верховодов, вы слышите, ни один не упомянул, что дело тут не в долларах, ведь речь идет о цене крови и жизни наших бойцов, наших детей и внуков, которые и цены-то не имеют! Но для таких это не принципиально, такие по-хамелеонски ежедневно ловко меняют позицию и ложатся под кого угодно (не хуже шалав с Окружной).

Скажем, Татьяна Черновол еще вчера с пеной у рта бросалсь с абордажной саблей на бойцов и депутатов (и даже на бедного Парасюка), перекрывших дорогу ихним и нашим вражинам, а сегодня по команде «фас!» пасти рвет противникам блокады. Ничего странного, с нее станется, люди и раньше замечали, что у нее в районе головы «чавой-то не таво» временами проскакивает. Но ведь и Ляшко резко сменил риторику, то ли устал целовать коров взасос, то ли вилы руки обмозолили. А скорее всего, изменения в его характере были вызваны разговором в Генеральной прокуратуре, где поинтересовались, а с каких это пирогов у него появился миллион долларов, уж не из приемной ли Ахметова, куда в последнее время зачастил Олег Валериевич?

Тогда становится понятным, почему Ляшко в разгар войны вдруг громоздится на трибуну и полдня надрывается, убеждая депутатов, что не выиграть нам войны, ежели они срочно не проголосуют закон о банковских процентных ставках (!), который особенно актуален для крестьян, которые и под корову лезть не подумают, пока не изучат тщательнейшим образом ведомости биржевых курсов и банковских показателей индекса Доуджонса. А без поддержки крестьян, вооруженных этим законом, само собой, любую военную операцию ждет кырдык. Понятно же, что это бред отвлекающий, но вряд ли он сработает после неудобного вопроса в прокуратуре, от которого Ляшко, наверное, так и запомнится людям, как побивший рекорд черноротой бабы из народного эпоса, которая , падая с печи, за время полета успевала три раза мужика обгавкать.

Тем временем эпидемия сказочности поражает наше общество до самых верхов. Скажем, аргументируя необходимость блокады, президент посетовал, мол, проклятые сепаратюги сами на это напросились, заграбастав украинские (!) предприятия. Лукавит Петр Алексеевич и его слуги в эфире, сказки все это, на Донбассе уже нет украинских предприятий, а есть преимущественно предприятия, давно уже сворованные у народа Украины украинскими олигархами совместно с олигархами заморскими. И не кормят они там рабочий люд, а эксплуатируют. И не заваливают они украинскую казну доходами, а все больше норовят пустить их через офшоры себе по карманам. Так неужто мы за них воюем? А ведь конкретно есть там украинская земля, на которой живут реальные украинцы в украинских домах. Вот за них-то воевать сам Бог велит!

Или такое вот. Решил как-то президент укрепить банковскую систему, подзаправив банки капиталом. А чего? Разумное решение, ведь банки—фундамент экономического могущества любой страны. И источники финансирования нашлись—и из бюджета, и за счет разорения слабых украинских банков и из заграничных подачек (говорят). Такое и «нужные» банки спасет, да и саму кумушку (или кем там она ему приходится) Гонтареву, над которой нависла угроза «С вещами на выход!» за подозрительный рост доллара в 3 раза за время ее правления. Но вот что странно, в число первых из «укрепленных» за наш счет банков попали «Сбербанк», «ВТБ», «Альфабанк», принадлежащие оккупантам. Да-а, тут за базар отвечать придется, тут сказками не отбояришься!

А тут и сказочный премьер подсуетился и со счастливой улыбкой поведал громаде, что мир стоять будет крепко, як вирьовка всемеро, ежели один пацан (президент) сказанул, что будем жить по-новому, а другой пацан (премьер), сделал все, чтобы мы жили хорошо, пусть не сразу, но уже вот-вот, мол, для этого главное, чтобы громада жила как единое целое и мыслила одинаково. Однако такой оптимизм породил и некоторые сомнения, одно из них высказал «Тамбовский волк» (95-й квартал), обращаясь к публике: «А кто вам обещал, что жить по-новому—это значит жить хорошо?». Он прав, природа распорядилась так, что хорошо для всех не бывает (хоть по-новому, хоть по-старому), и то, что для волка, скажем, хорошо, для ягненка—сплошные неприятности. И абсолютное единство и равенство громады—абсолютная утопия.

Вот представьте себе огромное озеро, в нем живут тысячи разных рыб, вынужденных общаться между собой (ведь пространство все же замкнутое), но даже если акулы когда, скрепя сердце, и приглашают к себе на ужин шпротов, то только в качестве закуски. А разве в нашем обществе по другому общаются? И убеждение премьера, что общество может решить любую проблему «на пупа», только за счет единства без включения мозгов—это от невежества, отрыжка коммунизма. Нас вели этим путем 70 лет, но даже через 100 лет мы счастливее стали? Этот путь точно описала Клара Новикова: «Когда-то у нас в стране электричества не было. Тогда партия сказала, народ затянул пояса, поднатужились—и появился ДнепроГЭС. Потом выявилась нужда в броне для танков, народ снова поднатужился—и построили Запорожсталь. Сейчас, говорят, в Украине с газом напряженка, ну, это тоже не беда, народ привычно сгрудится до кучи, поднатужится—и…».

Любая реформа, да и любое действие, оценивается по вполне конкретным результатам, а не по сказочным предсказаниям. Интересно, что имеют в виду наши поводыри под словами «ХОРОШО» и «ДОСТИЖЕНИЯ», которыми они так любят козырять? Неужели безудержное повышение цен и тарифов? Рост преступности и нулевую раскрываемость? Нищенское обеспечение больниц лекарствами и кормежкой? Возрастание пенсионного возраста и числа безработных? Комфортное (под смешную заставу) сопровождение под ручку за кордон миллиардных ворюг, по которым тюрма не плачет, а просто рыдает, и затыкание рта Ганопольскому и Шустеру—последним источникам правды? Хождение с протянутой рукой среди богатых заграничных дядь в надежде нацыганить какую копейку на спасение от неминуемой смерти наших (!) онкобольных детей и почечников? И другое подобное, что превращает людям жизнь в выживание, а это совершенно разные разницы. Таковы реально зримые результаты их деятельности. Разъяснять людям, что все это—из разряда «хорошо», бесполезно, проще Кличку растолковать, как выглядит квадратный трехчлен в уравнении Ферма.

Приходится вспоминать и историю, которая, как известно, имеет коварное свойство повторяться, так и не зацепившись в памяти людской. Ровно 100 лет назад уже была суета, подобная нынешней, которой конца-краю не было видно. Тогда Ленин первый смикитил, что без власти в руках самые могучие порывы кончаются мыльным пузырем. Власть—вот тот инструмент, с которым любое твое сказочное желание становится явью, и толпа будет зад тебе лизать какое-то время, пока ты этой властью наслаждаешься. Потому и поставил первоочередную задачу—взять любой ценой власть, а потом уже через нее проводить свои идеи. Бредовые или нормальные—это вопрос отдельный. Но! У людей правда всегда прячется в куче неправды, потому сначала кинули в народ лозунг, рвущий сердца—«Мир! Хлеб! Свобода!» (он и сейчас работает), а потом уже приоткрыли планы—«Вся власть Советам рабочих и крестьян!», зная, что те уже у них в кармане. И таки власть захватили!

Нынешнее же все до смешного точь-в-точь повторяется, только наша власть чуть по другому называется—«Советы рабочих олигархов». Разница между Советами есть, конечно, но те хоть наряду со зверствами строили «Артеки», больницы и бесплатным хлебом в столовых кормили, наши же тупо гребут, не краснея. Ну ладно, человеку, в принципе, все равно, кто им правит—олигархи, или слуга их Ляшко, лишь бы на завтрак суп был, да дети лечились бесплатно.

Вот только оказалось, что олигарх олигарху—рознь! Ихние (те самые ранее клятые) половину своих миллиардов, заработанных на производстве тракторов, самолетов, хлеба и сала, жертвуют на строительство бесплатных детских санаториев и учебные заведения, а наши—крадут внаглую и все под себя складывают, под себя, надеясь протащить их с собой на небеса, чтобы там потратить на взятку за места в партере рая. Нет, чтобы посоветоваться с там побывавшими, там давно уже такое не проходит. При таких делах называть Украину демократической пока язык не поворачивается, потому как не может быть страна демократической, пока ею управляют рабы, а не свободные люди, как водится среди приличных демократических государств. Рабы своих миллиардов и собственных желудков, которые правят ими самими.

Естественно, такое неустойчивое состояние в стране, когда дело идет к тому, что права бойцов и беженцев АТО, выселяемых из жилищ, и людей, задавленных тарифами и поборами, уже не защитить без применения законов военного времени к налетчикам и кормящимся от них судьям, долго продолжаться не может. И начинать опять придется с законников, т.е. с перевыборов Верховной Рады, и как бы Петро Алексеевич ни грозился, что этого не допустит, это не ему решать, с Господнею стихией даже царям совладать не дано. Присмотритесь—подготовка уже идет полным ходом.

Но опять возникает заковыка, не раз загонявшая избирателя в тупик—кого выбирать? Если по старому закону, ты уже точно в Раду не попадешь, денег не напасешься на миллионные заставы, «народные» СМИ, все эти «бесплатные» разъезды, встречи, митинги и теледебаты. Значит, опять выберем сытеньких, а раз у людей повелось издавна понимать только себе подобных, то и зконы опять пойдут исключительно в поддержку собственных заводиков, газеток и пароходиков. И опять о народе забудут до очередных выборов вместе с мечтой о поголовном снятии недоторканности, за которой прячется столько мрази, о выборности судей и шерифов, о тотальной ответственности слуг народа перед громадой и о мгновенном отзыве их за шалости и т. п.

А о людях, влачащих «счастливую» старость и тех, кто ищет пищу в мусорных баках, и подумать будет некому. А чтобы «навести тень на партплетень», народ отвлекут спорами, скажем, о системе выборов, той же партийной, не совсем понятной людям. Это им напоминает свадьбу, где невесту выдают не за конкретного жениха, а за партию женихов, из которых одного ей и назначают, а может, и по очереди. Но такого же в природе не бывает! Интересно, перед кем потом избранники ответ нести будут за свою работу? Перед партией? Но тогда где же при власти народ подевался, ау-у?

Хотя эти проблемы не так уж и страшны, если отталкиваться от базовых понятий. Вот у нас «демократия», т.е. «власть народа»? Да. Где народ принимает решения своим большинством? Само собой. Ну так будем последовательными и примем закон об обязательном большинстве представителей большинства народа во всех ветвях, осуществляющих эту власть народа! Определить же большинство народа арифметически тоже не сложно, надо только выкинуть из головы чушь собачью, которой нас пичкают, типа «Ура! Мы вчера добавили к пенсии аж 50грн.!», а то, что сегодня заодно повысили тарифы на газ на 100грн., а цены на хлеб удвоили, сообщить постыдились. Чтобы узнать реальную картину жизненного уровня народа, достаточно каждому украинцу свои доходы (зарплаты, пенсии и пр.) разделить на принятый в стране прожиточный минимум, и это сразу покажет, на сколько прожиточных минимумов реально живет каждая семья. (Тут, главное, чтобы статисты не нахимичили и в угоду правящим политикам не показали, что на 100грн. семья может набить холодильник салями и олениной, а шоколадом закормить соседей).

Так появляется интересная картина маслом—где-то с 15% наших братьев не дотягивают и до минимума (как ни экономь), 30%--на голый минимум живут, не откладывая на одежду, еще 25%--на 2-4 минимума, и 0,05% живут на 10 000 прожиточных минимумов, т.е. в сотни тысяч раз лучше большинства народа. Ну вот, остается это же процентное соотношение в народе перенести на соотношение мест в ВР, и мы наконец-то получим реальное парламентское большинство от действительного большинства народа, и тут без нового закона о выборах не обойтись. От этого качество законов только выиграет, депутаты, на собственной шкуре испытавшие нужду, научатся все законы прежде всего соизмерять с уровнем жизни людей, а не с дутыми цифрами ВВП.

А от неземной дурости законов терпение людей уже лопается, ну разве можно принимать законы, когда один живет на минималку в 1000грн., а у судьи зарплата (без премий)—200 000грн.? Неужели судья в 200 раз гениальнее, в 200 раз больше работает и приносит пользы обществу больше во столько же раз? Ну, тогда остается признать, что у каждого чиновника—ума палата, и каждый работает, не разгибаясь, все 4800 часов в сутки. Но это уже тема для дурдома.

Борис Кривчик

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